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Список виробниківFFarmlyga

Виробник: Farmlyga

Представництво «УАБ «ФАРМЛІГА»
07300, Київська область
+38 (067) 373-79-83
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Знайдено: 18 препаратів
Арілентал таблетки, 10 мг, блістер, № 28; Фармліга
Арілентал Таблетки, 10 мг, блістер, № 28 Фармліга
В 517 аптеках
від 407,16 грн
Ціни в аптеках
Арілентал таблетки, 15 мг, блістер, № 28; Фармліга
Арілентал Таблетки, 15 мг, блістер, № 28 Фармліга
В 336 аптеках
від 493,13 грн
Ціни в аптеках
АЧЕФЛАН крем, туба, 30 г; Фармліга
АЧЕФЛАН Крем, туба, 30 г Фармліга
В 720 аптеках
від 267,78 грн
Ціни в аптеках
Бупрінол таблетки з модифікованим вивільненням, 150 мг, контейнер, № 30; Фармліга
Бупрінол Таблетки з модифікованим вивільненням, 150 мг, контейнер, № 30 Фармліга
В 286 аптеках
від 448,87 грн
Ціни в аптеках
Гепаскін капсули, № 30; Фармліга
Гепаскін Капсули, № 30 Фармліга
В 237 аптеках
від 225,80 грн
Ціни в аптеках
Кветиксол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Фармліга
Кветиксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Фармліга
В 884 аптеках
від 251,55 грн
Ціни в аптеках
Кветиксол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Фармліга
Кветиксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Фармліга
В 674 аптеках
від 404,27 грн
Ціни в аптеках
Кветиксол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Фармліга
Кветиксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Фармліга
В 530 аптеках
від 571,21 грн
Ціни в аптеках
Ланейра таблетки, № 30; Фармліга
Ланейра Таблетки, № 30 Фармліга
В 813 аптеках
від 663,50 грн
Ціни в аптеках
Міліксол розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Фармліга
Міліксол Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Фармліга
В 713 аптеках
від 224,70 грн
Ціни в аптеках
Мітрен таблетки, 2 мг, блістер, № 28; Фармліга
Мітрен Таблетки, 2 мг, блістер, № 28 Фармліга
В 477 аптеках
від 559,79 грн
Ціни в аптеках
НАНОДЕТРИМ D3 2000 МО спрей, 30 мл, № 1; Нордейд
НАНОДЕТРИМ D3 2000 МО Спрей, 30 мл, № 1 Нордейд
В 255 аптеках
від 470,95 грн
Ціни в аптеках
Нейротоп ФЛ розчин для ін'єкцій, 100 мг/2 мл, флакон, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Фармліга
Нейротоп ФЛ Розчин для ін'єкцій, 100 мг/2 мл, флакон, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Фармліга
В 467 аптеках
від 545,29 грн
Ціни в аптеках
Нейротоп ФЛ розчин для ін'єкцій, 200 мг/4 мл, флакон, 4 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Фармліга
Нейротоп ФЛ Розчин для ін'єкцій, 200 мг/4 мл, флакон, 4 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Фармліга
В 432 аптеках
від 912,56 грн
Ціни в аптеках
Опіпрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; Фармліга
Опіпрам Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Фармліга
В 648 аптеках
від 351,94 грн
Ціни в аптеках
Плантарум капсули, № 15; AB-BIOTICS, S.A.
Плантарум Капсули, № 15 AB-BIOTICS, S.A.
