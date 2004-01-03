Список виробниківППЕРРІГО УКРАЇНА ТОВ Виробник: ПЕРРІГО УКРАЇНА ТОВ 02132, Київ, вул. Дніпровська Набережна, 28 +380 (44) 359-09-53 [email protected] www.perrigo.ua Продукція Контакти Знайдено: 18 препаратів Плитка Список Атма® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Перріго Україна В 863 аптеках від 244,74 грн Ціни в аптеках Атма® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Перріго Україна В 768 аптеках від 346,50 грн Ціни в аптеках Афлубін® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Перріго Україна В 1139 аптеках від 162,45 грн Ціни в аптеках Афлубін® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Перріго Україна В 1139 аптеках від 267,23 грн Ціни в аптеках Афлубін® Таблетки, блістер, № 12 Перріго Україна В 811 аптеці від 100,89 грн Ціни в аптеках Афлубін® Таблетки, блістер, № 48 Перріго Україна В 946 аптеках від 267,64 грн Ціни в аптеках АФЛУБІН® ІМУФАСТ Льодяники, № 16 Disch AG В 538 аптеках від 139,07 грн Ціни в аптеках Афлубін® Пенцикловір Крем, 1 %, туба, 2 г, № 1 Medgenix Benelux NV В 503 аптеках від 177,85 грн Ціни в аптеках АФЛУБІН® ПЛЮС СИРОП ВІД КАШЛЮ Сироп, пляшка, 175 мл, з мірним ковпачком, з мірним ковпачком, № 1 С.І.І.Т. С.р.л. В 951 аптеці від 208,02 грн Ціни в аптеках Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю Сироп, пляшка, 120 мл, з мірним стаканом, з мірним стаканом, № 1 Хальса Фарма В 765 аптеках від 172,48 грн Ціни в аптеках Афлубін® Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю Сироп, пляшка, 120 мл, з мірним стаканом, з мірним стаканом, № 1 Хальса Фарма В 782 аптеках від 139,43 грн Ціни в аптеках Беконазе Спрей назальний, суспензія, 50 мкг/доза, флакон, 180 доз, № 1 Біттнер В 574 аптеках від 351,40 грн Ціни в аптеках Вокара® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Перріго Україна В 748 аптеках від 167,68 грн Ціни в аптеках Вокара® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Перріго Україна В 516 аптеках від 349,77 грн Ціни в аптеках Галстена® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Перріго Україна В 894 аптеках від 265,52 грн Ціни в аптеках Галстена® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Перріго Україна В 929 аптеках від 330,25 грн Ціни в аптеках Галстена® Таблетки, № 12 Перріго Україна В 250 аптеках від 85,86 грн Ціни в аптеках Галстена® Таблетки, № 48 Перріго Україна В 479 аптеках від 467,21 грн Ціни в аптеках 1 2 3 4 5 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду 02132, Київ, вул. Дніпровська Набережна, 28 +380 (44) 359-09-53 [email protected] www.perrigo.ua Знайдено: 18 препаратів Плитка Список Атма® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Перріго Україна В 863 аптеках від 244,74 грн Ціни в аптеках Атма® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Перріго Україна В 768 аптеках від 346,50 грн Ціни в аптеках Афлубін® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Перріго Україна В 1139 аптеках від 162,45 грн Ціни в аптеках Афлубін® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Перріго Україна В 1139 аптеках від 267,23 грн Ціни в аптеках Афлубін® Таблетки, блістер, № 12 Перріго Україна В 811 аптеці від 100,89 грн Ціни в аптеках Афлубін® Таблетки, блістер, № 48 Перріго Україна В 946 аптеках від 267,64 грн Ціни в аптеках АФЛУБІН® ІМУФАСТ Льодяники, № 16 Disch AG В 538 аптеках від 139,07 грн Ціни в аптеках Афлубін® Пенцикловір Крем, 1 %, туба, 2 г, № 1 Medgenix Benelux NV В 503 аптеках від 177,85 грн Ціни в аптеках АФЛУБІН® ПЛЮС СИРОП ВІД КАШЛЮ Сироп, пляшка, 175 мл, з мірним ковпачком, з мірним ковпачком, № 1 С.І.І.Т. С.р.л. В 951 аптеці від 208,02 грн Ціни в аптеках Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю Сироп, пляшка, 120 мл, з мірним стаканом, з мірним стаканом, № 1 Хальса Фарма В 765 аптеках від 172,48 грн Ціни в аптеках Афлубін® Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю Сироп, пляшка, 120 мл, з мірним стаканом, з мірним стаканом, № 1 Хальса Фарма В 782 аптеках від 139,43 грн Ціни в аптеках Беконазе Спрей назальний, суспензія, 50 мкг/доза, флакон, 180 доз, № 1 Біттнер В 574 аптеках від 351,40 грн Ціни в аптеках Вокара® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Перріго Україна В 748 аптеках від 167,68 грн Ціни в аптеках Вокара® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Перріго Україна В 516 аптеках від 349,77 грн Ціни в аптеках Галстена® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Перріго Україна В 894 аптеках від 265,52 грн Ціни в аптеках Галстена® Краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Перріго Україна В 929 аптеках від 330,25 грн Ціни в аптеках Галстена® Таблетки, № 12 Перріго Україна В 250 аптеках від 85,86 грн Ціни в аптеках Галстена® Таблетки, № 48 Перріго Україна В 479 аптеках від 467,21 грн Ціни в аптеках 1 2 3 4 5 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду