Київ
Похідні імідазолу
G01A F02
Клотримазол
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A F
Похідні імідазолу
G01A F02
Клотримазол
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Клотримазол
Таблетки вагінальні 100 мг блістер з аплікатором у пачці №6
Organosyn Life Sciences
від
53,25
грн
в 783 аптеках
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Клофан®
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №6
Гледфарм
від
148,00
грн
в 715 аптеках
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Клотримазол
Таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
66,71
грн
в 633 аптеках
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Клофан®
Крем піхвовий 10 % туба 7 г №1
Гледфарм
від
91,53
грн
в 629 аптеках
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Клотримазол
Таблетки вагінальні 100 мг блістер в пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від
39,80
грн
в 472 аптеках
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Клофан®
Супозиторії вагінальні 500 мг стрип №1
Гледфарм
від
195,39
грн
в 101 аптеці
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Канестен®
Таблетки вагінальні 500 мг блістер з аплікатором №1
Байєр Консьюмер Кер
від
149,20
грн
в 1 аптеці інших міст
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Канестен®
Таблетки вагінальні 100 мг блістер з аплікатором №6
Байєр Консьюмер Кер
Немає в наявності
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Канестен® Комбі
Комбі-упаковка таблетки вагінальні 200 мг № 3 з аплікатором + крем 1% туба 20 г №1
Байєр Консьюмер Кер
Немає в наявності
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Клотримазол-Тева
Таблетки вагінальні 100 мг блістер з аплікатором №6
ратіофарм
Немає в наявності
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Клотримазол-Тева
Таблетки вагінальні 200 мг блістер з аплікатором №3
ратіофарм
Немає в наявності
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Кандібене
Таблетки вагінальні 200 мг №3
Teva
Немає в наявності
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Форма випуску
комбі-уп.
крем піхв.
суп. вагінал.
табл. вагінал.
Дозування
10 %
100 мг
200 мг
500 мг
Пакування
блістер
стрип
табл вагінал 200 мг №3 з аплік
туба 7 г
Кількість штук в упаковці
1
3
6
10
Виробник
Bayer Consumer Care
Organosyn Life Sciences
ratiopharm
Байєр Консьюмер Кер
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Гледфарм
Гленмарк
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Тева Украина
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