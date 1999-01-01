Київ
Препарати магнію
A12C C55**

Магнію аспартат, комбінації

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A12МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12CІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C CПрепарати магнію
A12C C55**Магнію аспартат, комбінації
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Аспаркам
Аспаркам
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
Аспаркам
Аспаркам
Розчин для ін'єкцій ампула 10 мл №10
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
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