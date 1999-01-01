Київ
Кортикостероїди
R01A D53
Дексаметазон, комбінації
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A D
Кортикостероїди
R01A D53
Дексаметазон, комбінації
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Полідекса з фенілефрином
Спрей назальний, розчин флакон з розпилювачем 15 мл №1
Лабораторії Бушара Рекордаті
від
335,00
грн
в 946 аптеках
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