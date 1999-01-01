Вітаміни групи В та їх добова норма
Вітаміни групи В — група водорозчинних вітамінів, що беруть участь у багатьох метаболічних процесах в організмі. Зокрема, вітаміни В1, В3, В6, В9 та В12 необхідні для функціонування нейронів. У дослідженнях показано, що їх дефіцит може зумовити розвиток симптомів депресії (Mikkelsen K. et al., 2016). Норма вживання вітамінів цієї групи залежить від віку пацієнта, крім того, потреба в них може підвищуватися залежно від стану здоров’я, під час вагітності у жінок, у недоношених новонароджених порівняно з доношеними. Так, середня добова норма споживання для здорового дорослого: вітаміну В1 — 1,1–1,2 мг, В2 — 1,1–1,3 мг, В6 — 1,3 мг, В9 — 400 мкг, В12 — 2,4 мкг. Також відрізняються дозування профілактичні, що рекомендуються для забезпечення потреби в цих вітамінах при незбалансованому харчуванні, у період підвищених навантажень або реконвалесценції після тяжких захворювань, та лікувальні, що застосовуються в комплексній терапії при різних захворюваннях. Так, наприклад, вітаміни В6, В9 і В12 можуть застосовуватися в комплексній терапії при деяких видах анемії, вітамін В12 — у комплексній терапії при поліневритах, невралгії, мігрені, бічному аміотрофічному склерозі, вітамін В1 — у лікуванні пацієнтів з поліневритами, периферичними паралічами, виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки, екземою та ін.
Види вітамінів групи В та роль в організмі:
- вітамін В1 — тіамін. Відіграє важливу роль у вуглеводному, білковому та жировому обміні, активна форма тіаміну — тіамінпірофосфат — необхідна для функціонування нервової системи. Тіамін є одним з важливих кофакторів, потрібних для синтезу аденозинтрифосфату (Hernandes-Vazquez A.D.J. et al., 2016);
- вітамін В2 — рибофлавін. Є коферментом у багатьох біохімічних процесах в організмі, бере участь у процесах обміну речовин, тканинного дихання, окисно-відновних реакціях;
- вітамін B3 — ніацин. Як кофермент бере участь у жировому, білковому обміні, обміні пуринів, гліколізі та глікогенолізі, тканинному диханні. Виявляє гіполіпідемічну дію;
- вітамін В5 — пантотенова кислота. Входить до складу коферменту А, стимулює синтез глюкокортикостероїдів, необхідний для синтезу ряду нейромедіаторів, виявляє прорегенераторну дію на епітелій слизових оболонок;
- вітамін В6 — піридоксин. Бере участь у процесах декарбоксилювання, переамінування, дезамінування амінокислот. Сприяє перетворенню фолієвої кислоти на активну форму, стимулює гемопоез, бере участь в обміні серотоніну, гамма-аміномасляної кислоти, сприяє зниженню рівня холестерину в плазмі крові;
- вітамін В7 — біотин. Є синергістом інших вітамінів групи В, коферментом кокарбоксилаз, як кофермент бере участь у процесі глюконеогенезу, ліпогенезу, синтезу жирних кислот, розщепленні лейцину, біотрансформації пропіонатів;
- вітамін В9 — фолієва кислота. Фолієва кислота бере участь у процесах лейко- та еритропоезу, а також є учасником синтезу нуклеїнових основ. Необхідна для підтримки стабільності ДНК клітин.
- вітамін B12 — ціанокобаламін. Ціанокобаламін бере участь у процесах обміну речовин, синтезу нуклеїнових кислот. Також цей вітамін застосовується при деяких порушеннях функцій нервової системи (доведено його знеболювальну дію) та стимулює еритропоез. Необхідний для підтримки стабільності ДНК клітин і у разі його дефіциту спостерігається значне збільшення кількості аберацій ДНК (Newmark et al., 2001; Slattery M.L., 2000).
Дефіцит вітамінів групи В
Дефіцит вітамінів групи В (гіповітаміноз) за етіологією може бути екзогенним та ендогенним. Екзогенний дефіцит розвивається у разі недостатнього надходження одного або кількох вітамінів з їжею. Ендогенний — при порушенні всмоктування вітамінів у шлунково-кишковому тракті або захворюваннях/станах, за яких виникає підвищена потреба у вітамінах. Гіповітаміноз вітамінів групи В проявляється рядом клінічних симптомів:
- недостатність вітаміну В1 — блідість, мармуровість шкіри, больовий синдром та парестезії по ходу нервів, порушення координації, психоемоційного статусу, блювання, діарея, у дітей грудного віку — набряки, судомний синдром (Капітан Т.В., 2004). За даними досліджень, у пацієнтів з дефіцитом тіаміну відзначають підвищений ризик розвитку хвороби Альцгеймера, депресії, серцевої недостатності. Також у дослідженні було виявлено, що дефіцит тіаміну частіше спостерігався у пацієнтів похилого віку, які приймають фуросемід (Pepersack T. et al., 1999);
- недостатність вітаміну В2 — стоматит, хейліт (почервоніння, сухість та тріщини слизової оболонки губ), глосит (асептичне запалення слизової оболонки язика);
- вітаміну В3 — дерматит, що проявляється інтенсивною пігментацією та лущенням шкіри, глосит, діарея, деменція, першим проявом якої є апатія, байдужість до навколишнього світу (Капітан Т.В., 2004);
- вітаміну В6 — дефіцит цього вітаміну проявляється затримкою росту у дітей, анемією, збудженням, судомами, характерна припухлість та почервоніння долонь та стоп. У разі дефіциту вітаміну В6 можливий розвиток порушень пам’яті та когнітивних функцій (Mikkelsen K. et al., 2016);
- вітаміну В9 — гіповітаміноз фолієвої кислоти зумовлює розвиток мегалобластної анемії, підвищення рівня гомоцистеїну плазми крові (є фактором серцево-судинного ризику), дефіцит же фолієвої кислоти в період вагітності підвищує ризик розвитку дефектів нервової трубки у плода;
- вітаміну В12 — гіповітаміноз цього вітаміну призводить до розвитку мегалобластної анемії, периферичної невропатії.
