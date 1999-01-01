Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A A
Антибіотики
G01A C
Похідні хіноліну
G01A D
Органічні кислоти
G01A F
Похідні імідазолу
G01A X
Інші антимікробні та антисептичні засоби
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Поліжинакс
Капсули піхвові №12
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від
382,48
грн
в 924 аптеках
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Ліварол
Песарії 400 мг блістер №10
Стада
від
425,22
грн
в 910 аптеках
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Гексікон
Песарії 16 мг контурна чарункова упаковка пачка картонна №10
Стада
від
357,33
грн
в 906 аптеках
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Флуомізин
Таблетки вагінальні 10 мг №6
Дельта Медікел
від
335,49
грн
в 847 аптеках
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Макмірор
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
від
772,44
грн
в 834 аптеках
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Гайнекс® форте
Супозиторії вагінальні стрип №7
Гледфарм
від
326,00
грн
в 818 аптеках
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Макмірор Комплекс®
Капсули вагінальні м'які блістер №8
Полікем
від
550,26
грн
в 803 аптеках
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Бетадин®
Супозиторії вагінальні 200 мг блістер №14
Егіс
від
239,33
грн
в 802 аптеках
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Ліменда
Супозиторії вагінальні блістер + 7 напальчників №7
Уорлд Медицин
від
320,02
грн
в 794 аптеках
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Клотримазол
Таблетки вагінальні 100 мг блістер з аплікатором у пачці №6
Organosyn Life Sciences
від
53,25
грн
в 783 аптеках
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Гінофлор
Таблетки вагінальні №12
Дельта Медікел
від
564,34
грн
в 780 аптеках
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Ломексин®
Капсули вагінальні м'які 600 мг блістер №1
Recordati Ireland Ltd
від
280,88
грн
в 728 аптеках
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Депантол®
Супозиторії вагінальні блістер №10
Стада
від
354,72
грн
в 726 аптеках
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Фуразолідон
Таблетки 0,05 г блістер №20
Монфарм
від
55,90
грн
в 724 аптеках
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Феміфуцин
Песарії 100 мг стрип №3
Монфарм
від
225,16
грн
в 722 аптеках
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Пімафуцин®
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №6
Чеплафарм Арцнайміттель
від
367,07
грн
в 718 аптеках
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Клофан®
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №6
Гледфарм
від
148,00
грн
в 715 аптеках
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Нео-Пенотран® форте
Супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
від
382,67
грн
в 706 аптеках
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Залаїн Овулі
Песарії 0,3 г блістер №1
Егіс
від
347,42
грн
в 706 аптеках інших міст
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Банбакт®
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Гледфарм
від
339,00
грн
в 687 аптеках
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Форма випуску
гель вагінал.
емул. вагінал.
капс. вагінал. м'які
капс. піхв.
комбі-уп.
крем піхв.
песарії
спрей
суп.
суп. вагінал.
табл.
табл. в/о
табл. вагінал.
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Дозування
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0.3 г
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0.6 г
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0.25 г
2 %
10 %
10 мг
10 мг/г
16 мг
20 мг/г
50 мг
100 мг
100 мг + 150 мг
150 мг
200 мг
300 мг
400 мг
500 мг
600 мг
1000 мг
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Пакування
аплікатор 5 г
блістер
блістер у пачці
капс.
комбі-уп.
контурн. чарунк. уп.
стрип
табл вагінал 200 мг №3 з аплік
туба
туба 7 г
туба 20 г
туба 30 г
туба 78 г
фл. 15 мл
фл. 60 мл
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Виробник
Bayer Consumer Care
Chemigroup France
Cheplapharm Arzneimittel
Delta Medical Promotions AG
Gedeon Richter
Johnson & Johnson
Organosyn Life Sciences
Polichem
Recordati Ireland Ltd
Stada
Zentiva
ratiopharm
ІСНА
ІнтерХім
АДМ Данія А/С
Байєр Консьюмер Кер
Гедеон Ріхтер
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Гледфарм
Гленмарк
Егіс
Здоров'я
Здоровье Группа компаний
Зентіва
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Лекхім
Лекхім-Харків
Монфарм
Нижфарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
Полікем
Пфайзер Інк.
Санофи-Авентис Украина
Сперко Україна
Стада
Тева Украина
Уорлд Медицин
ФЗ Біофарма
Фармліга
Фітофарм
Чеплафарм Арцнайміттель
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
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