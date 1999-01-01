Київ
Похідні імідазолу
G01A F02

Клотримазол

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G01ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01AПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A FПохідні імідазолу
G01A F02Клотримазол
Сортування: По популярності
Клотримазол
Клотримазол
Таблетки вагінальні 100 мг блістер з аплікатором у пачці №6
Organosyn Life Sciences
від 53,25 грн
в 783 аптеках
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Клофан®
Клофан®
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №6
Гледфарм
від 148,00 грн
в 715 аптеках
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Клотримазол
Клотримазол
Таблетки вагінальні 100 мг №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 66,71 грн
в 633 аптеках
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Клофан®
Клофан®
Крем піхвовий 10 % туба 7 г №1
Гледфарм
від 91,53 грн
в 629 аптеках
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Клотримазол
Клотримазол
Таблетки вагінальні 100 мг блістер в пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від 39,80 грн
в 472 аптеках
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Клофан®
Клофан®
Супозиторії вагінальні 500 мг стрип №1
Гледфарм
від 195,39 грн
в 101 аптеці
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Канестен®
Канестен®
Таблетки вагінальні 500 мг блістер з аплікатором №1
Байєр Консьюмер Кер
від 149,20 грн
в 1 аптеці інших міст
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Канестен®
Канестен®
Таблетки вагінальні 100 мг блістер з аплікатором №6
Байєр Консьюмер Кер
Немає в наявності
Канестен® Комбі
Канестен® Комбі
Комбі-упаковка таблетки вагінальні 200 мг № 3 з аплікатором + крем 1% туба 20 г №1
Байєр Консьюмер Кер
Немає в наявності
Клотримазол-Тева
Клотримазол-Тева
Таблетки вагінальні 100 мг блістер з аплікатором №6
ратіофарм
Немає в наявності
Клотримазол-Тева
Клотримазол-Тева
Таблетки вагінальні 200 мг блістер з аплікатором №3
ратіофарм
Немає в наявності
Кандібене
Кандібене
Таблетки вагінальні 200 мг №3
Teva
Немає в наявності
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