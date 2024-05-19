Аспаркам-Здоров’я таблетки блістер, №50 - Київ (4854) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
Свк фарм
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Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека24
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Свк фарм
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Свк фарм
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Свк фарм
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 36-А
Екостатус
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Дегтярівська, 9
Аптека
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Сіті-фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Альго-фарм
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Альго-фарм
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Народна аптека
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Народна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
Народна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Іллінці, вул. Вільшанська, 48-Д
Свк фарм
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полонне, вул. Бандери Степана, 12
Народна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Свк фарм
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Народна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Народна аптека
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Народна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Народна аптека
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Народна аптека
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Соборна, 24-А