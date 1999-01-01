Київ
Різні міорелаксанти центральної дії
M03B X02
Тизанідин
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M03
МІОРЕЛАКСАНТИ
M03B
МІОРЕЛАКСАНТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03B X
Різні міорелаксанти центральної дії
M03B X02
Тизанідин
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Тізалуд
Таблетки 2 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
209,60
грн
в 944 аптеках
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Тізалуд
Таблетки 4 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
302,34
грн
в 942 аптеках
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Сирдалуд®
Таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
від
317,54
грн
в 797 аптеках
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Сирдалуд®
Таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
від
382,44
грн
в 758 аптеках
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Дозування
2 мг
4 мг
Виробник
Київський вітамінний завод
Сандоз
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