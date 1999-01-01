Київ
Кортикостероїди
R01A D58
Флутиказон, комбинациії
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A D
Кортикостероїди
R01A D58
Флутиказон, комбинациії
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Диміста
Спрей назальний, суспензія 137 мкг/доза + 50 мкг/доза флакон 25 мл №1
Viatris
Немає в наявності
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