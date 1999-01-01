Київ
Похідні імідазолу
G01A F01

Метронідазол

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G01ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01AПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A FПохідні імідазолу
G01A F01Метронідазол
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Метронідазол
Метронідазол
Супозиторії вагінальні 0,1 г стрип №10
Монфарм
від 29,68 грн
в 479 аптеках
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Містол®
Містол®
Супозиторії вагінальні 500 мг стрип №10
Гледфарм
від 136,56 грн
в 452 аптеках
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Гравагін
Гравагін
Песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
від 141,07 грн
в 436 аптеках
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Трихопол®
Трихопол®
Таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
від 178,40 грн
в 436 аптеках
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Метронідазол-Фармекс
Метронідазол-Фармекс
Песарії 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 27,80 грн
в 18 аптеках
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Метрогіл® вагінальний гель
Метрогіл® вагінальний гель
Гель вагінальний 10 мг/г туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Немає в наявності
Флагіл®
Флагіл®
Супозиторії вагінальні 500 мг стрип №10
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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