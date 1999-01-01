Київ
Різні міорелаксанти центральної дії
M03B X01
Баклофен
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M03
МІОРЕЛАКСАНТИ
M03B
МІОРЕЛАКСАНТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03B X
Різні міорелаксанти центральної дії
M03B X01
Баклофен
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Баклофен
Таблетки 10 мг №50
Польфарма
від
282,98
грн
в 538 аптеках
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Баклофен
Таблетки 25 мг №50
Польфарма
від
348,51
грн
в 527 аптеках
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Баклофен-КВ
Таблетки 10 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від
260,15
грн
в 331 аптеці
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Баклофен-КВ
Таблетки 25 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від
341,00
грн
в 324 аптеках
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Дозування
10 мг
25 мг
Пакування
блістер
Виробник
Київський вітамінний завод
Польфарма
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