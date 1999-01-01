Вітаміни групи В та їх добова норма

Вітаміни групи В — група водорозчинних вітамінів, що беруть участь у багатьох метаболічних процесах в організмі. Зокрема, вітаміни В 1 , В 3 , В 6 , В 9 та В 12 необхідні для функціонування нейронів. У дослідженнях показано, що їх дефіцит може зумовити розвиток симптомів депресії (Mikkelsen K. et al., 2016). Норма вживання вітамінів цієї групи залежить від віку пацієнта, крім того, потреба в них може підвищуватися залежно від стану здоров’я, під час вагітності у жінок, у недоношених новонароджених порівняно з доношеними. Так, середня добова норма споживання для здорового дорослого: вітаміну В 1 — 1,1–1,2 мг, В 2 — 1,1–1,3 мг, В 6 — 1,3 мг, В 9 — 400 мкг, В 12 — 2,4 мкг. Також відрізняються дозування профілактичні, що рекомендуються для забезпечення потреби в цих вітамінах при незбалансованому харчуванні, у період підвищених навантажень або реконвалесценції після тяжких захворювань, та лікувальні, що застосовуються в комплексній терапії при різних захворюваннях. Так, наприклад, вітаміни В 6 , В 9 і В 12 можуть застосовуватися в комплексній терапії при деяких видах анемії, вітамін В 12 — у комплексній терапії при поліневритах, невралгії, мігрені, бічному аміотрофічному склерозі, вітамін В 1 — у лікуванні пацієнтів з поліневритами, периферичними паралічами, виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки, екземою та ін.

Види вітамінів групи В та роль в організмі:

вітамін В 1 — тіамін. Відіграє важливу роль у вуглеводному, білковому та жировому обміні, активна форма тіаміну — тіамінпірофосфат — необхідна для функціонування нервової системи. Тіамін є одним з важливих кофакторів, потрібних для синтезу аденозинтрифосфату (Hernandes-Vazquez A.D.J. et al., 2016);

— тіамін. Відіграє важливу роль у вуглеводному, білковому та жировому обміні, активна форма тіаміну — тіамінпірофосфат — необхідна для функціонування нервової системи. Тіамін є одним з важливих кофакторів, потрібних для синтезу аденозинтрифосфату (Hernandes-Vazquez A.D.J. et al., 2016); вітамін В 2 — рибофлавін. Є коферментом у багатьох біохімічних процесах в організмі, бере участь у процесах обміну речовин, тканинного дихання, окисно-відновних реакціях;

— рибофлавін. Є коферментом у багатьох біохімічних процесах в організмі, бере участь у процесах обміну речовин, тканинного дихання, окисно-відновних реакціях; вітамін B3 — ніацин. Як кофермент бере участь у жировому, білковому обміні, обміні пуринів, гліколізі та глікогенолізі, тканинному диханні. Виявляє гіполіпідемічну дію;

вітамін В 5 — пантотенова кислота. Входить до складу коферменту А, стимулює синтез глюкокортикостероїдів, необхідний для синтезу ряду нейромедіаторів, виявляє прорегенераторну дію на епітелій слизових оболонок;

— пантотенова кислота. Входить до складу коферменту А, стимулює синтез глюкокортикостероїдів, необхідний для синтезу ряду нейромедіаторів, виявляє прорегенераторну дію на епітелій слизових оболонок; вітамін В 6 — піридоксин. Бере участь у процесах декарбоксилювання, переамінування, дезамінування амінокислот. Сприяє перетворенню фолієвої кислоти на активну форму, стимулює гемопоез, бере участь в обміні серотоніну, гамма-аміномасляної кислоти, сприяє зниженню рівня холестерину в плазмі крові;

— піридоксин. Бере участь у процесах декарбоксилювання, переамінування, дезамінування амінокислот. Сприяє перетворенню фолієвої кислоти на активну форму, стимулює гемопоез, бере участь в обміні серотоніну, гамма-аміномасляної кислоти, сприяє зниженню рівня холестерину в плазмі крові; вітамін В 7 — біотин. Є синергістом інших вітамінів групи В, коферментом кокарбоксилаз, як кофермент бере участь у процесі глюконеогенезу, ліпогенезу, синтезу жирних кислот, розщепленні лейцину, біотрансформації пропіонатів;

— біотин. Є синергістом інших вітамінів групи В, коферментом кокарбоксилаз, як кофермент бере участь у процесі глюконеогенезу, ліпогенезу, синтезу жирних кислот, розщепленні лейцину, біотрансформації пропіонатів; вітамін В 9 — фолієва кислота. Фолієва кислота бере участь у процесах лейко- та еритропоезу, а також є учасником синтезу нуклеїнових основ. Необхідна для підтримки стабільності ДНК клітин.

