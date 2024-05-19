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Баклофен таблетки 10 мг, №50 - Київ (11954) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 538 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (219)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
289,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
261,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
261,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
366,99
Економія: -93,80 грн
273,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
261,10 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
349,20
Економія: -88,55 грн
260,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
327,37
Економія: -68,07 грн
259,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
349,20
Економія: -88,55 грн
260,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
279,02
Економія: -17,89 грн
261,13 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
312,99
Економія: -39,80 грн
273,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
269,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
261,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
335,39
Економія: -69,42 грн
265,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (219)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
289,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
336,90
Економія: -10,11 грн
326,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
371,10
Економія: -94,07 грн
277,03 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (4)
349,20
Економія: -72,17 грн
277,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
311,85
Економія: -45,88 грн
265,97 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
290,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
267,87 грн