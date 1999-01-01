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МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C

ІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ

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AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A12МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12CІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
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Аспаркам
Аспаркам
Таблетки блістер у пачці №50
Корпорація Артеріум
від 43,43 грн
в 954 аптеках
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Панангін
Панангін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Гедеон Ріхтер
від 283,10 грн
в 824 аптеках
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Цефасель
Цефасель
Таблетки 100 мкг №20
Цефак
від 436,46 грн
в 794 аптеках
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Панангін форте
Панангін форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Гедеон Ріхтер
від 404,00 грн
в 776 аптеках
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Ритмокор®
Ритмокор®
Капсули блістер в пачці №48
ФарКоС
від 88,20 грн
в 703 аптеках
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Панангін
Панангін
Концентрат для розчину для інфузій ампула 10 мл №5
Гедеон Ріхтер
від 225,90 грн
в 646 аптеках
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Цинктерал®
Цинктерал®
Таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
від 334,92 грн
в 613 аптеках
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Аспаркам-Фармак®
Аспаркам-Фармак®
Розчин для ін'єкцій ампула 10 мл №10
Фармак
від 64,82 грн
в 561 аптеці
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Цефасель
Цефасель
Таблетки 300 мкг №20
Цефак
від 823,90 грн
в 529 аптеках
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Біолектра Магнезіум Фортіссімум
Біолектра Магнезіум Фортіссімум
Таблетки шипучі туба №10
Alpen Pharma AG
від 273,53 грн
в 506 аптеках
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Феррум фосфорикум сіль Доктора Шюсслера №3
Феррум фосфорикум сіль Доктора Шюсслера №3
Таблетки 250 мг №80
ДХУ
від 261,43 грн
в 417 аптеках
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Магнезіум фосфорикум сіль доктора Шюсслера №7
Магнезіум фосфорикум сіль доктора Шюсслера №7
Таблетки №80
ДХУ
від 260,00 грн
в 407 аптеках
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Аспаркам-Фармак®
Аспаркам-Фармак®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Фармак
від 47,91 грн
в 407 аптеках
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Біолектра Магнезіум Форте
Біолектра Магнезіум Форте
Таблетки шипучі 243 мг туба №10
Alpen Pharma AG
від 236,25 грн
в 386 аптеках
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Краплі Береш Плюс®
Краплі Береш Плюс®
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
від 522,43 грн
в 369 аптеках
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Аспаркам
Аспаркам
Розчин для ін'єкцій ампула 10 мл блістер у пачці №10
Корпорація Артеріум
від 64,25 грн
в 357 аптеках
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Краплі Береш Плюс®
Краплі Береш Плюс®
Краплі оральні флакон 30 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
від 223,20 грн
в 357 аптеках
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Цинктерал®
Цинктерал®
Таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
від 256,34 грн
в 356 аптеках
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Аспангін
Аспангін
Розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Інфузія
від 95,42 грн
в 302 аптеках
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Аспаркам
Аспаркам
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл блістер у пачці №10
Корпорація Артеріум
від 57,92 грн
в 289 аптеках
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