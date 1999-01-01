Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A F

Похідні імідазолу

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G01ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01AПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A FПохідні імідазолу
Сортування: По популярності
Ліварол
Ліварол
Песарії 400 мг блістер №10
Стада
від 425,22 грн
в 910 аптеках
Знайти в аптеках
Гайнекс® форте
Гайнекс® форте
Супозиторії вагінальні стрип №7
Гледфарм
від 326,00 грн
в 818 аптеках
Знайти в аптеках
Ліменда
Ліменда
Супозиторії вагінальні блістер + 7 напальчників №7
Уорлд Медицин
від 320,02 грн
в 794 аптеках
Знайти в аптеках
Клотримазол
Клотримазол
Таблетки вагінальні 100 мг блістер з аплікатором у пачці №6
Organosyn Life Sciences
від 53,25 грн
в 783 аптеках
Знайти в аптеках
Ломексин®
Ломексин®
Капсули вагінальні м'які 600 мг блістер №1
Recordati Ireland Ltd
від 280,88 грн
в 728 аптеках
Знайти в аптеках
Клофан®
Клофан®
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №6
Гледфарм
від 148,00 грн
в 715 аптеках
Знайти в аптеках
Залаїн Овулі
Залаїн Овулі
Песарії 0,3 г блістер №1
Егіс
від 347,42 грн
в 706 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Нео-Пенотран® форте
Нео-Пенотран® форте
Супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
від 382,67 грн
в 706 аптеках
Знайти в аптеках
Клотримазол
Клотримазол
Таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 66,71 грн
в 633 аптеках
Знайти в аптеках
Клофан®
Клофан®
Крем піхвовий 10 % туба 7 г №1
Гледфарм
від 91,53 грн
в 629 аптеках
Знайти в аптеках
Кліон-Д 100
Кліон-Д 100
Таблетки вагінальні стрип №10
Гедеон Ріхтер
від 345,76 грн
в 625 аптеках
Знайти в аптеках
Гайнекс®
Гайнекс®
Супозиторії вагінальні стрип №14
Гледфарм
від 397,96 грн
в 579 аптеках
Знайти в аптеках
Ломексин®
Ломексин®
Капсули вагінальні м'які 200 мг блістер №3
Recordati Ireland Ltd
від 280,62 грн
в 557 аптеках
Знайти в аптеках
Гіномакс
Гіномакс
Супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
від 420,07 грн
в 553 аптеках
Знайти в аптеках
Гіноксин
Гіноксин
Капсули вагінальні м'які 1000 мг блістер №2
Recordati Ireland Ltd
від 444,50 грн
в 529 аптеках
Знайти в аптеках
Гіноксин
Гіноксин
Капсули вагінальні м'які 1000 мг блістер №1
Recordati Ireland Ltd
від 324,53 грн
в 516 аптеках
Знайти в аптеках
Дермазол®
Дермазол®
Супозиторії вагінальні 400 мг стрип №10
Гледфарм
від 169,55 грн
в 513 аптеках
Знайти в аптеках
Метронідазол
Метронідазол
Супозиторії вагінальні 0,1 г стрип №10
Монфарм
від 29,68 грн
в 479 аптеках
Знайти в аптеках
Клотримазол
Клотримазол
Таблетки вагінальні 100 мг блістер в пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від 39,80 грн
в 472 аптеках
Знайти в аптеках
Містол®
Містол®
Супозиторії вагінальні 500 мг стрип №10
Гледфарм
від 136,56 грн
в 452 аптеках
Знайти в аптеках
123
ГоловнаКошикОбране