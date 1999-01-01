Київ
Препарати магнію
A12C C55**
Магнію аспартат, комбінації
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A12
МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C
ІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C C
Препарати магнію
A12C C55**
Магнію аспартат, комбінації
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Аспаркам
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
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Аспаркам
Розчин для ін'єкцій ампула 10 мл №10
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
р-н д/інф.
Пакування
амп. 5 мл
амп. 10 мл
пляшка 200 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Инфузия
ООО "Нико"
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