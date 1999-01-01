Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A A
Симпатоміметики, прості препарати
R01A B
Симпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
R01A C
Протиалергійні засоби, за виключенням кортикостероїдів
R01A D
Кортикостероїди
R01A X
Інші засоби для лікування захворювань порожнини носа
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Флікс
Спрей назальний, суспензія 0,05 % флакон з насосом-дозатором 9 г №1
Дельта Медікел
від
270,00
грн
в 1113 аптеках інших міст
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Отривін з ментолом та евкаліптом
Спрей назальний дозований 0,1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
164,97
грн
в 991 аптеці
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Лазорин®
Спрей назальний 1,18 мг/мл балончик 10 мл з дозуючим пристроєм №1
Опелла Хелскеа Україна
від
155,30
грн
в 988 аптеках
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Евказолін® Аква
Спрей назальний 1 мг/г флакон 10 г №1
Фармак
від
87,54
грн
в 984 аптеках
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Фармазолін®
Краплі назальні 0,1 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від
45,65
грн
в 984 аптеках
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Отривін
Спрей назальний дозований 0,1 % флакон 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
138,98
грн
в 983 аптеках
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Нафтизин®
Краплі назальні 0,1 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від
28,58
грн
в 961 аптеці
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Ринт назальний спрей® зволожуючий
Спрей назальний 0,5 мг/г флакон з насосом-дозатором з розпилювачем 10 г в пачці №1
Фармак
від
150,15
грн
в 956 аптеках
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Тизин® Ксило
Спрей назальний, розчин 0,1 % флакон 10 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
від
121,67
грн
в 955 аптеках
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Назалонг®
Спрей назальний дозований 0,05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
90,90
грн
в 953 аптеках
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Фармазолін® Н
Спрей назальний 1 мг/мл флакон 15 мл №1
Фармак
від
96,41
грн
в 950 аптеках
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Ізофра
Спрей назальний, розчин 8000 мо/мл флакон з розпилювачем 15 мл у картонній коробці №1
Лабораторії Бушара Рекордаті
від
284,87
грн
в 946 аптеках
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Полідекса з фенілефрином
Спрей назальний, розчин флакон з розпилювачем 15 мл №1
Лабораторії Бушара Рекордаті
від
335,00
грн
в 946 аптеках
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Назол®
Спрей назальний 0,05 % флакон 10 мл з розпилювачем №1
Байєр
від
106,95
грн
в 941 аптеці
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Фармазолін®
Краплі назальні 0,05 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від
41,68
грн
в 941 аптеці
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Нокспрей Актив
Спрей назальний 0,5 мг/мл контейнер 10 мл №1
Сперко Україна
від
118,39
грн
в 938 аптеках
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Назол® Адванс
Спрей назальний 0,05 % флакон 10 мл з розпилювачем №1
Байєр
від
133,07
грн
в 932 аптеках
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Отривін
Краплі назальні 0,05 % флакон з кришкою-піпеткою 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
77,86
грн
в 931 аптеці
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Нокспрей
Спрей назальний 0,05 % контейнер 10 мл №1
Сперко Україна
від
94,72
грн
в 931 аптеці
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Едем® Ріно
Спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Фармак
від
150,26
грн
в 927 аптеках
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Форма випуску
бальзам
бальзам д/інг.
бальзам рідк. д/зовн. застос.
гель назал.
крап.
крап. вушн./назал.
крап. назал.
крап. назал., емульсія
крап. назал., р-н
крап. назал./оч.
ліофіл. пор. д/інтраназ. заст.
мазь
мазь назал.
пор д/р-ну д/інтраназ. застос.
розч. назал.
спрей
спрей назал.
спрей назал. водн. дозов.
спрей назал. доз.
спрей назал. дозов., сусп.
спрей назал., р-н
спрей назал., сусп.
табл.
