Всі аптеки України
Список виробниківППЕРРІГО УКРАЇНА ТОВ

Виробник: ПЕРРІГО УКРАЇНА ТОВ

02132, Київ, вул. Дніпровська Набережна, 28
+380 (44) 359-09-53
www.perrigo.ua
Продукція
Контакти
Знайдено: 18 препаратів
Атма® краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1; Перріго Україна
Атма® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Перріго Україна
В 863 аптеках
від 244,74 грн
Ціни в аптеках
Атма® краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1; Перріго Україна
Атма® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Перріго Україна
В 768 аптеках
від 346,50 грн
Ціни в аптеках
Афлубін® краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1; Перріго Україна
Афлубін® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Перріго Україна
В 1139 аптеках
від 162,45 грн
Ціни в аптеках
Афлубін® краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1; Перріго Україна
Афлубін® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Перріго Україна
В 1139 аптеках
від 267,23 грн
Ціни в аптеках
Афлубін® таблетки, блістер, № 12; Перріго Україна
Афлубін® Таблетки, блістер, № 12 Перріго Україна
В 811 аптеці
від 100,89 грн
Ціни в аптеках
Афлубін® таблетки, блістер, № 48; Перріго Україна
Афлубін® Таблетки, блістер, № 48 Перріго Україна
В 946 аптеках
від 267,64 грн
Ціни в аптеках
АФЛУБІН® ІМУФАСТ льодяники, № 16; Disch AG
АФЛУБІН® ІМУФАСТ Льодяники, № 16 Disch AG
В 538 аптеках
від 139,07 грн
Ціни в аптеках
Афлубін® Пенцикловір крем, 1 %, туба, 2 г, № 1; Medgenix Benelux NV
Афлубін® Пенцикловір Крем, 1 %, туба, 2 г, № 1 Medgenix Benelux NV
В 503 аптеках
від 177,85 грн
Ціни в аптеках
АФЛУБІН® ПЛЮС СИРОП ВІД КАШЛЮ сироп, пляшка, 175 мл, з мірним ковпачком, з мірним ковпачком, № 1; С.І.І.Т. С.р.л.
АФЛУБІН® ПЛЮС СИРОП ВІД КАШЛЮ Сироп, пляшка, 175 мл, з мірним ковпачком, з мірним ковпачком, № 1 С.І.І.Т. С.р.л.
В 951 аптеці
від 208,02 грн
Ціни в аптеках
Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю сироп, пляшка, 120 мл, з мірним стаканом, з мірним стаканом, № 1; Хальса Фарма
Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю Сироп, пляшка, 120 мл, з мірним стаканом, з мірним стаканом, № 1 Хальса Фарма
В 765 аптеках
від 172,48 грн
Ціни в аптеках
Афлубін® Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю сироп, пляшка, 120 мл, з мірним стаканом, з мірним стаканом, № 1; Хальса Фарма
Афлубін® Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю Сироп, пляшка, 120 мл, з мірним стаканом, з мірним стаканом, № 1 Хальса Фарма
В 782 аптеках
від 139,43 грн
Ціни в аптеках
Беконазе спрей назальний, суспензія, 50 мкг/доза, флакон, 180 доз, № 1; Біттнер
Беконазе Спрей назальний, суспензія, 50 мкг/доза, флакон, 180 доз, № 1 Біттнер
В 574 аптеках
від 351,40 грн
Ціни в аптеках
Вокара® краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1; Перріго Україна
Вокара® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Перріго Україна
В 748 аптеках
від 167,68 грн
Ціни в аптеках
Вокара® краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1; Перріго Україна
Вокара® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Перріго Україна
В 516 аптеках
від 349,77 грн
Ціни в аптеках
Галстена® краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1; Перріго Україна
Галстена® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Перріго Україна
В 894 аптеках
від 265,52 грн
Ціни в аптеках
Галстена® краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1; Перріго Україна
Галстена® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Перріго Україна
В 929 аптеках
від 330,25 грн
Ціни в аптеках
Галстена® таблетки, № 12; Перріго Україна
Галстена® Таблетки, № 12 Перріго Україна
В 250 аптеках
від 85,86 грн
Ціни в аптеках
Галстена® таблетки, № 48; Перріго Україна
Галстена® Таблетки, № 48 Перріго Україна
В 479 аптеках
від 467,21 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5
