Київ
Похідні імідазолу
G01A F19

Сертаконазол

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G01ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01AПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A FПохідні імідазолу
G01A F19Сертаконазол
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Залаїн Овулі
Залаїн Овулі
Песарії 0,3 г блістер №1
Егіс
від 347,42 грн
в 706 аптеках інших міст
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Кандиклін
Кандиклін
Песарії 300 мг стрип в пачці №1
Монфарм
від 289,94 грн
в 348 аптеках
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Сертаконазол
Сертаконазол
Песарії 300 мг стрип в пачці №1
Монфарм
Немає в наявності
Сертаконазол-Фармекс
Сертаконазол-Фармекс
Песарії 0,3 г блістер №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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