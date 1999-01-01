Київ
Препарати магнію
A12C C56**

Магнію глюконат, комбинації

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A12МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12CІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C CПрепарати магнію
A12C C56**Магнію глюконат, комбинації
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Ритмокор®
Ритмокор®
Капсули блістер в пачці №48
ФарКоС
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Ритмокор®
Ритмокор®
Капсули блістер в пачці №60
ФарКоС
Немає в наявності
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