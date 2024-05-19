Аспаркам розчин для ін'єкцій ампула 10 мл блістер у пачці, №10 - Київ (63466) Лікарський препарат - ціни
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (4), ампула (2)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Київ, вул. Хрещатик, 21
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Всього: ампула (8)
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
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Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Спаська, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека оптових цін
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Всього: ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5