Необхідність вітамінів та мінералів для здоров'я людини була продемонстрована понад 100 років тому. Рекомендації щодо правильного харчування розроблені для того, щоб забезпечити надходження з їжею вітамінів та мінералів у кількості, достатній для задоволення фізіологічних потреб (EFSA, 2010). Якщо кількість вітамінів, що надходять в організм, не відповідає індивідуальній потребі, може виникнути явний дефіцит, який проявляється клінічними симптомами. З'являється все більше доказів того, що ситуації, які називаються «субоптимальним» або «неадекватним» нутритивним статусом, «маргінальним дефіцитом» або «недостатністю», можуть бути пов'язані з субклінічними функціональними дефіцитами та/або підвищеним ризиком розвитку захворювань. Як клінічний, так і субклінічний дефіцит вітамінів можна компенсувати за допомогою вітаміновмісних препаратів або дієтичних добавок (Scholey A., 2018). Однак перш ніж купити вітаміни, необхідно розібратися, чи діагностовано у людини дефіцит вітамінів та яких саме.

Окремі приклади дефіциту вітамінів

Явний дефіцит більшості вітамінів і мінералів проявляється млявістю або фізичною втомою, які можуть спостерігатися при незначному дефіциті, але цим симптомам часто не приділяють достатньої уваги, оскільки вони неспецифічні.

Дефіцит тіаміну

Бері-бері — захворювання, що виникає в результаті тяжкого дефіциту тіаміну (вітаміну B 1 ), вражає кілька органів, включаючи м'язову та периферичну нервову систему. Загальні симптоми включають стомлюваність, атаксію внаслідок м'язової слабкості в ногах і руках, м'язовий біль та болючість, а також задишку при фізичному навантаженні. Церебральна форма бері-бері може призвести до енцефалопатії, що характеризується аномальними рухами очей та когнітивними порушеннями, включаючи сплутаність свідомості, апатичний стан та глибокий розлад пам'яті, з тяжкою амнезією та втратою пам'яті. Ненавмисне обмеження надходження тіаміну у дітей, яких годували дитячою сумішшю, що не містить тіаміну, призводило до стійкого когнітивного та рухового дефіциту. Крім того, в експериментах на тваринах із дефіцитом тіаміну спостерігалося зниження здатності до навчання, нейрогенезу, що також виявляють на ранніх стадіях хвороби Альцгеймера (Whitfield K.C., 2018).

Дефіцит рибофлавіну

Дефіцит рибофлавіну (вітаміну B 2 ) найчастіше супроводжується дефіцитом інших нутрієнтів, тому важко чітко визначити конкретні симптоми. Анемія, стан, асоційований з підвищеною стомлюваністю, пов'язаний із хронічним дефіцитом рибофлавіну (Aljaadi A.M., 2019).

Дефіцит ніацину

Дефіцит ніацину (вітаміну B 3 ) проявляється неспецифічними клінічними симптомами, включаючи слабкість, втрату апетиту, стомлюваність та апатію. Тривалий дефіцит ніацину може призвести до неврологічних симптомів, включаючи депресію та втрату пам'яті. Ці симптоми регресують після прийому ніацину, що підтверджує його роль у функціонуванні нервової системи (Oldham M.A., 2012).

Дефіцит пантотенової кислоти

Дефіцит пантотенової кислоти (вітамін В 5 ) призводить до неврологічної дисфункції. У собак, які отримували антагоніст вітаміну В 5 , що викликає дефіцит пантотенової кислоти, розвивалася гостра енцефалопатія. У людей відзначають рідкісний генетичний дефект у продукції пантотенаткінази, ферменту, що відіграє вирішальну роль у синтезі ацетилкоферменту А, що призводить до спадкових нейродегенеративних захворювань або нейродегенерації. Експериментально індукований дефіцит пантотенової кислоти може зумовлювати психічні порушення, зокрема порушення самоідентифікації (Hodges R.E., 1958).

Дефіцит піридоксину

Однією з найбільш типових ознак дефіциту піридоксину (вітаміну B 6 ) є мікроцитарна анемія, зумовлена порушенням біосинтезу гемоглобіну, що характеризується симптомами слабкості або зниженням толерантності до фізичних навантажень. Важливість підтримки адекватного статусу вітаміну B 6 була підтверджена даними клінічних спостережень щодо того, що препарати заліза можуть бути неефективними при залізодефіцитній анемії у вагітних з дефіцитом вітаміну B 6 (Hisano M., 2010). При тяжкому дефіциті піридоксину спостерігаються порушення неврологічних функцій, такі як судомні епілептичні напади, дратівливість та депресія (Gul-Mert G., 2015).

Дефіцит біотину

Дефіцит біотину (вітаміну В 8 ) пов'язаний з неврологічними розладами: депресією, млявістю, галюцинаціями та парестезіями (поколюванням/печінням) кінцівок. Механізми, що призводять до цих неврологічних розладів, недостатньо вивчені, але можна обґрунтовано припустити, що біотин відіграє ключову роль в енергетичному метаболізмі всіх клітин, у тому числі в головному мозку та периферичних нервах, бере участь у нормальному функціонуванні нервової системи (Harris J.J., 2012).

Дефіцит фолієвої кислоти

Дефіцит фолієвої кислоти (вітамін B 9 ) може призвести до мегалобластної анемії, яка проявляється слабкістю та стомлюваністю, головним болем, серцебиттям та задишкою. Слабкість та стомлюваність є симптомами пізніх стадій захворювання, але можуть спостерігатися і при легшому ступені анемії у деяких пацієнтів, особливо у осіб похилого віку (Stabler S.P., 2013).

Дефіцит кобаламіну

Дефіцит кобаламіну (вітаміну B 12 ) може призвести до слабкості та зниження толерантності до фізичних навантажень, а також до втоми та задишки. Ці гематологічні симптоми регресують при застосуванні препаратів вітаміну B 12 , дози та шляхи введення якого залежатимуть від причини та тяжкості дефіциту. Дефіцит кобаламіну проявляється симптомами неврологічної дисфункції, включаючи мієлопатію, невропатію та психоневрологічні порушення. Крім того, дефіцит вітаміну В 12 асоціюють з психічними та когнітивними порушеннями, такими як дратівливість, втрата пам'яті, депресія та навіть деменція (Hunt A., 2014).

Дефіцит аскорбінової кислоти

До появи характерних ознак цинги (захворювання, спричинене важким дефіцитом вітаміну С) симптоми помірного дефіциту включають стомлюваність, дратівливість та біль у м'язах. Цинга часто асоційована з депресією, іпохондрією, змінами настрою і може бути пов'язана з недостатнім гідроксилюванням дофаміну. Оскільки головний мозок споживає велику кількість кисню і в нервовій тканині містяться поліненасичені жирні кислоти, для адекватного функціонування нервової системи потрібні антиоксидантні молекули, наприклад, вітамін С. Окисний стрес є одним з патофізіологічних механізмів старіння, а також порушень пам'яті та логічного мислення (Salminen L.E., 2014).

Вирішення проблеми: купити вітаміни

Усунути дефіцит вітамінів можна за допомогою препаратів, представлених в аптеках України. Деякі вітаміни зареєстровані як лікарські засоби, тоді як інші, зокрема вітамінно-мінеральні комплекси, можуть бути зареєстровані як дієтичні добавки. Ціна на вітаміни відрізняється залежно від дози діючих речовин, їх біодоступності та форми випуску. Наприклад, вітаміни для дітей випускають у формі жувальних таблеток або цукерок з натуральними барвниками та ароматизаторами, додавання яких впливає на собівартість препарату. Також існує тенденція випускати вітамінно-мінеральні комплекси у формі, що передбачає прийом кількох окремих пігулок протягом дня. При цьому в кожній окремій таблетці склад підбирається таким чином, щоб забезпечити максимальне засвоєння діючих речовин (наприклад кальцій та залізо рекомендується приймати у різний час, оскільки ці мінерали порушують всмоктування один одного).

Проте незалежно від того, чи планує людина купити вітаміни в аптеках України чи замовити їх онлайн, необхідно консультуватися з лікарем щодо необхідних доз препаратів, оскільки передозування вітамінів негативно впливає на стан здоров'я, як і їх дефіцит.