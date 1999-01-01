Що таке полівітаміни?

Полівітаміни - це комплекс із 2 та більше вітамінів. Окрім вітамінів, до їх складу можуть входити різні макро- та мікроелементи. У такому разі вказана комбінація має назву полівітамінно-мінеральний комплекс.

Полівітаміни для вагітних

Під час вагітності жінкам необхідно приймати полівітаміни та полівітамінно-мінеральні комплекси з підвищеним вмістом вітамінів, макро- та мікроелементів, із них особливо важливими є залізо та фолієва кислота.

Під час проведення метааналізу 20 рандомізованих клінічних досліджень вчені поставили за мету з'ясувати наступне: чи покращують полівітаміни (з різним складом, залежно від клінічного дослідження, але з обов'язковим вмістом заліза та фолієвої кислоти) результат вагітності та пологів у порівнянні з вітамінно-мінеральним комплексом, що містить тільки залізо та аскорбінову кислоту, або в одному з досліджень - плацебо.

У 20 дослідженнях брали участь загалом 141 849 вагітних із різних країн з низьким або середнім рівнем доходу, в основному Африки та Азії, а також з Мексики; лише одне з досліджень проводилося в країні з високим рівнем доходу - Великій Британії.

Порівняно із застосуванням вітамінно-мінерального комплексу, що містить лише залізо та фолієву кислоту або плацебо, приймання полівітамінно-мінеральних комплексів сприяло зниженню ймовірності:

народження дитини з низькою масою тіла (менше 2500 г) на 12%;

народження дитини з нижчими показниками фізичного розвитку ніж для відповідного гестаційного віку, на 8%;

передчасних пологів (до 37-го тижня вагітності) на 10%.

Застосування полівітамінно-мінеральних комплексів не чинило позитивного чи негативного впливу на ризик мертвонародження або перинатальної та неонатальної смертності порівняно із застосуванням вітамінно-мінерального комплексу, що містить тільки залізо та фолієву кислоту (Keats E.C. et al., 2019).

Полівітаміни для жінок

Одним з найбільших проспективних досліджень застосування полівітамінно-мінеральних комплексів у жінок була Ініціатива з охорони здоров'я жінок (Women's Health Initiative - WHI), в рамках якої проводилася оцінка здоров'я 161 808 жінок віком 50–79 років та факторів ризику розвитку у них раку, серцево-судинних захворювань та остеопорозу. Загалом 41,5% жінок приймали полівітамінно-мінеральні комплекси, що містять дози 20–30 вітамінів, макро- та мікроелементів, що не перевищують їх добову норму; полівітаміни, що містять 10 та більше вітамінів у дозах, що дорівнюють 100% добової норми та більше, або «стресові» мінеральні комплекси, що містять не менше 10 компонентів у дозах, що перевищують добову норму в 2 та більше разів, 1 раз на добу та не рідше 1 разу на тиждень.

При порівнянні стану здоров'я жінок, які приймали вищезазначені полівітаміни, полівітамінно-мінеральні та мінеральні комплекси протягом 8 років, та жінок, які їх не приймали, будь-якого взаємозв'язку між їх прийомом та підвищеним загальним ризиком виникнення раку, захворювань серцево-судинної системи та смерті не спостерігалося (Neuhouser M.L. et al., 2009).

Полівітаміни для чоловіків

У США провели рандомізоване клінічне дослідження здоров'я лікарів (Physicians' health study II - PHS II), в якому брав участь 14 641 фізично здоровий лікар - чоловіки віком 50 років і старше (середній вік - 64,3 року), яких розподілили на 4 рівні підгрупи, учасники яких упродовж тривалого часу (протягом 10,7–13,3 років, медіана - 11,2 року) приймали наступні вітаміни:

1) вітамін Е (400 МО синтетичного α-токоферолу через день);

2) вітамін С (500 мг синтетичної аскорбінової кислоти 1 раз на добу);

3) β-каротин у дозі 50 мг 1 раз на добу;

4) полівітамінно-мінеральний комплекс (полівітаміни) з необхідним для осіб чоловічої статі віком від 50 років вмістом вітамінів, макро- та мікроелементів 1 раз на добу.

