Київ
Похідні імідазолу
G01A F11

Кетоконазол

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G01ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01AПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A FПохідні імідазолу
G01A F11Кетоконазол
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Ліварол
Ліварол
Песарії 400 мг блістер №10
Стада
від 425,22 грн
в 910 аптеках
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Дермазол®
Дермазол®
Супозиторії вагінальні 400 мг стрип №10
Гледфарм
від 169,55 грн
в 513 аптеках
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Лівагін-М®
Лівагін-М®
Песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
від 192,61 грн
в 439 аптеках
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Кетодін
Кетодін
Супозиторії вагінальні 400 мг стрип №10
Сперко Україна
від 186,28 грн
в 423 аптеках
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Кетоконазол-Фармекс
Кетоконазол-Фармекс
Песарії 400 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Ліварол
Ліварол
Песарії 400 мг блістер №5
Стада
Немає в наявності
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