Київ
Різні міорелаксанти центральної дії
M03B X04
Толперизон
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M03
МІОРЕЛАКСАНТИ
M03B
МІОРЕЛАКСАНТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03B X
Різні міорелаксанти центральної дії
M03B X04
Толперизон
Сортування:
По популярності
Фільтр
Мідокалм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №30
Гедеон Ріхтер
від
359,52
грн
в 939 аптеках
Знайти в аптеках
Мідокалм
Розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
від
333,87
грн
в 891 аптеці
Знайти в аптеках
Мідокалм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №30
Гедеон Ріхтер
від
292,70
грн
в 878 аптеках
Знайти в аптеках
Токката®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Фармак
від
253,09
грн
в 744 аптеках
Знайти в аптеках
Толкімадо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Уорлд Медицин
від
270,48
грн
в 673 аптеках
Знайти в аптеках
Толперіл-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
182,08
грн
в 621 аптеці
Знайти в аптеках
Токката®
Розчин для ін'єкцій ампула 1 мл блістер у пачці №5
Фармак
від
258,94
грн
в 490 аптеках
Знайти в аптеках
Толперіл-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
92,73
грн
в 364 аптеках
Знайти в аптеках
Міаксил
Розчин для ін'єкцій ампула 1 мл №5
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Толперіл-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій ампула 1 мл у блістері в коробці №5
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
р-н д/ін.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
50 мг
100 мг
150 мг
Пакування
амп. 1 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
5
30
Виробник
Гедеон Ріхтер
Корпорація Здоров'я
ООО "Нико"
Технолог
Уорлд Медицин
ФАРМДИСТРИБ’ЮШН
Фармак
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню