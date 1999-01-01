Київ
Похідні імідазолу
G01A F20
Комбінації похідних імідазолу
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A F
Похідні імідазолу
G01A F20
Комбінації похідних імідазолу
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Гайнекс® форте
Супозиторії вагінальні стрип №7
Гледфарм
від
326,00
грн
в 818 аптеках
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Ліменда
Супозиторії вагінальні блістер + 7 напальчників №7
Уорлд Медицин
від
320,02
грн
в 794 аптеках
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Нео-Пенотран® форте
Супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
від
382,67
грн
в 706 аптеках
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Кліон-Д 100
Таблетки вагінальні стрип №10
Гедеон Ріхтер
від
345,76
грн
в 625 аптеках
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Гайнекс®
Супозиторії вагінальні стрип №14
Гледфарм
від
397,96
грн
в 579 аптеках
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Гіномакс
Супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
від
420,07
грн
в 553 аптеках
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Гіномакс ХЛ
Супозиторії вагінальні 0,6 г стрип №3
Зентіва
від
455,50
грн
в 382 аптеках
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Ліменда-Л
Супозиторії вагінальні блістер + 7 напальчників №7
Уорлд Медицин
від
342,30
грн
в 8 аптеках інших міст
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Клєвазол®
Крем піхвовий туба 20 г з аплікаторами №1
Фітофарм
Немає в наявності
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Форма випуску
крем піхв.
суп. вагінал.
табл. вагінал.
Дозування
0.6 г
100 мг + 150 мг
Пакування
блістер
стрип
туба 20 г
Кількість штук в упаковці
1
3
7
10
14
Виробник
Zentiva
Гедеон Ріхтер
Гледфарм
Зентіва
Уорлд Медицин
Фітофарм
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