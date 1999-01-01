Київ
Похідні імідазолу
G01A F12
Фентиконазол
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A F
Похідні імідазолу
G01A F12
Фентиконазол
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Ломексин®
Капсули вагінальні м'які 600 мг блістер №1
Recordati Ireland Ltd
від
280,88
грн
в 728 аптеках
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Ломексин®
Капсули вагінальні м'які 200 мг блістер №3
Recordati Ireland Ltd
від
280,62
грн
в 557 аптеках
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Гіноксин
Капсули вагінальні м'які 1000 мг блістер №2
Recordati Ireland Ltd
від
444,50
грн
в 529 аптеках
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Гіноксин
Капсули вагінальні м'які 1000 мг блістер №1
Recordati Ireland Ltd
від
324,53
грн
в 516 аптеках
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Ломексин®
Крем піхвовий 2 % туба 78 г з аплікатором №1
Recordati Ireland Ltd
від
394,30
грн
в 355 аптеках
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Форма випуску
капс. вагінал. м'які
крем піхв.
Дозування
2 %
200 мг
600 мг
1000 мг
Пакування
блістер
туба 78 г
Кількість штук в упаковці
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