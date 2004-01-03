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Виробник: Мібе Україна

ТОВ "МІБЕ УКРАЇНА"
01021,г. Киев, ул. Кловский Спуск,13
+380442543936
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Знайдено: 18 препаратів
Веррукутан® розчин нашкірний, флакон з кришкою, 13 мл, зі шпателем, зі шпателем, № 1; Мібе Україна
Веррукутан® Розчин нашкірний, флакон з кришкою, 13 мл, зі шпателем, зі шпателем, № 1 Мібе Україна
В 118 аптеках
від 320,94 грн
Ціни в аптеках
Гідрокортизон 10 мг Мібе® таблетки, 10 мг, блістер, № 60; Мібе Україна
Гідрокортизон 10 мг Мібе® Таблетки, 10 мг, блістер, № 60 Мібе Україна
В 229 аптеках
від 316,90 грн
Ціни в аптеках
Дезофемін® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 0,15 мг, блістер, № 21; Мібе Україна
Дезофемін® 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 0,15 мг, блістер, № 21 Мібе Україна
В 145 аптеках
від 222,82 грн
Ціни в аптеках
Декрістол D3 1000 МО краплі, 25 мл, № 1; Мібе ГмбХ Арцнаймиттель
Декрістол D3 1000 МО Краплі, 25 мл, № 1 Мібе ГмбХ Арцнаймиттель
В 1014 аптеках
від 282,97 грн
Ціни в аптеках
Декрістол D3 2000 МО таблетки, № 30; Мібе ГмбХ Арцнаймиттель
Декрістол D3 2000 МО Таблетки, № 30 Мібе ГмбХ Арцнаймиттель
В 1161 аптеці
від 223,80 грн
Ціни в аптеках
Декрістол D3 2000 МО таблетки, № 120; Мібе ГмбХ Арцнаймиттель
Декрістол D3 2000 МО Таблетки, № 120 Мібе ГмбХ Арцнаймиттель
В 2 аптеках
від 765,50 грн
Ціни в аптеках
Декрістол D3 4000 МО таблетки, № 30; Мібе ГмбХ Арцнаймиттель
Декрістол D3 4000 МО Таблетки, № 30 Мібе ГмбХ Арцнаймиттель
В 1119 аптеках
від 324,14 грн
Ціни в аптеках
Декрістол D3 5600 МО таблетки, № 30; Мібе ГмбХ Арцнаймиттель
Декрістол D3 5600 МО Таблетки, № 30 Мібе ГмбХ Арцнаймиттель
В 1049 аптеках
від 441,96 грн
Ціни в аптеках
Декрістол® 20000 МО капсули м'які, 20000 мо, блістер, № 20; Мібе Україна
Декрістол® 20000 МО Капсули м'які, 20000 мо, блістер, № 20 Мібе Україна
В 967 аптеках
від 561,61 грн
Ціни в аптеках
Декрістол® 500 МО таблетки, 500 мо, блістер, № 50; Мібе Україна
Декрістол® 500 МО Таблетки, 500 мо, блістер, № 50 Мібе Україна
В 447 аптеках
від 113,12 грн
Ціни в аптеках
Деновель® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 2 мг, блістер, № 21; Мібе Україна
Деновель® 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 2 мг, блістер, № 21 Мібе Україна
В 453 аптеках
від 225,09 грн
Ціни в аптеках
Діємоно® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, блістер, № 28; Мібе Україна
Діємоно® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, блістер, № 28 Мібе Україна
В 109 аптеках
від 618,46 грн
Ціни в аптеках
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 3 мг, блістер, № 21; Мібе Україна
Дроспіфем® 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 3 мг, блістер, № 21 Мібе Україна
В 566 аптеках
від 247,14 грн
Ціни в аптеках
Мадінет® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 2 мг, блістер, № 21; Мібе Україна
Мадінет® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 2 мг, блістер, № 21 Мібе Україна
В 419 аптеках
від 250,94 грн
Ціни в аптеках
Медобіотин® таблетки, 2,5 мг, № 60; Мібе Україна
Медобіотин® Таблетки, 2,5 мг, № 60 Мібе Україна
В 84 аптеках
від 247,00 грн
Ціни в аптеках
Міопридин® таблетки, 4 мг, блістер, № 20; Мібе Україна
Міопридин® Таблетки, 4 мг, блістер, № 20 Мібе Україна
В 445 аптеках
від 265,27 грн
Ціни в аптеках
Солакутан® гель, 30 мг/г, туба, 25 г, № 1; Мібе Україна
Солакутан® Гель, 30 мг/г, туба, 25 г, № 1 Мібе Україна
В 110 аптеках
від 704,00 грн
Ціни в аптеках
Сумавіт матерна капсули, № 30; Антон Хюбнер
