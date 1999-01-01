Київ
ВІТАМІНИ
A11E

КОМПЛЕКСИ ВІТАМІНІВ ГРУПИ В, ВКЛЮЧАЮЧИ КОМБІНАЦІЇ

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A11ВІТАМІНИ
A11EКОМПЛЕКСИ ВІТАМІНІВ ГРУПИ В, ВКЛЮЧАЮЧИ КОМБІНАЦІЇ
Сортування: По популярності
Магне-B6®
Магне-B6®
Розчин для перорального застосування ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Україна
від 191,29 грн
в 948 аптеках
Знайти в аптеках
Магнікум-Антистрес®
Магнікум-Антистрес®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Київський вітамінний завод
від 220,90 грн
в 945 аптеках
Знайти в аптеках
Магнікум
Магнікум
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишково-розчинні блістер №50
Київський вітамінний завод
від 197,08 грн
в 940 аптеках
Знайти в аптеках
Магне-B6® Антистрес
Магне-B6® Антистрес
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Опелла Хелскеа Україна
від 461,20 грн
в 801 аптеці
Знайти в аптеках
Магне-B6®
Магне-B6®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Опелла Хелскеа Україна
від 298,88 грн
в 735 аптеках
Знайти в аптеках
Береш® Магній плюс B6
Береш® Магній плюс B6
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
від 242,96 грн
в 428 аптеках
Знайти в аптеках
Синдрекс®
Синдрекс®
Концентрат для розчину для інфузій ампули у блістері 5 мл амп.№1+амп.№2 №6
Фармак
від 554,32 грн
в 345 аптеках
Знайти в аптеках
Магнемакс-Здоров'я
Магнемакс-Здоров'я
Розчин оральний флакон 10 мл №10
Здоров'я ФК
від 102,90 грн
в 296 аптеках
Знайти в аптеках
Демотон-Б Нео
Демотон-Б Нео
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Демо
від 436,00 грн
в 287 аптеках
Знайти в аптеках
Магнефар® B6
Магнефар® B6
Таблетки №60
Біофрам
від 289,47 грн
в 152 аптеках
Знайти в аптеках
Магнемакс-Здоров'я
Магнемакс-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Здоров'я ФК
від 196,00 грн
в 65 аптеках
Знайти в аптеках
Магнемакс-Здоров'я
Магнемакс-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Здоров'я ФК
Немає в наявності
Нейровітан®
Нейровітан®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №30
Хікма
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране