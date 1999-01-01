Київ
Кортикостероїди
R01A D12
Флутиказон фуроат
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A D
Кортикостероїди
R01A D12
Флутиказон фуроат
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Аваміс
Спрей назальний дозований 27,5 мкг/доза флакон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
від
461,03
грн
в 900 аптеках
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Флутиказон-Здоров'я
Спрей назальний дозований, суспензія 27,5 мкг/доза флакон 120 доз №1
Корпорація Здоров'я
від
296,11
грн
в 9 аптеках інших міст
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Форма випуску
спрей назал. доз.
спрей назал. дозов., сусп.
Виробник
ГлаксоСмітКляйн
Корпорація Здоров'я
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