Київ
Препарати магнію
A12C C10
Магній оксид
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A12
МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C
ІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C C
Препарати магнію
A12C C10
Магній оксид
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Біолектра Магнезіум Форте
Таблетки шипучі 243 мг туба №10
Alpen Pharma AG
від
236,25
грн
в 386 аптеках
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Біолектра Магнезіум Форте
Таблетки шипучі 243 мг стрип №20
Alpen Pharma AG
Немає в наявності
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Пакування
стрип
туба
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