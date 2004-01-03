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Список виробниківГГленмарк Україна

Виробник: Гленмарк Україна

04070, Київ, вул. Іллінська 8, 12 під'їзд
044 531-34-84
https://glenmarkpharma.ua
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Знайдено: 11 препаратів
Аскоріл таблетки, № 20; Гленмарк
Аскоріл Таблетки, № 20 Гленмарк
В 276 аптеках
від 160,83 грн
Ціни в аптеках
Аскоріл таблетки, № 50; Гленмарк
Аскоріл Таблетки, № 50 Гленмарк
В 742 аптеках
від 369,73 грн
Ціни в аптеках
Гленцет Едванс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, контейнер, № 14; Гленмарк
Гленцет Едванс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, контейнер, № 14 Гленмарк
В 1 аптеці інших міст
від 290,67 грн
Ціни в інших містах
Гленцет Едванс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, контейнер, № 28; Гленмарк
Гленцет Едванс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, контейнер, № 28 Гленмарк
В 1 аптеці
від 615,00 грн
Ціни в аптеках
Дерива С гель гель, туба, 15 г, № 1; Гленмарк
Дерива С гель Гель, туба, 15 г, № 1 Гленмарк
В 830 аптеках
від 400,36 грн
Ціни в аптеках
Кераворт крем, 5 %, саше, 250 мг, у коробці, у коробці, № 12; Гленмарк
Кераворт Крем, 5 %, саше, 250 мг, у коробці, у коробці, № 12 Гленмарк
В 447 аптеках
від 1151,31 грн
Ціни в аптеках
Ріалтріс спрей назальний дозований, суспензія, флакон поліетиленовий, 56 доз, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1; Гленмарк Спешиалти С.А.
Ріалтріс Спрей назальний дозований, суспензія, флакон поліетиленовий, 56 доз, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
В 208 аптеках
від 286,18 грн
Ціни в аптеках
Ріалтріс спрей назальний дозований, суспензія, флакон поліетиленовий, 240 доз, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1; Гленмарк Спешиалти С.А.
Ріалтріс Спрей назальний дозований, суспензія, флакон поліетиленовий, 240 доз, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
В 342 аптеках
від 473,92 грн
Ціни в аптеках
Ріалтріс Моно спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/доза, флакон, 60 доз, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1; Гленмарк Спешиалти С.А.
Ріалтріс Моно Спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/доза, флакон, 60 доз, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
В 420 аптеках
від 207,74 грн
Ціни в аптеках
Ріалтріс Моно спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/доза, флакон, 120 доз, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1; Гленмарк Спешиалти С.А.
Ріалтріс Моно Спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/доза, флакон, 120 доз, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
В 207 аптеках
від 293,30 грн
Ціни в аптеках
Кандідерм крем, туба, 15 г, № 1; Гленмарк
Кандідерм Крем, туба, 15 г, № 1 Гленмарк
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
04070, Київ, вул. Іллінська 8, 12 під'їзд
044 531-34-84
https://glenmarkpharma.ua
Знайдено: 11 препаратів
Аскоріл таблетки, № 20; Гленмарк
Аскоріл Таблетки, № 20 Гленмарк
В 276 аптеках
від 160,83 грн
Ціни в аптеках
Аскоріл таблетки, № 50; Гленмарк
Аскоріл Таблетки, № 50 Гленмарк
В 742 аптеках
від 369,73 грн
Ціни в аптеках
Гленцет Едванс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, контейнер, № 14; Гленмарк
Гленцет Едванс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, контейнер, № 14 Гленмарк
В 1 аптеці інших міст
від 290,67 грн
Ціни в інших містах
Гленцет Едванс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, контейнер, № 28; Гленмарк
Гленцет Едванс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, контейнер, № 28 Гленмарк
В 1 аптеці
від 615,00 грн
Ціни в аптеках
Дерива С гель гель, туба, 15 г, № 1; Гленмарк
Дерива С гель Гель, туба, 15 г, № 1 Гленмарк
В 830 аптеках
від 400,36 грн
Ціни в аптеках
Кераворт крем, 5 %, саше, 250 мг, у коробці, у коробці, № 12; Гленмарк
Кераворт Крем, 5 %, саше, 250 мг, у коробці, у коробці, № 12 Гленмарк
В 447 аптеках
від 1151,31 грн
Ціни в аптеках
Ріалтріс спрей назальний дозований, суспензія, флакон поліетиленовий, 56 доз, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1; Гленмарк Спешиалти С.А.
Ріалтріс Спрей назальний дозований, суспензія, флакон поліетиленовий, 56 доз, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
В 208 аптеках
від 286,18 грн
Ціни в аптеках
Ріалтріс спрей назальний дозований, суспензія, флакон поліетиленовий, 240 доз, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1; Гленмарк Спешиалти С.А.
Ріалтріс Спрей назальний дозований, суспензія, флакон поліетиленовий, 240 доз, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
В 342 аптеках
від 473,92 грн
Ціни в аптеках
Ріалтріс Моно спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/доза, флакон, 60 доз, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1; Гленмарк Спешиалти С.А.
Ріалтріс Моно Спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/доза, флакон, 60 доз, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
В 420 аптеках
від 207,74 грн
Ціни в аптеках
Ріалтріс Моно спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/доза, флакон, 120 доз, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1; Гленмарк Спешиалти С.А.
Ріалтріс Моно Спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/доза, флакон, 120 доз, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
В 207 аптеках
від 293,30 грн
Ціни в аптеках
Кандідерм крем, туба, 15 г, № 1; Гленмарк
Кандідерм Крем, туба, 15 г, № 1 Гленмарк
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції