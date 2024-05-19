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Аспаркам таблетки блістер, №10 - Київ (7368) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 221 аптеці
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (10)
10,69 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (10)
10,71 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (8)
10,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (3)
10,88 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (10)
10,70 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (9)
10,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (8)
10,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (9)
11,60 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (9)
10,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (10)
10,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (8)
10,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
Всього: упаковка (11)
10,69 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (3)
11,10
Економія: -1,40 грн
9,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: упаковка (11)
10,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (3)
11,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (9)
10,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
Всього: упаковка (5)
10,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
Всього: упаковка (9)
10,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (5)
10,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
Всього: упаковка (9)
10,69 грн