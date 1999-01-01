Київ
Похідні імідазолу
G01A F19
Сертаконазол
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A F
Похідні імідазолу
G01A F19
Сертаконазол
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Залаїн Овулі
Песарії 0,3 г блістер №1
Егіс
від
347,42
грн
в 706 аптеках інших міст
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Кандиклін
Песарії 300 мг стрип в пачці №1
Монфарм
від
289,94
грн
в 348 аптеках
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Сертаконазол
Песарії 300 мг стрип в пачці №1
Монфарм
Немає в наявності
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Сертаконазол-Фармекс
Песарії 0,3 г блістер №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Дозування
0.3 г
300 мг
Пакування
блістер
стрип
Виробник
Егіс
Корпорація Здоров'я
Монфарм
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