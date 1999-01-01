Київ
ІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C C
Препарати магнію
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A12
МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C
ІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C C
Препарати магнію
A12C C10
Магній оксид
A12C C30
Комбінації різних солів магнію
A12C C55**
Магнію аспартат, комбінації
A12C C56**
Магнію глюконат, комбинації
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Аспаркам
Таблетки блістер у пачці №50
Корпорація Артеріум
від
43,43
грн
в 954 аптеках
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Панангін форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Гедеон Ріхтер
від
404,00
грн
в 776 аптеках
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Ритмокор®
Капсули блістер в пачці №48
ФарКоС
від
88,20
грн
в 703 аптеках
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Панангін
Концентрат для розчину для інфузій ампула 10 мл №5
Гедеон Ріхтер
від
225,90
грн
в 646 аптеках
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Аспаркам-Фармак®
Розчин для ін'єкцій ампула 10 мл №10
Фармак
від
64,82
грн
в 561 аптеці
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Біолектра Магнезіум Фортіссімум
Таблетки шипучі туба №10
Alpen Pharma AG
від
273,53
грн
в 506 аптеках
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Аспаркам-Фармак®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Фармак
від
47,91
грн
в 407 аптеках
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Біолектра Магнезіум Форте
Таблетки шипучі 243 мг туба №10
Alpen Pharma AG
від
236,25
грн
в 386 аптеках
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Аспаркам
Розчин для ін'єкцій ампула 10 мл блістер у пачці №10
Корпорація Артеріум
від
64,25
грн
в 357 аптеках
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Аспангін
Розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Інфузія
від
95,42
грн
в 302 аптеках
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Аспаркам
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл блістер у пачці №10
Корпорація Артеріум
від
57,92
грн
в 289 аптеках
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Аспангін
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
120,65
грн
в 288 аптеках
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Аспаркам
Таблетки блістер №10
Червона зірка
від
9,80
грн
в 224 аптеках
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Аспаркам
Таблетки блістер №50
Червона зірка
від
42,36
грн
в 219 аптеках
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Аспаркам-Здоров’я
Таблетки блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
34,85
грн
в 17 аптеках
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Ритмокор® форте
Таблетки блістер №50
ФарКоС ФФ
від
112,00
грн
в 13 аптеках
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Аспаркам Артеріум
Розчин для ін'єкцій ампула 10 мл блістер у пачці №10
Галичфарм
від
106,00
грн
в 9 аптеках інших міст
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Аспаркам-Фармак®
Розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
Фармак
від
86,51
грн
в 1 аптеці інших міст
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Аспаркам
Таблетки блістер в пачці №100
Червона зірка
від
123,40
грн
в 1 аптеці
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Біолектра Магнезіум Фортіссімум
Таблетки шипучі туба №20
Alpen Pharma AG
Немає в наявності
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Дозування
243 мг
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Alpen Pharma AG
Інфузія
Галичфарм
Гедеон Ріхтер
Инфузия
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
ООО "Нико"
ФарКоС
ФарКоС ФФ
Фармак
Червона зірка
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