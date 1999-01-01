Київ
Похідні імідазолу
G01A F20

Комбінації похідних імідазолу

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G01ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01AПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A FПохідні імідазолу
G01A F20Комбінації похідних імідазолу
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Гайнекс® форте
Гайнекс® форте
Супозиторії вагінальні стрип №7
Гледфарм
від 326,00 грн
в 818 аптеках
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Ліменда
Ліменда
Супозиторії вагінальні блістер + 7 напальчників №7
Уорлд Медицин
від 320,02 грн
в 794 аптеках
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Нео-Пенотран® форте
Нео-Пенотран® форте
Супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
від 382,67 грн
в 706 аптеках
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Кліон-Д 100
Кліон-Д 100
Таблетки вагінальні стрип №10
Гедеон Ріхтер
від 345,76 грн
в 625 аптеках
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Гайнекс®
Гайнекс®
Супозиторії вагінальні стрип №14
Гледфарм
від 397,96 грн
в 579 аптеках
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Гіномакс
Гіномакс
Супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
від 420,07 грн
в 553 аптеках
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Гіномакс ХЛ
Гіномакс ХЛ
Супозиторії вагінальні 0,6 г стрип №3
Зентіва
від 455,50 грн
в 382 аптеках
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Ліменда-Л
Ліменда-Л
Супозиторії вагінальні блістер + 7 напальчників №7
Уорлд Медицин
від 342,30 грн
в 8 аптеках інших міст
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Клєвазол®
Клєвазол®
Крем піхвовий туба 20 г з аплікаторами №1
Фітофарм
Немає в наявності
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