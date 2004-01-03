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Список виробниківWWoerwag Pharma

Виробник: Woerwag Pharma

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04112, Київ, вул. Дегтярівська, 62
(044) 501-55-47
(044) 501-55-47
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Знайдено: 18 препаратів
B12 Анкерман таблетки, вкриті оболонкою, 1 мг, блістер, № 50; Вьорваг Фарма
B12 Анкерман Таблетки, вкриті оболонкою, 1 мг, блістер, № 50 Вьорваг Фарма
В 24 аптеках інших міст
від 476,78 грн
Ціни в інших містах
ВІТАГАМА® D3 2000 таблетки, № 50; Вьорваг Фарма
ВІТАГАМА® D3 2000 Таблетки, № 50 Вьорваг Фарма
В 578 аптеках
від 196,63 грн
Ціни в аптеках
ВІТАГАМА® D3 5600 таблетки, № 50; Вьорваг Фарма
ВІТАГАМА® D3 5600 Таблетки, № 50 Вьорваг Фарма
В 419 аптеках
від 651,06 грн
Ціни в аптеках
ВІТАГАМА® D3 ДУО таблетки, № 50; Вьорваг Фарма
ВІТАГАМА® D3 ДУО Таблетки, № 50 Вьорваг Фарма
В 2 аптеках інших міст
від 495,46 грн
Ціни в інших містах
Ксипогама® таблетки, 10 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Ксипогама® Таблетки, 10 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 190 аптеках
від 197,82 грн
Ціни в аптеках
Ксипогама® таблетки, 20 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Ксипогама® Таблетки, 20 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 251 аптеці
від 309,07 грн
Ціни в аптеках
Ксипогама® таблетки, 40 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Ксипогама® Таблетки, 40 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 19 аптеках інших міст
від 391,83 грн
Ціни в інших містах
Метфогама® 1000 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30; Вьорваг Фарма
Метфогама® 1000 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 Вьорваг Фарма
В 1 аптеці
від 37,70 грн
Ціни в аптеках
Метфогама® 1000 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 120; Вьорваг Фарма
Метфогама® 1000 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 120 Вьорваг Фарма
В 484 аптеках
від 172,10 грн
Ціни в аптеках
Метфогама® 850 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, № 120; Вьорваг Фарма
Метфогама® 850 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, № 120 Вьорваг Фарма
В 510 аптеках
від 117,10 грн
Ціни в аптеках
Мільгама® розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 5; Вьорваг Фарма
Мільгама® Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 5 Вьорваг Фарма
В 1121 аптеці
від 223,32 грн
Ціни в аптеках
Мільгама® розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10; Вьорваг Фарма
Мільгама® Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10 Вьорваг Фарма
В 895 аптеках
від 453,93 грн
Ціни в аптеках
Мільгама® таблетки, вкриті оболонкою, № 30; Вьорваг Фарма
Мільгама® Таблетки, вкриті оболонкою, № 30 Вьорваг Фарма
В 3 аптеках
від 486,60 грн
Ціни в аптеках
Мільгама® таблетки, вкриті оболонкою, № 60; Вьорваг Фарма
Мільгама® Таблетки, вкриті оболонкою, № 60 Вьорваг Фарма
В 950 аптеках
від 871,12 грн
Ціни в аптеках
Моксогама® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Моксогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 359 аптеках
від 319,08 грн
Ціни в аптеках
Моксогама® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Моксогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 191 аптеці
від 381,15 грн
Ціни в аптеках
Моксогама® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Моксогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 739 аптеках
від 457,15 грн
Ціни в аптеках
Тіогама® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Тіогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 150 аптеках інших міст
від 538,63 грн
Ціни в інших містах
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04112, Київ, вул. Дегтярівська, 62
(044) 501-55-47
(044) 501-55-47
Знайдено: 18 препаратів
B12 Анкерман таблетки, вкриті оболонкою, 1 мг, блістер, № 50; Вьорваг Фарма
B12 Анкерман Таблетки, вкриті оболонкою, 1 мг, блістер, № 50 Вьорваг Фарма
В 24 аптеках інших міст
від 476,78 грн
Ціни в інших містах
ВІТАГАМА® D3 2000 таблетки, № 50; Вьорваг Фарма
ВІТАГАМА® D3 2000 Таблетки, № 50 Вьорваг Фарма
В 578 аптеках
від 196,63 грн
Ціни в аптеках
ВІТАГАМА® D3 5600 таблетки, № 50; Вьорваг Фарма
ВІТАГАМА® D3 5600 Таблетки, № 50 Вьорваг Фарма
В 419 аптеках
від 651,06 грн
Ціни в аптеках
ВІТАГАМА® D3 ДУО таблетки, № 50; Вьорваг Фарма
ВІТАГАМА® D3 ДУО Таблетки, № 50 Вьорваг Фарма
В 2 аптеках інших міст
від 495,46 грн
Ціни в інших містах
Ксипогама® таблетки, 10 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Ксипогама® Таблетки, 10 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 190 аптеках
від 197,82 грн
Ціни в аптеках
Ксипогама® таблетки, 20 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Ксипогама® Таблетки, 20 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 251 аптеці
від 309,07 грн
Ціни в аптеках
Ксипогама® таблетки, 40 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Ксипогама® Таблетки, 40 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 19 аптеках інших міст
від 391,83 грн
Ціни в інших містах
Метфогама® 1000 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30; Вьорваг Фарма
Метфогама® 1000 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 Вьорваг Фарма
В 1 аптеці
від 37,70 грн
Ціни в аптеках
Метфогама® 1000 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 120; Вьорваг Фарма
Метфогама® 1000 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 120 Вьорваг Фарма
В 484 аптеках
від 172,10 грн
Ціни в аптеках
Метфогама® 850 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, № 120; Вьорваг Фарма
Метфогама® 850 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, № 120 Вьорваг Фарма
В 510 аптеках
від 117,10 грн
Ціни в аптеках
Мільгама® розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 5; Вьорваг Фарма
Мільгама® Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 5 Вьорваг Фарма
В 1121 аптеці
від 223,32 грн
Ціни в аптеках
Мільгама® розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10; Вьорваг Фарма
Мільгама® Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10 Вьорваг Фарма
В 895 аптеках
від 453,93 грн
Ціни в аптеках
Мільгама® таблетки, вкриті оболонкою, № 30; Вьорваг Фарма
Мільгама® Таблетки, вкриті оболонкою, № 30 Вьорваг Фарма
В 3 аптеках
від 486,60 грн
Ціни в аптеках
Мільгама® таблетки, вкриті оболонкою, № 60; Вьорваг Фарма
Мільгама® Таблетки, вкриті оболонкою, № 60 Вьорваг Фарма
В 950 аптеках
від 871,12 грн
Ціни в аптеках
Моксогама® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Моксогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 359 аптеках
від 319,08 грн
Ціни в аптеках
Моксогама® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Моксогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 191 аптеці
від 381,15 грн
Ціни в аптеках
Моксогама® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Моксогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 739 аптеках
від 457,15 грн
Ціни в аптеках
Тіогама® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Тіогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 150 аптеках інших міст
від 538,63 грн
Ціни в інших містах
2
Стандартизація фармацевтичної продукції