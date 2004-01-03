Виробник: Гленмарк Україна
04070, Київ, вул. Іллінська 8, 12 під'їзд
044 531-34-84
https://glenmarkpharma.ua
від 290,67 грн
від 615,00 грн
Ріалтріс Спрей назальний дозований, суспензія, флакон поліетиленовий, 56 доз, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
від 286,18 грн
Ріалтріс Спрей назальний дозований, суспензія, флакон поліетиленовий, 240 доз, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
від 473,92 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
від 290,67 грн
від 615,00 грн
Ріалтріс Спрей назальний дозований, суспензія, флакон поліетиленовий, 56 доз, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
від 286,18 грн
Ріалтріс Спрей назальний дозований, суспензія, флакон поліетиленовий, 240 доз, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
від 473,92 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції