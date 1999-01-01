Київ
Різні міорелаксанти центральної дії
M03B X08
Циклобензаприн
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M03
МІОРЕЛАКСАНТИ
M03B
МІОРЕЛАКСАНТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03B X
Різні міорелаксанти центральної дії
M03B X08
Циклобензаприн
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Міорикс®
Капсули пролонгованої дії тверді 15 мг блістер №14
Асіно
від
396,45
грн
в 881 аптеці
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Міорикс®
Капсули пролонгованої дії тверді 30 мг блістер №14
Асіно
від
414,73
грн
в 516 аптеках
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