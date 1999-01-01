Київ
Похідні імідазолу
G01A F05

Еконазол

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G01ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01AПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A FПохідні імідазолу
G01A F05Еконазол
Сортування: По популярності
Еконазол-Фармекс
Еконазол-Фармекс
Песарії 150 мг блістер у пачці №3
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Сантеквін®
Сантеквін®
Супозиторії вагінальні 150 мг блістер №3
Лекхім
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране