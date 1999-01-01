Київ
Кортикостероїди
R01A D58

Флутиказон, комбинациії

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A DКортикостероїди
R01A D58Флутиказон, комбинациії
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Диміста
Диміста
Спрей назальний, суспензія 137 мкг/доза + 50 мкг/доза флакон 25 мл №1
Viatris
Немає в наявності
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