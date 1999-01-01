Київ
Препарати магнію
A12C C10

Магній оксид

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A12МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12CІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C CПрепарати магнію
A12C C10Магній оксид
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Біолектра Магнезіум Форте
Біолектра Магнезіум Форте
Таблетки шипучі 243 мг туба №10
Alpen Pharma AG
від 236,25 грн
в 386 аптеках
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Біолектра Магнезіум Форте
Біолектра Магнезіум Форте
Таблетки шипучі 243 мг стрип №20
Alpen Pharma AG
Немає в наявності
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