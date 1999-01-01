Київ
МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C
ІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A12
МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C
ІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C B
Препарати цинку
A12C C
Препарати магнію
A12C D
Препарати фтору
A12C E
Препарати селену
A12C X
Інші препарати мінералів
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Аспаркам
Таблетки блістер у пачці №50
Корпорація Артеріум
від
43,43
грн
в 954 аптеках
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Панангін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Гедеон Ріхтер
від
283,10
грн
в 824 аптеках
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Цефасель
Таблетки 100 мкг №20
Цефак
від
436,46
грн
в 794 аптеках
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Панангін форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Гедеон Ріхтер
від
404,00
грн
в 776 аптеках
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Ритмокор®
Капсули блістер в пачці №48
ФарКоС
від
88,20
грн
в 703 аптеках
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Панангін
Концентрат для розчину для інфузій ампула 10 мл №5
Гедеон Ріхтер
від
225,90
грн
в 646 аптеках
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Цинктерал®
Таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
від
334,92
грн
в 613 аптеках
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Аспаркам-Фармак®
Розчин для ін'єкцій ампула 10 мл №10
Фармак
від
64,82
грн
в 561 аптеці
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Цефасель
Таблетки 300 мкг №20
Цефак
від
823,90
грн
в 529 аптеках
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Біолектра Магнезіум Фортіссімум
Таблетки шипучі туба №10
Alpen Pharma AG
від
273,53
грн
в 506 аптеках
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Феррум фосфорикум сіль Доктора Шюсслера №3
Таблетки 250 мг №80
ДХУ
від
261,43
грн
в 417 аптеках
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Магнезіум фосфорикум сіль доктора Шюсслера №7
Таблетки №80
ДХУ
від
260,00
грн
в 407 аптеках
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Аспаркам-Фармак®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Фармак
від
47,91
грн
в 407 аптеках
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Біолектра Магнезіум Форте
Таблетки шипучі 243 мг туба №10
Alpen Pharma AG
від
236,25
грн
в 386 аптеках
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Краплі Береш Плюс®
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
від
522,43
грн
в 369 аптеках
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Аспаркам
Розчин для ін'єкцій ампула 10 мл блістер у пачці №10
Корпорація Артеріум
від
64,25
грн
в 357 аптеках
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Краплі Береш Плюс®
Краплі оральні флакон 30 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
від
223,20
грн
в 357 аптеках
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Цинктерал®
Таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
від
256,34
грн
в 356 аптеках
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Аспангін
Розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Інфузія
від
95,42
грн
в 302 аптеках
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Аспаркам
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл блістер у пачці №10
Корпорація Артеріум
від
57,92
грн
в 289 аптеках
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Дозування
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50 мкг/мл
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Пакування
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фл. 30 мл
фл. 100 мл
фл. з пробкою-крапельницею 30 мл
фл. з пробкою-крапельницею 100 мл
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Biosyn Arzneimittel
Pharmascience
Teva
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