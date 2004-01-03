Виробник: FarmlygaПредставництво «УАБ «ФАРМЛІГА»
07300, Київська область
+38 (067) 373-79-83
Кветиксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Фармліга
від 251,55 грн
Кветиксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Фармліга
від 404,27 грн
Кветиксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Фармліга
від 571,21 грн
від 224,70 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Кветиксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Фармліга
від 251,55 грн
Кветиксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Фармліга
від 404,27 грн
Кветиксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Фармліга
від 571,21 грн
від 224,70 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції