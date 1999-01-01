Київ
Похідні імідазолу
G01A F15

Бутоконазол

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G01ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01AПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A FПохідні імідазолу
G01A F15Бутоконазол
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Гінофорт
Гінофорт
Крем піхвовий 20 мг/г аплікатор 5 г №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Гінофорт
Гінофорт
Крем піхвовий 20 мг/г аплікатор 5 г №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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