В 438 аптеках
від 322,21 грн
Ціни в аптеках
Прогинорм Геста капсули м'які, 100 мг, блістер, № 30; Фармліга
Прогинорм Геста Капсули м'які, 100 мг, блістер, № 30 Фармліга
В 329 аптеках
від 424,90 грн
Ціни в аптеках
Прогинорм Геста капсули м'які, 200 мг, блістер, № 30; Фармліга
Прогинорм Геста Капсули м'які, 200 мг, блістер, № 30 Фармліга
В 488 аптеках
від 897,29 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
07300, Київська область
+38 (067) 373-79-83
Знайдено: 18 препаратів
Арілентал таблетки, 10 мг, блістер, № 28; Фармліга
Арілентал Таблетки, 10 мг, блістер, № 28 Фармліга
В 517 аптеках
від 407,16 грн
Ціни в аптеках
Арілентал таблетки, 15 мг, блістер, № 28; Фармліга
Арілентал Таблетки, 15 мг, блістер, № 28 Фармліга
В 336 аптеках
від 493,13 грн
Ціни в аптеках
АЧЕФЛАН крем, туба, 30 г; Фармліга
АЧЕФЛАН Крем, туба, 30 г Фармліга
В 720 аптеках
від 267,78 грн
Ціни в аптеках
Бупрінол таблетки з модифікованим вивільненням, 150 мг, контейнер, № 30; Фармліга
Бупрінол Таблетки з модифікованим вивільненням, 150 мг, контейнер, № 30 Фармліга
В 286 аптеках
від 448,87 грн
Ціни в аптеках
Гепаскін капсули, № 30; Фармліга
Гепаскін Капсули, № 30 Фармліга
В 237 аптеках
від 225,80 грн
Ціни в аптеках
Кветиксол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Фармліга
Кветиксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Фармліга
В 884 аптеках
від 251,55 грн
Ціни в аптеках
Кветиксол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Фармліга
Кветиксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Фармліга
В 674 аптеках
від 404,27 грн
Ціни в аптеках
Кветиксол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Фармліга
Кветиксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Фармліга
В 530 аптеках
від 571,21 грн
Ціни в аптеках
Ланейра таблетки, № 30; Фармліга
Ланейра Таблетки, № 30 Фармліга
В 813 аптеках
від 663,50 грн
Ціни в аптеках
Міліксол розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Фармліга
Міліксол Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Фармліга
В 713 аптеках
від 224,70 грн
Ціни в аптеках
Мітрен таблетки, 2 мг, блістер, № 28; Фармліга
Мітрен Таблетки, 2 мг, блістер, № 28 Фармліга
В 477 аптеках
від 559,79 грн
Ціни в аптеках
НАНОДЕТРИМ D3 2000 МО спрей, 30 мл, № 1; Нордейд
НАНОДЕТРИМ D3 2000 МО Спрей, 30 мл, № 1 Нордейд
В 255 аптеках
від 470,95 грн
Ціни в аптеках
Нейротоп ФЛ розчин для ін'єкцій, 100 мг/2 мл, флакон, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Фармліга
Нейротоп ФЛ Розчин для ін'єкцій, 100 мг/2 мл, флакон, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Фармліга
В 467 аптеках
від 545,29 грн
Ціни в аптеках
Нейротоп ФЛ розчин для ін'єкцій, 200 мг/4 мл, флакон, 4 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Фармліга
Нейротоп ФЛ Розчин для ін'єкцій, 200 мг/4 мл, флакон, 4 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Фармліга
В 432 аптеках
від 912,56 грн
Ціни в аптеках
Опіпрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; Фармліга
Опіпрам Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Фармліга
В 648 аптеках
від 351,94 грн
Ціни в аптеках
Плантарум капсули, № 15; AB-BIOTICS, S.A.
Плантарум Капсули, № 15 AB-BIOTICS, S.A.
В 438 аптеках
від 322,21 грн
Ціни в аптеках
Прогинорм Геста капсули м'які, 100 мг, блістер, № 30; Фармліга
Прогинорм Геста Капсули м'які, 100 мг, блістер, № 30 Фармліга
В 329 аптеках
від 424,90 грн
Ціни в аптеках
Прогинорм Геста капсули м'які, 200 мг, блістер, № 30; Фармліга
Прогинорм Геста Капсули м'які, 200 мг, блістер, № 30 Фармліга
В 488 аптеках
від 897,29 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції