Київ
Похідні імідазолу
G01A F01
Метронідазол
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A F
Похідні імідазолу
G01A F01
Метронідазол
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Метронідазол
Супозиторії вагінальні 0,1 г стрип №10
Монфарм
від
29,68
грн
в 479 аптеках
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Містол®
Супозиторії вагінальні 500 мг стрип №10
Гледфарм
від
136,56
грн
в 452 аптеках
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Гравагін
Песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
від
141,07
грн
в 436 аптеках
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Трихопол®
Таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
від
178,40
грн
в 436 аптеках
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Метронідазол-Фармекс
Песарії 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
27,80
грн
в 18 аптеках
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Метрогіл® вагінальний гель
Гель вагінальний 10 мг/г туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Немає в наявності
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Флагіл®
Супозиторії вагінальні 500 мг стрип №10
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
гель вагінал.
песарії
суп. вагінал.
табл. вагінал.
Дозування
0.1 г
10 мг/г
500 мг
Пакування
блістер
стрип
туба 30 г
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Гледфарм
Корпорація Здоров'я
Монфарм
Польфарма
Санофи-Авентис Украина
Сперко Україна
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
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