Сумавіт матерна Капсули, № 30 Антон Хюбнер
В 745 аптеках
від 407,48 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
01021,г. Киев, ул. Кловский Спуск,13
+380442543936
Знайдено: 18 препаратів
Веррукутан® розчин нашкірний, флакон з кришкою, 13 мл, зі шпателем, зі шпателем, № 1; Мібе Україна
Веррукутан® Розчин нашкірний, флакон з кришкою, 13 мл, зі шпателем, зі шпателем, № 1 Мібе Україна
В 118 аптеках
від 320,94 грн
Ціни в аптеках
Гідрокортизон 10 мг Мібе® таблетки, 10 мг, блістер, № 60; Мібе Україна
Гідрокортизон 10 мг Мібе® Таблетки, 10 мг, блістер, № 60 Мібе Україна
В 229 аптеках
від 316,90 грн
Ціни в аптеках
Дезофемін® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 0,15 мг, блістер, № 21; Мібе Україна
Дезофемін® 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 0,15 мг, блістер, № 21 Мібе Україна
В 145 аптеках
від 222,82 грн
Ціни в аптеках
Декрістол D3 1000 МО краплі, 25 мл, № 1; Мібе ГмбХ Арцнаймиттель
Декрістол D3 1000 МО Краплі, 25 мл, № 1 Мібе ГмбХ Арцнаймиттель
В 1014 аптеках
від 282,97 грн
Ціни в аптеках
Декрістол D3 2000 МО таблетки, № 30; Мібе ГмбХ Арцнаймиттель
Декрістол D3 2000 МО Таблетки, № 30 Мібе ГмбХ Арцнаймиттель
В 1161 аптеці
від 223,80 грн
Ціни в аптеках
Декрістол D3 2000 МО таблетки, № 120; Мібе ГмбХ Арцнаймиттель
Декрістол D3 2000 МО Таблетки, № 120 Мібе ГмбХ Арцнаймиттель
В 2 аптеках
від 765,50 грн
Ціни в аптеках
Декрістол D3 4000 МО таблетки, № 30; Мібе ГмбХ Арцнаймиттель
Декрістол D3 4000 МО Таблетки, № 30 Мібе ГмбХ Арцнаймиттель
В 1119 аптеках
від 324,14 грн
Ціни в аптеках
Декрістол D3 5600 МО таблетки, № 30; Мібе ГмбХ Арцнаймиттель
Декрістол D3 5600 МО Таблетки, № 30 Мібе ГмбХ Арцнаймиттель
В 1049 аптеках
від 441,96 грн
Ціни в аптеках
Декрістол® 20000 МО капсули м'які, 20000 мо, блістер, № 20; Мібе Україна
Декрістол® 20000 МО Капсули м'які, 20000 мо, блістер, № 20 Мібе Україна
В 967 аптеках
від 561,61 грн
Ціни в аптеках
Декрістол® 500 МО таблетки, 500 мо, блістер, № 50; Мібе Україна
Декрістол® 500 МО Таблетки, 500 мо, блістер, № 50 Мібе Україна
В 447 аптеках
від 113,12 грн
Ціни в аптеках
Деновель® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 2 мг, блістер, № 21; Мібе Україна
Деновель® 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 2 мг, блістер, № 21 Мібе Україна
В 453 аптеках
від 225,09 грн
Ціни в аптеках
Діємоно® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, блістер, № 28; Мібе Україна
Діємоно® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, блістер, № 28 Мібе Україна
В 109 аптеках
від 618,46 грн
Ціни в аптеках
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 3 мг, блістер, № 21; Мібе Україна
Дроспіфем® 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 3 мг, блістер, № 21 Мібе Україна
В 566 аптеках
від 247,14 грн
Ціни в аптеках
Мадінет® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 2 мг, блістер, № 21; Мібе Україна
Мадінет® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 2 мг, блістер, № 21 Мібе Україна
В 419 аптеках
від 250,94 грн
Ціни в аптеках
Медобіотин® таблетки, 2,5 мг, № 60; Мібе Україна
Медобіотин® Таблетки, 2,5 мг, № 60 Мібе Україна
В 84 аптеках
від 247,00 грн
Ціни в аптеках
Міопридин® таблетки, 4 мг, блістер, № 20; Мібе Україна
Міопридин® Таблетки, 4 мг, блістер, № 20 Мібе Україна
В 445 аптеках
від 265,27 грн
Ціни в аптеках
Солакутан® гель, 30 мг/г, туба, 25 г, № 1; Мібе Україна
Солакутан® Гель, 30 мг/г, туба, 25 г, № 1 Мібе Україна
В 110 аптеках
від 704,00 грн
Ціни в аптеках
Сумавіт матерна капсули, № 30; Антон Хюбнер
Сумавіт матерна Капсули, № 30 Антон Хюбнер
В 745 аптеках
від 407,48 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції