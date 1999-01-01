Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A F
Похідні імідазолу
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A F
Похідні імідазолу
G01A F01
Метронідазол
G01A F02
Клотримазол
G01A F05
Еконазол
G01A F11
Кетоконазол
G01A F12
Фентиконазол
G01A F15
Бутоконазол
G01A F19
Сертаконазол
G01A F20
Комбінації похідних імідазолу
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Ліварол
Песарії 400 мг блістер №10
Стада
від
425,22
грн
в 910 аптеках
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Гайнекс® форте
Супозиторії вагінальні стрип №7
Гледфарм
від
326,00
грн
в 818 аптеках
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Ліменда
Супозиторії вагінальні блістер + 7 напальчників №7
Уорлд Медицин
від
320,02
грн
в 794 аптеках
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Клотримазол
Таблетки вагінальні 100 мг блістер з аплікатором у пачці №6
Organosyn Life Sciences
від
53,25
грн
в 783 аптеках
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Ломексин®
Капсули вагінальні м'які 600 мг блістер №1
Recordati Ireland Ltd
від
280,88
грн
в 728 аптеках
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Клофан®
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №6
Гледфарм
від
148,00
грн
в 715 аптеках
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Залаїн Овулі
Песарії 0,3 г блістер №1
Егіс
від
347,42
грн
в 706 аптеках інших міст
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Нео-Пенотран® форте
Супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
від
382,67
грн
в 706 аптеках
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Клотримазол
Таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
66,71
грн
в 633 аптеках
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Клофан®
Крем піхвовий 10 % туба 7 г №1
Гледфарм
від
91,53
грн
в 629 аптеках
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Кліон-Д 100
Таблетки вагінальні стрип №10
Гедеон Ріхтер
від
345,76
грн
в 625 аптеках
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Гайнекс®
Супозиторії вагінальні стрип №14
Гледфарм
від
397,96
грн
в 579 аптеках
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Ломексин®
Капсули вагінальні м'які 200 мг блістер №3
Recordati Ireland Ltd
від
280,62
грн
в 557 аптеках
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Гіномакс
Супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
від
420,07
грн
в 553 аптеках
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Гіноксин
Капсули вагінальні м'які 1000 мг блістер №2
Recordati Ireland Ltd
від
444,50
грн
в 529 аптеках
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Гіноксин
Капсули вагінальні м'які 1000 мг блістер №1
Recordati Ireland Ltd
від
324,53
грн
в 516 аптеках
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Дермазол®
Супозиторії вагінальні 400 мг стрип №10
Гледфарм
від
169,55
грн
в 513 аптеках
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Метронідазол
Супозиторії вагінальні 0,1 г стрип №10
Монфарм
від
29,68
грн
в 479 аптеках
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Клотримазол
Таблетки вагінальні 100 мг блістер в пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від
39,80
грн
в 472 аптеках
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Містол®
Супозиторії вагінальні 500 мг стрип №10
Гледфарм
від
136,56
грн
в 452 аптеках
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гель вагінал.
капс. вагінал. м'які
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400 мг
500 мг
600 мг
1000 мг
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Пакування
аплікатор 5 г
блістер
блістер у пачці
стрип
табл вагінал 200 мг №3 з аплік
туба 7 г
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туба 30 г
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Гледфарм
Гленмарк
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Нижфарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
Санофи-Авентис Украина
Сперко Україна
Стада
Тева Украина
Уорлд Медицин
Фітофарм
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
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