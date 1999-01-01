Київ
Різні міорелаксанти центральної дії
M03B X05
Тіоколхікозид
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M03
МІОРЕЛАКСАНТИ
M03B
МІОРЕЛАКСАНТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03B X
Різні міорелаксанти центральної дії
M03B X05
Тіоколхікозид
Сортування:
По популярності
Фільтр
Тіонекс
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 2 мл №6
Фармліга
від
561,06
грн
в 881 аптеці
Знайти в аптеках
Мускомед
Капсули тверді 8 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від
343,52
грн
в 860 аптеках
Знайти в аптеках
Мускомед
Капсули тверді 4 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від
285,82
грн
в 848 аптеках
Знайти в аптеках
Тіонекс
Таблетки 8 мг блістер №14
Фармліга
від
383,39
грн
в 757 аптеках
Знайти в аптеках
Контролфлекс
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 2 мл №5
Мікрохім
від
302,54
грн
в 750 аптеках
Знайти в аптеках
Тіовіста
Розчин для ін'єкцій 4 мг/2 мл ампула 2 мл №6
Містрал Кепітал Менеджмент
від
366,31
грн
в 491 аптеці
Знайти в аптеках
Тійозид
Таблетки 8 мг блістер №20
Нобель
від
278,83
грн
в 417 аптеках
Знайти в аптеках
Міотил
Таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фамберг
від
263,65
грн
в 338 аптеках
Знайти в аптеках
Мускомед
Розчин для ін'єкцій 4 мг/2 мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка №6
Уорлд Медицин
від
519,60
грн
в 325 аптеках
Знайти в аптеках
Спастікалм
Розчин для ін'єкцій 4 мг/2 мл ампула 2 мл №6
Містрал Кепітал Менеджмент
від
456,57
грн
в 307 аптеках
Знайти в аптеках
Тіоколхікозид
Розчин для ін'єкцій 4 мг/2 мл ампула 2 мл блістер в картонній коробці №5
Здоров'я ФК
від
315,00
грн
в 4 аптеках
Знайти в аптеках
Тикозид
Розчин для ін'єкцій 4 мг/2 мл ампула 2 мл №6
Уорлд Медицин
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
капс. тверд.
р-н д/ін.
табл.
Дозування
2 мг/мл
4 мг
4 мг/2 мл
8 мг
Пакування
амп. 2 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
5
6
14
20
Виробник
Mistral Capital Management
Здоров'я ФК
Мікрохім
Містрал Кепітал Менеджмент
Нобель
Уорлд Медицин
Фармацевтична Компанія Фамберг
Фармліга
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню