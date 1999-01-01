Київ
МІОРЕЛАКСАНТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03B X

Різні міорелаксанти центральної дії

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M03МІОРЕЛАКСАНТИ
M03BМІОРЕЛАКСАНТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03B XРізні міорелаксанти центральної дії
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Тізалуд
Тізалуд
Таблетки 2 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 209,60 грн
в 944 аптеках
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Тізалуд
Тізалуд
Таблетки 4 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 302,34 грн
в 942 аптеках
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Мідокалм
Мідокалм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №30
Гедеон Ріхтер
від 359,52 грн
в 939 аптеках
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Мідокалм
Мідокалм
Розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
від 333,87 грн
в 891 аптеці
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Тіонекс
Тіонекс
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 2 мл №6
Фармліга
від 561,06 грн
в 881 аптеці
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Міорикс®
Міорикс®
Капсули пролонгованої дії тверді 15 мг блістер №14
Асіно
від 396,45 грн
в 881 аптеці
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Мідокалм
Мідокалм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №30
Гедеон Ріхтер
від 292,70 грн
в 878 аптеках
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Мускомед
Мускомед
Капсули тверді 8 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від 343,52 грн
в 860 аптеках
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Мускомед
Мускомед
Капсули тверді 4 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від 285,82 грн
в 848 аптеках
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Сирдалуд®
Сирдалуд®
Таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
від 317,54 грн
в 797 аптеках
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Сирдалуд®
Сирдалуд®
Таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
від 382,44 грн
в 758 аптеках
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Тіонекс
Тіонекс
Таблетки 8 мг блістер №14
Фармліга
від 383,39 грн
в 757 аптеках
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Контролфлекс
Контролфлекс
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 2 мл №5
Мікрохім
від 302,54 грн
в 750 аптеках
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Токката®
Токката®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Фармак
від 253,09 грн
в 744 аптеках
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Толкімадо
Толкімадо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Уорлд Медицин
від 270,48 грн
в 673 аптеках
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Міопридин®
Міопридин®
Таблетки 4 мг блістер №20
Мібе Україна
від 348,98 грн
в 634 аптеках
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Толперіл-Здоров'я
Толперіл-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 182,08 грн
в 621 аптеці
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Баклофен
Баклофен
Таблетки 10 мг №50
Польфарма
від 282,98 грн
в 538 аптеках
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Баклофен
Баклофен
Таблетки 25 мг №50
Польфарма
від 348,51 грн
в 527 аптеках
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Міорикс®
Міорикс®
Капсули пролонгованої дії тверді 30 мг блістер №14
Асіно
від 414,73 грн
в 516 аптеках
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