Київ
Кортикостероїди
R01A D01
Беклометазон
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A D
Кортикостероїди
R01A D01
Беклометазон
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Беконазе
Спрей назальний, суспензія 50 мкг/доза флакон 180 доз №1
Біттнер
від
367,37
грн
в 624 аптеках
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Беклометазон-Здоров'я
Спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон 180 доз №1
Корпорація Здоров'я
від
201,00
грн
в 287 аптеках
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Беклоназал Аква
Спрей назальний дозований 50 мкг/доза флакон 23 мл 200 доз №1
Orion Corporation Fermion
Немає в наявності
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Беклоназал Аква
Спрей назальний дозований 50 мкг/доза флакон 23 мл 200 доз №1
Orion Corporation Fermion
Немає в наявності
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Форма випуску
спрей назал. доз.
спрей назал. дозов., сусп.
спрей назал., сусп.
Пакування
фл.
фл. 23 мл
фл. 180 доз
Виробник
Orion Corporation Fermion
Біттнер
Корпорація Здоров'я
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