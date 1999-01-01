Київ
Різні міорелаксанти центральної дії
M03B X05

Тіоколхікозид

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M03МІОРЕЛАКСАНТИ
M03BМІОРЕЛАКСАНТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03B XРізні міорелаксанти центральної дії
M03B X05Тіоколхікозид
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Тіонекс
Тіонекс
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 2 мл №6
Фармліга
від 561,06 грн
в 881 аптеці
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Мускомед
Мускомед
Капсули тверді 8 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від 343,52 грн
в 860 аптеках
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Мускомед
Мускомед
Капсули тверді 4 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від 285,82 грн
в 848 аптеках
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Тіонекс
Тіонекс
Таблетки 8 мг блістер №14
Фармліга
від 383,39 грн
в 757 аптеках
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Контролфлекс
Контролфлекс
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 2 мл №5
Мікрохім
від 302,54 грн
в 750 аптеках
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Тіовіста
Тіовіста
Розчин для ін'єкцій 4 мг/2 мл ампула 2 мл №6
Містрал Кепітал Менеджмент
від 366,31 грн
в 491 аптеці
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Тійозид
Тійозид
Таблетки 8 мг блістер №20
Нобель
від 278,83 грн
в 417 аптеках
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Міотил
Міотил
Таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фамберг
від 263,65 грн
в 338 аптеках
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Мускомед
Мускомед
Розчин для ін'єкцій 4 мг/2 мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка №6
Уорлд Медицин
від 519,60 грн
в 325 аптеках
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Спастікалм
Спастікалм
Розчин для ін'єкцій 4 мг/2 мл ампула 2 мл №6
Містрал Кепітал Менеджмент
від 456,57 грн
в 307 аптеках
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Тіоколхікозид
Тіоколхікозид
Розчин для ін'єкцій 4 мг/2 мл ампула 2 мл блістер в картонній коробці №5
Здоров'я ФК
від 315,00 грн
в 4 аптеках
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Тикозид
Тикозид
Розчин для ін'єкцій 4 мг/2 мл ампула 2 мл №6
Уорлд Медицин
Немає в наявності
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