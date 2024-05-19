Аспаркам-Фармак® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл, №10 - Київ (24718) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Всього: ампула (9)
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
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Київ, вул. Січових Стрільців, 21
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Київ, вул. Велика Васильківська, 44
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
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Всього: упаковка (1), ампула (9)
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Всього: ампула (8)
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Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
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Київ, вул. Хорива, 17
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Всього: ампула (7)
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Київ, вул. Верхній Вал, 22