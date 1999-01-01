Київ
ІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C C

Препарати магнію

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A12МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12CІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C CПрепарати магнію
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Аспаркам
Аспаркам
Таблетки блістер у пачці №50
Корпорація Артеріум
від 43,43 грн
в 954 аптеках
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Панангін форте
Панангін форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Гедеон Ріхтер
від 404,00 грн
в 776 аптеках
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Ритмокор®
Ритмокор®
Капсули блістер в пачці №48
ФарКоС
від 88,20 грн
в 703 аптеках
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Панангін
Панангін
Концентрат для розчину для інфузій ампула 10 мл №5
Гедеон Ріхтер
від 225,90 грн
в 646 аптеках
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Аспаркам-Фармак®
Аспаркам-Фармак®
Розчин для ін'єкцій ампула 10 мл №10
Фармак
від 64,82 грн
в 561 аптеці
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Біолектра Магнезіум Фортіссімум
Біолектра Магнезіум Фортіссімум
Таблетки шипучі туба №10
Alpen Pharma AG
від 273,53 грн
в 506 аптеках
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Аспаркам-Фармак®
Аспаркам-Фармак®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Фармак
від 47,91 грн
в 407 аптеках
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Біолектра Магнезіум Форте
Біолектра Магнезіум Форте
Таблетки шипучі 243 мг туба №10
Alpen Pharma AG
від 236,25 грн
в 386 аптеках
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Аспаркам
Аспаркам
Розчин для ін'єкцій ампула 10 мл блістер у пачці №10
Корпорація Артеріум
від 64,25 грн
в 357 аптеках
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Аспангін
Аспангін
Розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Інфузія
від 95,42 грн
в 302 аптеках
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Аспаркам
Аспаркам
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл блістер у пачці №10
Корпорація Артеріум
від 57,92 грн
в 289 аптеках
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Аспангін
Аспангін
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 120,65 грн
в 288 аптеках
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Аспаркам
Аспаркам
Таблетки блістер №10
Червона зірка
від 9,80 грн
в 224 аптеках
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Аспаркам
Аспаркам
Таблетки блістер №50
Червона зірка
від 42,36 грн
в 219 аптеках
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Аспаркам-Здоров’я
Аспаркам-Здоров’я
Таблетки блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 34,85 грн
в 17 аптеках
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Ритмокор® форте
Ритмокор® форте
Таблетки блістер №50
ФарКоС ФФ
від 112,00 грн
в 13 аптеках
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Аспаркам Артеріум
Аспаркам Артеріум
Розчин для ін'єкцій ампула 10 мл блістер у пачці №10
Галичфарм
від 106,00 грн
в 9 аптеках інших міст
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Аспаркам-Фармак®
Аспаркам-Фармак®
Розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
Фармак
від 86,51 грн
в 1 аптеці інших міст
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Аспаркам
Аспаркам
Таблетки блістер в пачці №100
Червона зірка
від 123,40 грн
в 1 аптеці
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Біолектра Магнезіум Фортіссімум
Біолектра Магнезіум Фортіссімум
Таблетки шипучі туба №20
Alpen Pharma AG
Немає в наявності
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