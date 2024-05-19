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Аспаркам таблетки блістер у пачці, №50 - Київ (35188) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1009 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (10)
67,99
Економія: -13,35 грн
54,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (17)
53,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (5)
48,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
48,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (10)
53,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (95)
48,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (13)
68,99
Економія: -14,35 грн
54,64 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (12)
55,30
Економія: -8,17 грн
47,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (9)
53,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (14)
48,25 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4)
55,30
Економія: -8,39 грн
46,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (3)
57,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (6)
65,99
Економія: -20,49 грн
45,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (15)
42,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (12)
48,57 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (24)
55,30
Економія: -3,47 грн
51,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (6)
46,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (18)
68,23
Економія: -28,50 грн
39,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (8)
60,99
Економія: -6,35 грн
54,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
54,08 грн