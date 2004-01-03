Список виробниківWWoerwag Pharma Виробник: Woerwag Pharma Представництво в Україні 04112, Київ, вул. Дегтярівська, 62 (044) 501-55-47 (044) 501-55-47 [email protected] Продукція Контакти Знайдено: 18 препаратів Плитка Список B12 Анкерман Таблетки, вкриті оболонкою, 1 мг, блістер, № 50 Вьорваг Фарма В 24 аптеках інших міст від 476,78 грн Ціни в інших містах ВІТАГАМА® D3 2000 Таблетки, № 50 Вьорваг Фарма В 578 аптеках від 196,63 грн Ціни в аптеках ВІТАГАМА® D3 5600 Таблетки, № 50 Вьорваг Фарма В 419 аптеках від 651,06 грн Ціни в аптеках ВІТАГАМА® D3 ДУО Таблетки, № 50 Вьорваг Фарма В 2 аптеках інших міст від 495,46 грн Ціни в інших містах Ксипогама® Таблетки, 10 мг, № 30 Вьорваг Фарма В 190 аптеках від 197,82 грн Ціни в аптеках Ксипогама® Таблетки, 20 мг, № 30 Вьорваг Фарма В 251 аптеці від 309,07 грн Ціни в аптеках Ксипогама® Таблетки, 40 мг, № 30 Вьорваг Фарма В 19 аптеках інших міст від 391,83 грн Ціни в інших містах Метфогама® 1000 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 Вьорваг Фарма В 1 аптеці від 37,70 грн Ціни в аптеках Метфогама® 1000 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 120 Вьорваг Фарма В 484 аптеках від 172,10 грн Ціни в аптеках Метфогама® 850 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, № 120 Вьорваг Фарма В 510 аптеках від 117,10 грн Ціни в аптеках Мільгама® Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 5 Вьорваг Фарма В 1121 аптеці від 223,32 грн Ціни в аптеках Мільгама® Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10 Вьорваг Фарма В 895 аптеках від 453,93 грн Ціни в аптеках Мільгама® Таблетки, вкриті оболонкою, № 30 Вьорваг Фарма В 3 аптеках від 486,60 грн Ціни в аптеках Мільгама® Таблетки, вкриті оболонкою, № 60 Вьорваг Фарма В 950 аптеках від 871,12 грн Ціни в аптеках Моксогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, № 30 Вьорваг Фарма В 359 аптеках від 319,08 грн Ціни в аптеках Моксогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, № 30 Вьорваг Фарма В 191 аптеці від 381,15 грн Ціни в аптеках Моксогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, № 30 Вьорваг Фарма В 739 аптеках від 457,15 грн Ціни в аптеках Тіогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, № 30 Вьорваг Фарма В 150 аптеках інших міст від 538,63 грн Ціни в інших містах 1 2 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду 04112, Київ, вул. Дегтярівська, 62 (044) 501-55-47 (044) 501-55-47 [email protected] Знайдено: 18 препаратів Плитка Список B12 Анкерман Таблетки, вкриті оболонкою, 1 мг, блістер, № 50 Вьорваг Фарма В 24 аптеках інших міст від 476,78 грн Ціни в інших містах ВІТАГАМА® D3 2000 Таблетки, № 50 Вьорваг Фарма В 578 аптеках від 196,63 грн Ціни в аптеках ВІТАГАМА® D3 5600 Таблетки, № 50 Вьорваг Фарма В 419 аптеках від 651,06 грн Ціни в аптеках ВІТАГАМА® D3 ДУО Таблетки, № 50 Вьорваг Фарма В 2 аптеках інших міст від 495,46 грн Ціни в інших містах Ксипогама® Таблетки, 10 мг, № 30 Вьорваг Фарма В 190 аптеках від 197,82 грн Ціни в аптеках Ксипогама® Таблетки, 20 мг, № 30 Вьорваг Фарма В 251 аптеці від 309,07 грн Ціни в аптеках Ксипогама® Таблетки, 40 мг, № 30 Вьорваг Фарма В 19 аптеках інших міст від 391,83 грн Ціни в інших містах Метфогама® 1000 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 Вьорваг Фарма В 1 аптеці від 37,70 грн Ціни в аптеках Метфогама® 1000 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 120 Вьорваг Фарма В 484 аптеках від 172,10 грн Ціни в аптеках Метфогама® 850 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, № 120 Вьорваг Фарма В 510 аптеках від 117,10 грн Ціни в аптеках Мільгама® Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 5 Вьорваг Фарма В 1121 аптеці від 223,32 грн Ціни в аптеках Мільгама® Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10 Вьорваг Фарма В 895 аптеках від 453,93 грн Ціни в аптеках Мільгама® Таблетки, вкриті оболонкою, № 30 Вьорваг Фарма В 3 аптеках від 486,60 грн Ціни в аптеках Мільгама® Таблетки, вкриті оболонкою, № 60 Вьорваг Фарма В 950 аптеках від 871,12 грн Ціни в аптеках Моксогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,2 мг, № 30 Вьорваг Фарма В 359 аптеках від 319,08 грн Ціни в аптеках Моксогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,3 мг, № 30 Вьорваг Фарма В 191 аптеці від 381,15 грн Ціни в аптеках Моксогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,4 мг, № 30 Вьорваг Фарма В 739 аптеках від 457,15 грн Ціни в аптеках Тіогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, № 30 Вьорваг Фарма В 150 аптеках інших міст від 538,63 грн Ціни в інших містах 1 2 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду