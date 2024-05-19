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Аспаркам-Здоров’я таблетки блістер, №50 - Київ (4854) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (30)
30,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (4)
32,70 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (20)
28,50 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (16)
30,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (10)
28,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 36-А
Всього: упаковка (1)
30,08
Економія: -1,78 грн
28,30 грн
Екостатус
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Дегтярівська, 9
Всього: упаковка (5)
37,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (6)
27,50 грн
Сіті-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Всього: упаковка (2)
32,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (3)
35,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (3)
37,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (8)
40,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (3)
37,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (5)
35,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (9)
40,00 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (19)
34,00
Економія: -8,00 грн
26,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
Всього: упаковка (5)
34,00
Економія: -8,00 грн
26,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Всього: упаковка (4)
34,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Іллінці, вул. Вільшанська, 48-Д
Всього: упаковка (1)
39,31
Економія: -13,33 грн
25,98 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Всього: упаковка (5)
28,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полонне, вул. Бандери Степана, 12
Всього: упаковка (5)
32,70
Економія: -6,72 грн
25,98 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Всього: упаковка (4)
34,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (6)
28,50 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Всього: упаковка (5)
34,00
Економія: -3,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (6)
31,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Всього: упаковка (5)
34,00
Економія: -3,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (7)
34,00
Економія: -3,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Всього: упаковка (11)
34,00
Економія: -3,00 грн
31,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Соборна, 24-А
Всього: упаковка (2)
31,60
Економія: -5,62 грн
25,98 грн