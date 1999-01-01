Київ
Різні міорелаксанти центральної дії
M03B X08

Циклобензаприн

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M03МІОРЕЛАКСАНТИ
M03BМІОРЕЛАКСАНТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03B XРізні міорелаксанти центральної дії
M03B X08Циклобензаприн
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Міорикс®
Міорикс®
Капсули пролонгованої дії тверді 15 мг блістер №14
Асіно
від 396,45 грн
в 881 аптеці
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Міорикс®
Міорикс®
Капсули пролонгованої дії тверді 30 мг блістер №14
Асіно
від 414,73 грн
в 516 аптеках
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