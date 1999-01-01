Класифікація протимікробних та антисептичних препаратів, що застосовуються в гінекології (ATC/DDD Index 2022)

Протимікробні препарати та антисептики, окрім комбінацій з кортикостероїдами:

антибіотики:

амфотерицин B;

кандицидин;

карфецилін;

кліндаміцин;

мепартрицин;

натаміцин;

ністатин;

ністатин у комбінації з іншими препаратами;

окситетрациклін;

пентаміцин;

трихоміцин;

хлорамфенікол;

органічні кислоти:

аскорбінова кислота;

молочна кислота;

оцтова кислота;

похідні імідазолу:

азанідазол;

бутоконазол;

еконазол;

ізоконазол;

кетоконазол;

клотримазол;

метронідазол;

міконазол;

оксиконазол;

омоконазол;

орнідазол;

пропенідазол;

сертаконазол;

тіоконазол;

фентиконазол;

флутримазол;

комбінації похідних імідазолу;

комбінація еконазолу з іншими препаратами;

похідні триазолу:

терконазол;

похідні хіноліну:

броксихінолін;

декваліній;

дійодогідроксихінолін;

кліохінол;

оксихінолін;

хлорхінальдол;

сполуки миш'яку:

ацетарсол;

сульфаніламіди:

сульфатоламід;

різні комбінації сульфаніламідів;

інші протимікробні препарати та антисептики:

гексетидин;

дапівірин;

інозин;

клодантоїн;

лактобацили;

міді уснат;

метилрозанілін;

ніфурател;

повідон-йод;

полікрезулен;

протиофат;

фуразолідон;

циклопірокс;

октенідин у комбінації з іншими препаратами.

Протимікробні препарати та антисептики в комбінації з кортикостероїдами:

антибактеріальні препарати у комбінації з кортикостероїдами;

антисептики у комбінації з кортикостероїдами;

похідні імідазолу у комбінації з кортикостероїдами;

похідні хіноліну у комбінації з кортикостероїдами;

сульфаніламіди у комбінації з кортикостероїдами.

Коли потрібно приймати протимікробні препарати та антисептики?

Вагініт є одним з найбільш поширених захворювань, з якими жінки звертаються до сімейних лікарів та гінекологів. Приблизно у 75% жінок спостерігають хоча б один епізод вульвовагінального кандидозу протягом усього життя, а у 40–45% - два або більше епізодів (Van Vranken M., 2007).

Найбільш поширеними етіологічними причинами вагініту є: бактеріальний вагіноз (у 22–50% усіх випадків), вульвовагінальний кандидоз (у 17–39% усіх випадків) та трихомоніаз (у 4–35% усіх випадків) (Anderson M.R. et al., 2004).

Пацієнтки з вагінітом скаржаться на свербіж, печіння і подразнення вульви та піхви, а також на патологічні виділення з піхви.

У багатьох жінок бактеріальний вагіноз та трихомоніаз можуть мати безсимптомний перебіг. Також у пацієнток з вагінітами можуть спостерігатися супутні інфекції, тому причини деяких симптомів вагініту у досить великого відсотку жінок можуть бути невстановленими (Biggs W.S., Williams R.M., 2008).

Оскільки антибактеріальні препарати, що застосовуються в гінекології, мають певний спектр протимікробної дії, більшість антибактеріальних та антисептичних засобів виписує лікуючий лікар, який призначає фармакотерапію при діагностованому у пацієнтки гінекологічному захворюванні.

До початку прийому антибіотиків та антисептиків, що застосовуються в гінекології, необхідно відібрати біоматеріал для виділення чистої бактеріальної культури та визначення чутливості мікроорганізмів до того чи іншого протимікробного засобу.

Емпірична антибіотикотерапія у гінекології має бути заснована на даних про ймовірних збудників певного гінекологічного захворювання та їх регіональну чутливість до тих чи інших протимікробних препаратів, а також на ретельно зібраному анамнезі захворювання та життя пацієнтки (наприклад наявність випадків госпіталізації в минулому, статеві контакти, подорожі, наявність свійських тварин тощо).

При призначенні у гінекології антибіотиків з переважно нирковим шляхом елімінації з організму лікар повинен оцінити функцію нирок, розрахувавши кліренс креатиніну для кожної пацієнтки, яка прийматиме антибактеріальні та антисептичні засоби, щоб, якщо це необхідно, скоригувати дозу препаратів, а також змінити кратність прийому. При призначенні антибактеріальних препаратів із переважно печінковим шляхом елімінації лікарю необхідно оцінити функцію печінки.

Прийом усіх супутніх лікарських засобів та вживання дієтичних добавок при додаванні до них антибактеріальних препаратів лікареві слід переглянути для виключення можливих негативних лікарських взаємодій.

При багатьох гінекологічних захворюваннях можливе застосування комбінованої антибактеріальної терапії для досягнення синергічного ефекту або запобігання розвитку резистентності до протимікробних препаратів.

За пацієнтками, які приймають антибіотики, необхідно спостерігати щодо розрішення гінекологічного захворювання та побічних ефектів протимікробних препаратів.

Пацієнток, у яких відсутня позитивна динаміка протягом 48–72 год при лікуванні антибактеріальними та антисептичними засобами, слід повторно обстежити, щоб переконатися у:

правильності діагнозу;

досягненні терапевтичної концентрації протимікробного препарату;

відсутності імуносупресії;

відсутності ізольованої інфекції (абсцес або наявність стороннього тіла);

відсутності розвитку резистентності (Lee G.C., Burgess D.S., 2020).

Протипоказання

Повний перелік протипоказань та небажаних реакцій при застосуванні конкретного представника будь-якої з груп антибактеріальних препаратів, включаючи категорію «Місцеві антисептики, що застосовуються у гінекології», дивіться у повній інструкції для медичного застосування лікарського засобу на сайті apteki.ua.

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