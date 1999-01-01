Київ
Кортикостероїди
R01A D59

Мометазон, комбинації

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A DКортикостероїди
R01A D59Мометазон, комбинації
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Ріалтріс
Ріалтріс
Спрей назальний дозований, суспензія флакон поліетиленовий 56 доз з насосом-розпилювачем №1
Гленмарк Спешиалти С.А.
від 278,57 грн
в 555 аптеках
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Ріалтріс
Ріалтріс
Спрей назальний дозований, суспензія флакон поліетиленовий 240 доз з насосом-розпилювачем №1
Гленмарк Спешиалти С.А.
від 521,34 грн
в 542 аптеках
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Гленспрей Актив
Гленспрей Актив
Спрей назальний дозований, суспензія флакон 150 доз з насосом-розпилювачем №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 515,25 грн
в 536 аптеках
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Гленспрей Актив
Гленспрей Актив
Спрей назальний дозований, суспензія флакон 75 доз з насосом-розпилювачем №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 340,93 грн
в 533 аптеках
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Ріалтріс
Ріалтріс
Спрей назальний дозований, суспензія флакон поліетиленовий 120 доз з насосом-розпилювачем №1
Гленмарк Спешиалти С.А.
від 350,55 грн
в 295 аптеках
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