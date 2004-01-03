Веррукутан® Розчин нашкірний, флакон з кришкою, 13 мл, зі шпателем, зі шпателем, № 1 Мібе Україна
від 320,94 грн
Дезофемін® 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 0,15 мг, блістер, № 21 Мібе Україна
від 222,82 грн
Деновель® 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 2 мг, блістер, № 21 Мібе Україна
від 225,09 грн
від 618,46 грн
Дроспіфем® 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 3 мг, блістер, № 21 Мібе Україна
від 247,14 грн
Мадінет® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 2 мг, блістер, № 21 Мібе Україна
від 250,94 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Веррукутан® Розчин нашкірний, флакон з кришкою, 13 мл, зі шпателем, зі шпателем, № 1 Мібе Україна
від 320,94 грн
Дезофемін® 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 0,15 мг, блістер, № 21 Мібе Україна
від 222,82 грн
Деновель® 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 2 мг, блістер, № 21 Мібе Україна
від 225,09 грн
від 618,46 грн
Дроспіфем® 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 3 мг, блістер, № 21 Мібе Україна
від 247,14 грн
Мадінет® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 2 мг, блістер, № 21 Мібе Україна
від 250,94 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції