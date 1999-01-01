Київ
Похідні імідазолу
G01A F05
Еконазол
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A F
Похідні імідазолу
G01A F05
Еконазол
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Еконазол-Фармекс
Песарії 150 мг блістер у пачці №3
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Сантеквін®
Супозиторії вагінальні 150 мг блістер №3
Лекхім
Немає в наявності
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Форма випуску
песарії
суп. вагінал.
Дозування
50 мг
150 мг
Пакування
блістер
блістер у пачці
Кількість штук в упаковці
3
15
Виробник
Johnson & Johnson
Корпорація Здоров'я
Лекхім
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