Київ
Різні міорелаксанти центральної дії
M03B X04

Толперизон

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M03МІОРЕЛАКСАНТИ
M03BМІОРЕЛАКСАНТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03B XРізні міорелаксанти центральної дії
M03B X04Толперизон
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Мідокалм
Мідокалм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №30
Гедеон Ріхтер
від 359,52 грн
в 939 аптеках
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Мідокалм
Мідокалм
Розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
від 333,87 грн
в 891 аптеці
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Мідокалм
Мідокалм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №30
Гедеон Ріхтер
від 292,70 грн
в 878 аптеках
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Токката®
Токката®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Фармак
від 253,09 грн
в 744 аптеках
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Толкімадо
Толкімадо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Уорлд Медицин
від 270,48 грн
в 673 аптеках
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Толперіл-Здоров'я
Толперіл-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 182,08 грн
в 621 аптеці
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Токката®
Токката®
Розчин для ін'єкцій ампула 1 мл блістер у пачці №5
Фармак
від 258,94 грн
в 490 аптеках
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Толперіл-Здоров'я
Толперіл-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 92,73 грн
в 364 аптеках
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Міаксил
Міаксил
Розчин для ін'єкцій ампула 1 мл №5
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
Толперіл-Здоров'я
Толперіл-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій ампула 1 мл у блістері в коробці №5
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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