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Дозування
0.1 %
0.1 г
0.1 мг/мл
0.01 %
0.2 г
0.5 %
0.5 мг/г
0.5 мг/мл
0.5 мг/мл + 0.1 мг/мл
0.5 мг/мл + 50 мг/мл
0.05 %
0.05 г
0.25 %
0.25 мг/мл
0.025 %
0.65 %
0.125 %
1 мг/г
1 мг/мл
1 мг/мл + 0.1 мг/мл
1 мг/мл + 50 мг/мл
1.18 мг/мл
1.25 мг/мл
2 %
6.5 мг/мл
27.5 мкг/доза
50 мкг/доза
137 мкг/доза + 50 мкг/доза
665 мкг/доза
8000 МО/мл
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Пакування
10 мл
балон 30 г
балон з клапаном-пакетом 50 мл
балон з клапаном-пакетом 100 мл
балон з клапаном-пакетом 150 мл
балончик 10 мл
баночка 4 г
блістер
контейнер
контейнер 10 мл
контейнер 15 мл
контейнер з кришкою-піпеткою 5 мл
контейнер з пробкою-розпилюв. 10 мл
контейнер п/е 10 мл
пляшка п/е 20 мл
розпилювач 20 мл
туба 3 г
туба 5 г
туба 10 г
туба 15 г
туба 25 г
туба-карандаш 1.3 г
фл.
фл. 5 мл
фл. 10 г
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 18 г
фл. 20 мл
фл. 23 мл
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 44 мл
фл. 60 доз
фл. 75 доз
фл. 120 доз
фл. 150 доз
фл. 180 доз
фл. з вставкою-крапельн. 10 мл
фл. з доз. пристр. 10 мл
фл. з дозуюч. насосом 10 мл
фл. з дозуюч. насосом 18 г
фл. з клапаном-насосом 20 мл
фл. з клапаном-насосом 50 мл
фл. з клапаном-насосом 100 мл
фл. з крапельн. 10 мл
фл. з кришкою-крапельницею 10 мл
фл. з кришкою-крапельницею 20 мл
фл. з кришкою-піпеткою 10 мл
фл. з мех. розпилювачем 10 мл
фл. з насосом-дозат. з розпил.
фл. з насосом-дозат. з розпил. 10 г
фл. з насосом-дозатором 9 г
фл. з насосом-дозатором 10 г
фл. з насосом-дозатором 18 г
фл. з розпилювачем 10 г
фл. з розпилювачем 10 мл
фл. з розпилювачем 15 мл
фл. з розпилювачем 20 мл
фл. з розч конт. однодоз 10мл
фл. п/е 10 мл
фл. п/е 15 мл
фл. п/е 56 доз
фл. п/е 120 доз
фл. п/е 240 доз
фл. полімер. 10 мл
фл. полімер. з розпилювачем 10 мл
фл. склян. з крапельн. 10 мл
фл. скляний 10 мл
фл. скляний 15 мл
фл.-крапельн. 10 мл
флакон з насосом-розпил. 60 доз
флакон з насосом-розпил. 140 доз
флакон склян. з дозатором 10 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Bayer Consumer Care
Cassella-med
Delta Medical Promotions AG
Egis
GlaxoSmithKline
Hevert Arzneimittel
INPHARMA Trading SIA
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Laboratories Bouchara Recordati
Naturwaren
Novartis Consumer Health SA
Organon Central East Gmbh
Orion Corporation Fermion
Sandoz
Tакеда
Viatris
WORLD MEDICINE GROUP
Xantis Pharma
Zambon
esparma
Артериум Лтд
Артеріум Лтд
Байєр
Байєр Консьюмер Кер
Біттнер
ВАЛАРТІН ФАРМА
ВАЛАРТИН ФАРМА
ГСК Консьюмер Хелскер
ГлаксоСмітКляйн
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Гленмарк Спешиалти С.А.
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дансон-БГ ЕООД
Дарниця ФФ
Дельта Медікел Промоушнз
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Здоровье
Зентіва
ИСНА
Исток-Плюс
КРКА
Корпорация Артериум
Корпорація Здоров'я
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Лабораторії Бушара Рекордаті
МакНіл Продактс Лімітед
Меда Фарма
Микрофарм
Мікрофарм
Натурварен
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ООО "Нико"
Опелла Хелскеа Украина
Опелла Хелскеа Україна
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Польфарма
Проктер енд Гембл Мануфактуринг
Сперко Украина
Сперко Україна
Стада
Стома
Тева Украина
Тева Україна
Тернофарм
Уорлд Медицин
Фармак
Фармтехнология
Флумед-Фарм
Халеон КХ С.а.р.л.
Хеель
Червона зірка
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