Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A

ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G01ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01AПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
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Поліжинакс
Поліжинакс
Капсули піхвові №12
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 382,48 грн
в 924 аптеках
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Ліварол
Ліварол
Песарії 400 мг блістер №10
Стада
від 425,22 грн
в 910 аптеках
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Гексікон
Гексікон
Песарії 16 мг контурна чарункова упаковка пачка картонна №10
Стада
від 357,33 грн
в 906 аптеках
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Флуомізин
Флуомізин
Таблетки вагінальні 10 мг №6
Дельта Медікел
від 335,49 грн
в 847 аптеках
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Макмірор
Макмірор
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
від 772,44 грн
в 834 аптеках
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Гайнекс® форте
Гайнекс® форте
Супозиторії вагінальні стрип №7
Гледфарм
від 326,00 грн
в 818 аптеках
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Макмірор Комплекс®
Макмірор Комплекс®
Капсули вагінальні м'які блістер №8
Полікем
від 550,26 грн
в 803 аптеках
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Бетадин®
Бетадин®
Супозиторії вагінальні 200 мг блістер №14
Егіс
від 239,33 грн
в 802 аптеках
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Ліменда
Ліменда
Супозиторії вагінальні блістер + 7 напальчників №7
Уорлд Медицин
від 320,02 грн
в 794 аптеках
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Клотримазол
Клотримазол
Таблетки вагінальні 100 мг блістер з аплікатором у пачці №6
Organosyn Life Sciences
від 53,25 грн
в 783 аптеках
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Гінофлор
Гінофлор
Таблетки вагінальні №12
Дельта Медікел
від 564,34 грн
в 780 аптеках
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Ломексин®
Ломексин®
Капсули вагінальні м'які 600 мг блістер №1
Recordati Ireland Ltd
від 280,88 грн
в 728 аптеках
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Депантол®
Депантол®
Супозиторії вагінальні блістер №10
Стада
від 354,72 грн
в 726 аптеках
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Фуразолідон
Фуразолідон
Таблетки 0,05 г блістер №20
Монфарм
від 55,90 грн
в 724 аптеках
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Феміфуцин
Феміфуцин
Песарії 100 мг стрип №3
Монфарм
від 225,16 грн
в 722 аптеках
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Пімафуцин®
Пімафуцин®
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №6
Чеплафарм Арцнайміттель
від 367,07 грн
в 718 аптеках
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Клофан®
Клофан®
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №6
Гледфарм
від 148,00 грн
в 715 аптеках
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Нео-Пенотран® форте
Нео-Пенотран® форте
Супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
від 382,67 грн
в 706 аптеках
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Залаїн Овулі
Залаїн Овулі
Песарії 0,3 г блістер №1
Егіс
від 347,42 грн
в 706 аптеках інших міст
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Банбакт®
Банбакт®
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Гледфарм
від 339,00 грн
в 687 аптеках
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