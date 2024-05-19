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Аспаркам розчин для ін'єкцій ампула 5 мл блістер у пачці, №10 - Київ (21061) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 440 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
66,15
Економія: -10,23 грн
55,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), ампула (1)
60,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (14), ампула (7)
61,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
64,99
Економія: -9,07 грн
55,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
66,09
Економія: -3,41 грн
62,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
60,50 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
90,50
Економія: -27,39 грн
63,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1), ампула (3)
59,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
55,04
Економія: -3,53 грн
51,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
68,99
Економія: -13,07 грн
55,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
27,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
67,46
Економія: -4,70 грн
62,76 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
77,80
Економія: -23,53 грн
54,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
52,48
Економія: -1,54 грн
50,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1), ампула (1)
61,82
Економія: -5,82 грн
56,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
55,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
70,42
Економія: -14,50 грн
55,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: ампула (5)
56,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (1)
55,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1), ампула (1)
63,48
Економія: -7,73 грн
55,75 грн