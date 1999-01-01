Київ
Різні міорелаксанти центральної дії
M03B X02

Тизанідин

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M03МІОРЕЛАКСАНТИ
M03BМІОРЕЛАКСАНТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03B XРізні міорелаксанти центральної дії
M03B X02Тизанідин
Сортування: По популярності
Тізалуд
Тізалуд
Таблетки 2 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 209,60 грн
в 944 аптеках
Знайти в аптеках
Тізалуд
Тізалуд
Таблетки 4 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 302,34 грн
в 942 аптеках
Знайти в аптеках
Сирдалуд®
Сирдалуд®
Таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
від 317,54 грн
в 797 аптеках
Знайти в аптеках
Сирдалуд®
Сирдалуд®
Таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
від 382,44 грн
в 758 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране