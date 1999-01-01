Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A

ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
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Флікс
Флікс
Спрей назальний, суспензія 0,05 % флакон з насосом-дозатором 9 г №1
Дельта Медікел
від 270,00 грн
в 1113 аптеках інших міст
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Отривін з ментолом та евкаліптом
Отривін з ментолом та евкаліптом
Спрей назальний дозований 0,1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 164,97 грн
в 991 аптеці
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Лазорин®
Лазорин®
Спрей назальний 1,18 мг/мл балончик 10 мл з дозуючим пристроєм №1
Опелла Хелскеа Україна
від 155,30 грн
в 988 аптеках
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Евказолін® Аква
Евказолін® Аква
Спрей назальний 1 мг/г флакон 10 г №1
Фармак
від 87,54 грн
в 984 аптеках
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Фармазолін®
Фармазолін®
Краплі назальні 0,1 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від 45,65 грн
в 984 аптеках
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Отривін
Отривін
Спрей назальний дозований 0,1 % флакон 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 138,98 грн
в 983 аптеках
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Нафтизин®
Нафтизин®
Краплі назальні 0,1 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від 28,58 грн
в 961 аптеці
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Ринт назальний спрей® зволожуючий
Ринт назальний спрей® зволожуючий
Спрей назальний 0,5 мг/г флакон з насосом-дозатором з розпилювачем 10 г в пачці №1
Фармак
від 150,15 грн
в 956 аптеках
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Тизин® Ксило
Тизин® Ксило
Спрей назальний, розчин 0,1 % флакон 10 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
від 121,67 грн
в 955 аптеках
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Назалонг®
Назалонг®
Спрей назальний дозований 0,05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 90,90 грн
в 953 аптеках
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Фармазолін® Н
Фармазолін® Н
Спрей назальний 1 мг/мл флакон 15 мл №1
Фармак
від 96,41 грн
в 950 аптеках
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Ізофра
Ізофра
Спрей назальний, розчин 8000 мо/мл флакон з розпилювачем 15 мл у картонній коробці №1
Лабораторії Бушара Рекордаті
від 284,87 грн
в 946 аптеках
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Полідекса з фенілефрином
Полідекса з фенілефрином
Спрей назальний, розчин флакон з розпилювачем 15 мл №1
Лабораторії Бушара Рекордаті
від 335,00 грн
в 946 аптеках
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Назол®
Назол®
Спрей назальний 0,05 % флакон 10 мл з розпилювачем №1
Байєр
від 106,95 грн
в 941 аптеці
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Фармазолін®
Фармазолін®
Краплі назальні 0,05 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від 41,68 грн
в 941 аптеці
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Нокспрей Актив
Нокспрей Актив
Спрей назальний 0,5 мг/мл контейнер 10 мл №1
Сперко Україна
від 118,39 грн
в 938 аптеках
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Назол® Адванс
Назол® Адванс
Спрей назальний 0,05 % флакон 10 мл з розпилювачем №1
Байєр
від 133,07 грн
в 932 аптеках
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Отривін
Отривін
Краплі назальні 0,05 % флакон з кришкою-піпеткою 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 77,86 грн
в 931 аптеці
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Нокспрей
Нокспрей
Спрей назальний 0,05 % контейнер 10 мл №1
Сперко Україна
від 94,72 грн
в 931 аптеці
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Едем® Ріно
Едем® Ріно
Спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Фармак
від 150,26 грн
в 927 аптеках
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