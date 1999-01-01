Київ
Кортикостероїди
R01A D01

Беклометазон

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A DКортикостероїди
R01A D01Беклометазон
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Беконазе
Беконазе
Спрей назальний, суспензія 50 мкг/доза флакон 180 доз №1
Біттнер
від 367,37 грн
в 624 аптеках
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Беклометазон-Здоров'я
Беклометазон-Здоров'я
Спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон 180 доз №1
Корпорація Здоров'я
від 201,00 грн
в 287 аптеках
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Беклоназал Аква
Беклоназал Аква
Спрей назальний дозований 50 мкг/доза флакон 23 мл 200 доз №1
Orion Corporation Fermion
Немає в наявності
Беклоназал Аква
Беклоназал Аква
Спрей назальний дозований 50 мкг/доза флакон 23 мл 200 доз №1
Orion Corporation Fermion
Немає в наявності
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