Для кожної із цих груп було створено свою контрольну групу (порівняння), учасники якої приймали плацебо.

У чоловіків, які приймали полівітамінно-мінеральний комплекс, спостерігалося статистично значуще зниження загальної захворюваності на рак на 8% (відношення ризиків (ВР): 0,92; 95% довірчий інтервал (ДІ): 0,86–0,998; p = 0,04).

У чоловіків з онкологічним захворюванням в анамнезі спостерігалося більш виражене зниження загальної захворюваності на цю патологію (на 27%) при застосуванні полівітамінно-мінерального комплексу, ніж при прийомі плацебо (ВР: 0,73; 95% ДІ: 0,56–0,96; p = 0,04) (Gaziano J.M. et al., 2012).

Полівітаміни для осіб похилого віку

У зв'язку з підвищенням відсотка осіб похилого віку в усьому світі проблема вікової патології органу зору стає дедалі актуальнішою.

Було проведено рандомізоване дослідження вікових захворювань очей (Age-Related Eye Disease Study - AREDS), до якого включили 4757 осіб віком 55–80 років з різним ступенем тяжкості вікової дегенерації макули, катаракти або поєднанням обох цих захворювань. Пацієнти приймали або полівітамінно-мінеральний комплекс, що включає 500 мг вітаміну С, 400 МО вітаміну Е, 15 мг β-каротину, 80 мг цинку та 2 мг міді, або плацебо.

Протягом середнього періоду спостереження тривалістю 6,3 року у пацієнтів, які приймали полівітамінно-мінеральний комплекс, знизився ризик прогресування вікової дегенерації макули від середнього ступеня тяжкості до тяжкої на 28%, та швидкість втрати зору - на 27%. Полівітамінно-мінеральний комплекс не попереджував виникнення вікової дегенерації макули та не впливав на ризик розвитку катаракти (Kassoff А. et. al., AREDS Report № 8, 2001).

Полівітаміни для дітей (дитячі полівітаміни)

Оскільки в грудному молоці міститься незначна кількість вітаміну D, Американська академія педіатрії (American Academy of Pediatrics) рекомендує, щоб немовлята, які знаходяться винятково або частково на грудному вигодовуванні, отримували вітамін D у кількості 400 МО (10 мкг)/добу вже через кілька днів після народження до закінчення періоду грудного вигодовування або в тому випадку, якщо дитина щодня не випиватиме більше ніж 1 л молочної суміші, що збагачена вітаміном D, або цільного молока (Wagner C.L., Greer F.R., 2008).

Американська академія педіатрії також рекомендує, щоб немовлята, які перебувають на штучному вигодовуванні або не вживають більше 1 л молочної суміші, збагаченої вітаміном D, на добу, щодня отримували додатково 400 МО (10 мкг) вітаміну D (Wagner C.L, Greer F.R., 2008).

Також є рекомендації, що дітям віком від 1 року може знадобитися прийом вітаміну D (Dietary Guidelines for Americans, 2020–2025). Також у цьому посібнику було сказано, що дитині може бути рекомендована добавка вітаміну B12, якщо у матері спостерігається недостатній рівень цього вітаміну, що може відмічатися, наприклад, якщо вона дотримується веганської дієти (Dietary Guidelines for Americans, 2020–2025).

Дітям більш старшого віку, включаючи дітей та підлітків усіх шкільних вікових груп, необхідно приймати полівітаміни та полівітамінно-мінеральні комплекси при авітамінозах, гіповітамінозах та субнормальній забезпеченості вітамінами та макро- та мікроелементами (Громов І.А. та співавт., 2007).

Протипоказання до застосування полівітамінів

Протипоказання до застосування окремих полівітамінів або полівітамінно-мінеральних комплексів необхідно дивитися в інструкції для застосування лікарського засобу.

Де можна купити полівітаміни?

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