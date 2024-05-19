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Аспаркам розчин для ін'єкцій ампула 10 мл блістер у пачці, №10 - Київ (63466) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 468 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
83,50
Економія: -6,69 грн
76,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (9)
80,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4), ампула (2)
86,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
87,50
Економія: -10,69 грн
76,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
91,91
Економія: -12,48 грн
79,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), ампула (6)
81,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: ампула (8)
76,50 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
105,50
Економія: -31,94 грн
73,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1), ампула (3)
96,10
Економія: -18,35 грн
77,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
81,50
Економія: -4,69 грн
76,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
94,16
Економія: -22,17 грн
71,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
91,71
Економія: -14,72 грн
76,99 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
105,00
Економія: -31,74 грн
73,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
85,71
Економія: -14,53 грн
71,18 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (3)
78,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
89,63
Економія: -13,77 грн
75,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1), ампула (2)
84,87
Економія: -8,39 грн
76,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
86,99
Економія: -10,18 грн
76,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
85,99
Економія: -9,18 грн
76,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: ампула (6)
77,20 грн