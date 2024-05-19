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Баклофен таблетки 25 мг, №50 - Київ (11955) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 482 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
367,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
312,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
331,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
453,99
Економія: -106,88 грн
347,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
319,47 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
443,90
Економія: -112,55 грн
331,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
414,01
Економія: -62,42 грн
351,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
448,50
Економія: -96,35 грн
352,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
439,05
Економія: -72,99 грн
366,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
322,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
312,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
431,55
Економія: -80,48 грн
351,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
367,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
431,70
Економія: -12,95 грн
418,75 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
448,50
Економія: -96,35 грн
352,15 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (2)
448,50
Економія: -96,35 грн
352,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
396,52
Економія: -44,78 грн
351,74 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
347,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
331,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
312,58 грн