Київ
Похідні імідазолу
G01A F11
Кетоконазол
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A F
Похідні імідазолу
G01A F11
Кетоконазол
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Ліварол
Песарії 400 мг блістер №10
Стада
від
425,22
грн
в 910 аптеках
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Дермазол®
Супозиторії вагінальні 400 мг стрип №10
Гледфарм
від
169,55
грн
в 513 аптеках
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Лівагін-М®
Песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
від
192,61
грн
в 439 аптеках
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Кетодін
Супозиторії вагінальні 400 мг стрип №10
Сперко Україна
від
186,28
грн
в 423 аптеках
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Кетоконазол-Фармекс
Песарії 400 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Ліварол
Песарії 400 мг блістер №5
Стада
Немає в наявності
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Форма випуску
песарії
суп. вагінал.
Пакування
блістер
стрип
Кількість штук в упаковці
5
10
Виробник
Гледфарм
Здоров'я
Корпорація Здоров'я
Монфарм
Нижфарм
Сперко Україна
Стада
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