Стандартизація фармацевтичної продукції
02132, Київ, вул. Дніпровська Набережна, 28
+380 (44) 359-09-53
www.perrigo.ua
Знайдено: 18 препаратів
Атма® краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1; Перріго Україна
Атма® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Перріго Україна
В 863 аптеках
від 244,74 грн
Ціни в аптеках
Атма® краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1; Перріго Україна
Атма® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Перріго Україна
В 768 аптеках
від 346,50 грн
Ціни в аптеках
Афлубін® краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1; Перріго Україна
Афлубін® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Перріго Україна
В 1139 аптеках
від 162,45 грн
Ціни в аптеках
Афлубін® краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1; Перріго Україна
Афлубін® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Перріго Україна
В 1139 аптеках
від 267,23 грн
Ціни в аптеках
Афлубін® таблетки, блістер, № 12; Перріго Україна
Афлубін® Таблетки, блістер, № 12 Перріго Україна
В 811 аптеці
від 100,89 грн
Ціни в аптеках
Афлубін® таблетки, блістер, № 48; Перріго Україна
Афлубін® Таблетки, блістер, № 48 Перріго Україна
В 946 аптеках
від 267,64 грн
Ціни в аптеках
АФЛУБІН® ІМУФАСТ льодяники, № 16; Disch AG
АФЛУБІН® ІМУФАСТ Льодяники, № 16 Disch AG
В 538 аптеках
від 139,07 грн
Ціни в аптеках
Афлубін® Пенцикловір крем, 1 %, туба, 2 г, № 1; Medgenix Benelux NV
Афлубін® Пенцикловір Крем, 1 %, туба, 2 г, № 1 Medgenix Benelux NV
В 503 аптеках
від 177,85 грн
Ціни в аптеках
АФЛУБІН® ПЛЮС СИРОП ВІД КАШЛЮ сироп, пляшка, 175 мл, з мірним ковпачком, з мірним ковпачком, № 1; С.І.І.Т. С.р.л.
АФЛУБІН® ПЛЮС СИРОП ВІД КАШЛЮ Сироп, пляшка, 175 мл, з мірним ковпачком, з мірним ковпачком, № 1 С.І.І.Т. С.р.л.
В 951 аптеці
від 208,02 грн
Ціни в аптеках
Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю сироп, пляшка, 120 мл, з мірним стаканом, з мірним стаканом, № 1; Хальса Фарма
Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю Сироп, пляшка, 120 мл, з мірним стаканом, з мірним стаканом, № 1 Хальса Фарма
В 765 аптеках
від 172,48 грн
Ціни в аптеках
Афлубін® Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю сироп, пляшка, 120 мл, з мірним стаканом, з мірним стаканом, № 1; Хальса Фарма
Афлубін® Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю Сироп, пляшка, 120 мл, з мірним стаканом, з мірним стаканом, № 1 Хальса Фарма
В 782 аптеках
від 139,43 грн
Ціни в аптеках
Беконазе спрей назальний, суспензія, 50 мкг/доза, флакон, 180 доз, № 1; Біттнер
Беконазе Спрей назальний, суспензія, 50 мкг/доза, флакон, 180 доз, № 1 Біттнер
В 574 аптеках
від 351,40 грн
Ціни в аптеках
Вокара® краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1; Перріго Україна
Вокара® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Перріго Україна
В 748 аптеках
від 167,68 грн
Ціни в аптеках
Вокара® краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1; Перріго Україна
Вокара® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Перріго Україна
В 516 аптеках
від 349,77 грн
Ціни в аптеках
Галстена® краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1; Перріго Україна
Галстена® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Перріго Україна
В 894 аптеках
від 265,52 грн
Ціни в аптеках
Галстена® краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1; Перріго Україна
Галстена® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Перріго Україна
В 929 аптеках
від 330,25 грн
Ціни в аптеках
Галстена® таблетки, № 12; Перріго Україна
Галстена® Таблетки, № 12 Перріго Україна
В 250 аптеках
від 85,86 грн
Ціни в аптеках
Галстена® таблетки, № 48; Перріго Україна
Галстена® Таблетки, № 48 Перріго Україна
В 479 аптеках
від 467,21 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5
Стандартизація фармацевтичної продукції