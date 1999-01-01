Що таке мінеральні добавки?

Вітамінні та мінеральні добавки є найчастіше вживаними харчовими добавками у всьому світі. Кількість мікронутрієнтів, які вони забезпечують, коливається в широкому діапазоні та може бути як меншою, так і значно більшою за рекомендовану добову норму. У той час як лікарські засоби, що містять кальцій, можуть застосовуватися для корекції дефіциту живильних мікроелементів або для підтримання адекватного споживання, безрецептурні дієтичні добавки найчастіше приймають особи без клінічних ознак або симптомів дефіциту (Fang Fang Zhang, 2020).

Найбільш популярними є мінеральні добавки кальцію як у формі монопрепарату, так і в поєднанні з іншими вітамінами/мінералами. Питання призначення мінеральних добавок кальцію найчастіше порушується у 2 випадках: для підтримання здоров'я опорно-рухового апарату та для покриття потреби у нутрієнтах під час вагітності.

Міцність та легкість кісткової тканини досягається за рахунок ієрархічної структури, побудованої на колагеновій матриці типу 1, посиленій додаванням кристалів гідроксиапатиту кальцію (Seeman E., 2008). Наявність мінералу кальцію як основного компоненту кісткової тканини ясно вказує на важливість адекватного вмісту кальцію та вітаміну D для здоров'я скелета. У той час як споживання кальцію з їжею та синтез ендогенного вітаміну D достатні для більшості людей у багатьох популяціях, є докази того, що додаткове їх вживання людьми з неадекватним статусом кальцію та вітаміну D може покращити характеристики кісткової маси та знизити ризик виникнення переломів. Кальцій також значною мірою бере участь у регуляції та підтримці скелетних м'язів, а також сприяє передачі нервово-м'язових сигналів та регуляції внутрішньоклітинних міозинових волокон для скорочення та розслаблення скелетних м'язів. Він також відіграє ключову роль в активації гліколітичного метаболізму та мітохондріального енергетичного метаболізму. Також є докази того, що вітамін D сприяє поглинанню та регуляції кальцію у м'язових клітинах (Rizzoli R., 2014). Ці спостереження свідчать про важливість кальцію не тільки для здоров'я кісток, а й для правильного функціонування скелетних м'язів.

Роль кальцію добре відома як для мінералізації кісток плода, так і для запобігання зниженню щільності кісток матері під час вагітності та після пологів. Було зазначено, що прийом 1200 мг кальцію карбонату на добу помітно знижує резорбцію кісток у вагітних та сприяє підвищенню мінеральної щільності кісток новонароджених. Також було показано, що прийом препаратів кальцію жінкою під час вагітності знижує ризик розвитку карієсу зубів у дітей віком до 12 років (Bergel E., 2010).

Рекомендоване споживання під час вагітності становить 1000 мг на добу як у ЄС, так і в США (EFSA, 2017). Найбільш поширеним джерелом є молочні продукти, але деякі люди можуть уникати вживання молочних продуктів через непереносимість або дієтичні уподобання, такі як веганство. Іншими харчовими джерелами є горіхи, тофу, рибні консерви з кістками, також темно-зелені овочі, хоча оксалати ускладнюють засвоєння кальцію з останніх. Інтенсивність всмоктування кальцію також залежить від рівня вітаміну D у плазмі крові (Fleet J.C., 2010). Вагітним слід рекомендувати збільшити споживання кальцію з їжею, а у разі якщо споживання є субоптимальним або молочні продукти виключені з раціону, можуть бути рекомендовані мінеральні добавки. У низці великих плацебо-контрольованих досліджень застосування препаратів кальцію в дозі до 2500 мг на добу, за винятком прийому з їжею, не було встановлено небажаних побічних ефектів у період вагітності (Hacker A.N., 2012).

Кому слід використовувати мінеральні добавки

Сучасні дослідники (Nicholas C Harvey, 2017) наводять такі аргументи на користь вживання мінеральних добавок:

вітамінно-мінеральні добавки кальцію та вітаміну D сприяють зменшенню частоти переломів у пацієнтів з остеопорозом різної етіології;

докази щодо необхідності використання добавок кальцію та вітаміну D для зниження ймовірності переломів найбільш переконливі у тих, хто, ймовірно, наражається на найвищий ризик недостатності кальцію та/або вітаміну D;

хоча кальцій тісно пов'язаний з фізіологією м'язової тканини, клінічні дані свідчать, що нормалізація плазмового рівня вітаміну D, а не додавання кальцію, сприяє поліпшенню функціонування скелетних м'язів;

вживання мінеральних добавок кальцію рідко асоційоване зі шлунково-кишковими побічними ефектами та характеризується невисоким підвищенням ризику утворення конкрементів у нирках;

твердження, що кальцій у поєднанні з вітаміном D підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, ґрунтується на недостатніх доказах; кілька досліджень демонструють поліпшення чи відсутність змін з боку серцево-судинної системи.

Де придбати мінеральні добавки?

Мінеральні добавки для людей можна придбати в аптеках України. Ціни на них коливаються залежно від форми випуску (вона визначає біодоступність та швидкість всмоктування кальцію, а значить — і необхідну кратність вживання), а також від супутніх компонентів (монопрепарат чи комплексна мінеральна добавка).