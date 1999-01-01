Київ
МІОРЕЛАКСАНТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03B X
Різні міорелаксанти центральної дії
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M03
МІОРЕЛАКСАНТИ
M03B
МІОРЕЛАКСАНТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03B X
Різні міорелаксанти центральної дії
M03B X01
Баклофен
M03B X02
Тизанідин
M03B X03
Придинол
M03B X04
Толперизон
M03B X05
Тіоколхікозид
M03B X08
Циклобензаприн
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Тізалуд
Таблетки 2 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
209,60
грн
в 944 аптеках
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Тізалуд
Таблетки 4 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
302,34
грн
в 942 аптеках
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Мідокалм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №30
Гедеон Ріхтер
від
359,52
грн
в 939 аптеках
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Мідокалм
Розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
від
333,87
грн
в 891 аптеці
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Тіонекс
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 2 мл №6
Фармліга
від
561,06
грн
в 881 аптеці
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Міорикс®
Капсули пролонгованої дії тверді 15 мг блістер №14
Асіно
від
396,45
грн
в 881 аптеці
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Мідокалм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №30
Гедеон Ріхтер
від
292,70
грн
в 878 аптеках
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Мускомед
Капсули тверді 8 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від
343,52
грн
в 860 аптеках
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Мускомед
Капсули тверді 4 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від
285,82
грн
в 848 аптеках
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Сирдалуд®
Таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
від
317,54
грн
в 797 аптеках
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Сирдалуд®
Таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
від
382,44
грн
в 758 аптеках
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Тіонекс
Таблетки 8 мг блістер №14
Фармліга
від
383,39
грн
в 757 аптеках
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Контролфлекс
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 2 мл №5
Мікрохім
від
302,54
грн
в 750 аптеках
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Токката®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Фармак
від
253,09
грн
в 744 аптеках
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Толкімадо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Уорлд Медицин
від
270,48
грн
в 673 аптеках
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Міопридин®
Таблетки 4 мг блістер №20
Мібе Україна
від
348,98
грн
в 634 аптеках
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Толперіл-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
182,08
грн
в 621 аптеці
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Баклофен
Таблетки 10 мг №50
Польфарма
від
282,98
грн
в 538 аптеках
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Баклофен
Таблетки 25 мг №50
Польфарма
від
348,51
грн
в 527 аптеках
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Міорикс®
Капсули пролонгованої дії тверді 30 мг блістер №14
Асіно
від
414,73
грн
в 516 аптеках
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Гедеон Ріхтер
Здоров'я ФК
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Мибе Украина
Мікрохім
Містрал Кепітал Менеджмент
Нобель
ООО "Нико"
Польфарма
Сандоз
Технолог
Уорлд Медицин
ФАРМДИСТРИБ’ЮШН
Фармак
Фармацевтична Компанія Фамберг
Фармліга
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