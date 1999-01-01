Київ
Кортикостероїди
R01A D59
Мометазон, комбинації
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A D
Кортикостероїди
R01A D59
Мометазон, комбинації
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Ріалтріс
Спрей назальний дозований, суспензія флакон поліетиленовий 56 доз з насосом-розпилювачем №1
Гленмарк Спешиалти С.А.
від
278,57
грн
в 555 аптеках
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Ріалтріс
Спрей назальний дозований, суспензія флакон поліетиленовий 240 доз з насосом-розпилювачем №1
Гленмарк Спешиалти С.А.
від
521,34
грн
в 542 аптеках
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Гленспрей Актив
Спрей назальний дозований, суспензія флакон 150 доз з насосом-розпилювачем №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
515,25
грн
в 536 аптеках
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Гленспрей Актив
Спрей назальний дозований, суспензія флакон 75 доз з насосом-розпилювачем №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
340,93
грн
в 533 аптеках
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Ріалтріс
Спрей назальний дозований, суспензія флакон поліетиленовий 120 доз з насосом-розпилювачем №1
Гленмарк Спешиалти С.А.
від
350,55
грн
в 295 аптеках
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Пакування
фл. 75 доз
фл. 150 доз
фл. п/е 56 доз
фл. п/е 120 доз
фл. п/е 240 доз
Виробник
Гленмарк Спешиалти С.А.
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
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