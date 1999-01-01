Київ
Різні міорелаксанти центральної дії
M03B X01

Баклофен

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M03МІОРЕЛАКСАНТИ
M03BМІОРЕЛАКСАНТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03B XРізні міорелаксанти центральної дії
M03B X01Баклофен
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Баклофен
Баклофен
Таблетки 10 мг №50
Польфарма
від 282,98 грн
в 538 аптеках
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Баклофен
Баклофен
Таблетки 25 мг №50
Польфарма
від 348,51 грн
в 527 аптеках
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Баклофен-КВ
Баклофен-КВ
Таблетки 10 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від 260,15 грн
в 331 аптеці
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Баклофен-КВ
Баклофен-КВ
Таблетки 25 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від 341,00 грн
в 324 аптеках
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