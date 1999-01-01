Київ
Похідні імідазолу
G01A F12

Фентиконазол

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G01ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01AПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A FПохідні імідазолу
G01A F12Фентиконазол
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Ломексин®
Ломексин®
Капсули вагінальні м'які 600 мг блістер №1
Recordati Ireland Ltd
від 280,88 грн
в 728 аптеках
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Ломексин®
Ломексин®
Капсули вагінальні м'які 200 мг блістер №3
Recordati Ireland Ltd
від 280,62 грн
в 557 аптеках
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Гіноксин
Гіноксин
Капсули вагінальні м'які 1000 мг блістер №2
Recordati Ireland Ltd
від 444,50 грн
в 529 аптеках
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Гіноксин
Гіноксин
Капсули вагінальні м'які 1000 мг блістер №1
Recordati Ireland Ltd
від 324,53 грн
в 516 аптеках
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Ломексин®
Ломексин®
Крем піхвовий 2 % туба 78 г з аплікатором №1
Recordati Ireland Ltd
від 394,30 грн
в 355 аптеках
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