Надлишок вітамінів групи В
Гіпервітаміноз — стан, викликаний надлишком в організмі будь-якого вітаміну/вітамінів. Симптомами гіпервітамінозу вітамінів групи В є підвищена нервова збудливість, емоційна лабільність, дратівливість. Надлишок вітаміну В12 призводить до розвитку екзематозних уражень шкіри, акне. Надлишок фолієвої кислоти може викликати інтоксикацію. Передозування вітаміну В6 обумовлює нейротоксичні ефекти (розвиток невропатії, атаксії, судом), гіпохромної анемії, себорейного дерматиту.
Показання для застосування вітамінів групи В
Вітаміни групи В застосовують як у вигляді монопрепаратів, так і вітамінних комплексів при широкому спектрі патологічних станів, включаючи:
- неврити, невралгії, полінейропатії. Так, у дослідженнях показано ефективність застосування вітамінів В1, В6 та В12 у складі комплексної терапії при периферичній невропатії (Calderón-Ospina C.A., Nava-Mesa M.J., 2019);
- нейродегенеративні захворювання. Ціанокобаламін застосовують у комплексній терапії при бічному аміотрофічному склерозі. У дослідженнях показано, що вітамін В12 є кофактором синтезу мієліну і проявляє імуномодулювальні та нейротрофічні властивості. Таким чином, потенційно вітамін В12 може бути рекомендований у комплексній терапії при розсіяному склерозі (Miller A. et al., 2005);
- вітаміни В6, В12, фолієву кислоту застосовують у комплексній терапії при макроцитарних, апластичних, постгеморагічних та залізодефіцитних анеміях, а також анеміях токсичного генезу;
- гіпергомоцистеїнемія. Включення вітаміну В6 до комплексної терапії при цереброваскулярних та серцево-судинних захворюваннях сприяє зниженню рівня гомоцистеїну в плазмі крові. У дослідженнях показано, що гомоцистеїн є фактором ризику розвитку цереброваскулярних захворювань. Вірогідно, він має пряму нейротоксичну дію. За оцінками експертів, гіпергомоцистеїнемія також є імовірною ланкою механізму розвитку хвороби Альцгеймера та інших форм деменції (Malouf R., Grimley Evans J., 2003). У дослідженнях показано, що комплекс вітамінів В1, В6 та В12 сприяє зниженню рівня гомоцистеїну, покращенню контролю глікемії та функції нирок у хворих на цукровий діабет І типу. Таким чином, вітаміни В1, В6 і В12 можуть бути рекомендовані в комплексній терапії у разі нефропатії при цукровому діабеті І типу у дітей (Elbarbary N.S. et al., 2019);
- вагітність. Цільова група з профілактичних послуг США (United States Preventive Services Task Force — USPSTF) рекомендує щодня приймати 400 мкг фолієвої кислоти не тільки протягом перших 8–12 тиж вагітності, але і щонайменше протягом місяця до настання передбачуваної вагітності. Американський коледж акушерства та гінекології (American College of Obstetricians and Gynecologists) рекомендує регулярний прийом 400 мкг/добу фолієвої кислоти всім жінкам репродуктивного віку. У дослідженнях показано, що фолієва кислота знижує ризик розвитку патології розвитку нервової системи у плода (Rapkin R.B., Creinin M.D., 2011). Також у дослідженнях показано, що прийом фолієвої кислоти в період преконцепційної підготовки та у перші 12 тиж вагітності сприяє зниженню ризику розвитку лейкемії у дітей (Cantarella C.D. et al., 2017).
Як вибрати вітаміни групи В?
Для оптимального вибору препаратів вітамінів групи В слід звернутися до лікаря. Купити вітаміни групи В в Україні можна без рецепта, водночас лише лікар визначить, чи показаний прийом вітамінів та в яких дозах конкретному хворому. Вітаміни групи В виробляють як в ампулах у формі розчину для ін’єкцій, так і у формі таблеток. Крім того, випускають вітаміни групи В у формі монопрепаратів та комплекси вітамінів групи В, наприклад:
- комплекс вітамінів В1 та В6 випускають як у формі таблеток, так і у формі розчину в ампулах;
- комплекс вітамінів В1, В6 та В12 представлений як у формі таблеток, так і у формі розчину для ін’єкцій;
- фолієва кислота випускається в таблетках;
- монопрепарати ціанокобаламіну, піридоксину, тіаміну випускають у формі розчину для ін’єкцій в ампулах;
- вітамін В12 випускають у формі таблеток.