— фолієва кислота. Фолієва кислота бере участь у процесах лейко- та еритропоезу, а також є учасником синтезу нуклеїнових основ. Необхідна для підтримки стабільності ДНК клітин. вітамін B 12 — ціанокобаламін. Ціанокобаламін бере участь у процесах обміну речовин, синтезу нуклеїнових кислот. Також цей вітамін застосовується при деяких порушеннях функцій нервової системи (доведено його знеболювальну дію) та стимулює еритропоез. Необхідний для підтримки стабільності ДНК клітин і у разі його дефіциту спостерігається значне збільшення кількості аберацій ДНК (Newmark et al., 2001; Slattery M.L., 2000).

Дефіцит вітамінів групи В

Дефіцит вітамінів групи В (гіповітаміноз) за етіологією може бути екзогенним та ендогенним. Екзогенний дефіцит розвивається у разі недостатнього надходження одного або кількох вітамінів з їжею. Ендогенний — при порушенні всмоктування вітамінів у шлунково-кишковому тракті або захворюваннях/станах, за яких виникає підвищена потреба у вітамінах. Гіповітаміноз вітамінів групи В проявляється рядом клінічних симптомів:

недостатність вітаміну В 1 — блідість, мармуровість шкіри, больовий синдром та парестезії по ходу нервів, порушення координації, психоемоційного статусу, блювання, діарея, у дітей грудного віку — набряки, судомний синдром (Капітан Т.В., 2004). За даними досліджень, у пацієнтів з дефіцитом тіаміну відзначають підвищений ризик розвитку хвороби Альцгеймера, депресії, серцевої недостатності. Також у дослідженні було виявлено, що дефіцит тіаміну частіше спостерігався у пацієнтів похилого віку, які приймають фуросемід (Pepersack T. et al., 1999);

— блідість, мармуровість шкіри, больовий синдром та парестезії по ходу нервів, порушення координації, психоемоційного статусу, блювання, діарея, у дітей грудного віку — набряки, судомний синдром (Капітан Т.В., 2004). За даними досліджень, у пацієнтів з дефіцитом тіаміну відзначають підвищений ризик розвитку хвороби Альцгеймера, депресії, серцевої недостатності. Також у дослідженні було виявлено, що дефіцит тіаміну частіше спостерігався у пацієнтів похилого віку, які приймають фуросемід (Pepersack T. et al., 1999); недостатність вітаміну В 2 — стоматит, хейліт (почервоніння, сухість та тріщини слизової оболонки губ), глосит (асептичне запалення слизової оболонки язика);

— стоматит, хейліт (почервоніння, сухість та тріщини слизової оболонки губ), глосит (асептичне запалення слизової оболонки язика); вітаміну В 3 — дерматит, що проявляється інтенсивною пігментацією та лущенням шкіри, глосит, діарея, деменція, першим проявом якої є апатія, байдужість до навколишнього світу (Капітан Т.В., 2004);

— дерматит, що проявляється інтенсивною пігментацією та лущенням шкіри, глосит, діарея, деменція, першим проявом якої є апатія, байдужість до навколишнього світу (Капітан Т.В., 2004); вітаміну В 6 — дефіцит цього вітаміну проявляється затримкою росту у дітей, анемією, збудженням, судомами, характерна припухлість та почервоніння долонь та стоп. У разі дефіциту вітаміну В 6 можливий розвиток порушень пам’яті та когнітивних функцій (Mikkelsen K. et al., 2016);

— дефіцит цього вітаміну проявляється затримкою росту у дітей, анемією, збудженням, судомами, характерна припухлість та почервоніння долонь та стоп. У разі дефіциту вітаміну В можливий розвиток порушень пам’яті та когнітивних функцій (Mikkelsen K. et al., 2016); вітаміну В 9 — гіповітаміноз фолієвої кислоти зумовлює розвиток мегалобластної анемії, підвищення рівня гомоцистеїну плазми крові (є фактором серцево-судинного ризику), дефіцит же фолієвої кислоти в період вагітності підвищує ризик розвитку дефектів нервової трубки у плода;

— гіповітаміноз фолієвої кислоти зумовлює розвиток мегалобластної анемії, підвищення рівня гомоцистеїну плазми крові (є фактором серцево-судинного ризику), дефіцит же фолієвої кислоти в період вагітності підвищує ризик розвитку дефектів нервової трубки у плода; вітаміну В 12 — гіповітаміноз цього вітаміну призводить до розвитку мегалобластної анемії, периферичної невропатії.

Надлишок вітамінів групи В

Гіпервітаміноз — стан, викликаний надлишком в організмі будь-якого вітаміну/вітамінів. Симптомами гіпервітамінозу вітамінів групи В є підвищена нервова збудливість, емоційна лабільність, дратівливість. Надлишок вітаміну В 12 призводить до розвитку екзематозних уражень шкіри, акне. Надлишок фолієвої кислоти може викликати інтоксикацію. Передозування вітаміну В 6 обумовлює нейротоксичні ефекти (розвиток невропатії, атаксії, судом), гіпохромної анемії, себорейного дерматиту.

Показання для застосування вітамінів групи В

Вітаміни групи В застосовують як у вигляді монопрепаратів, так і вітамінних комплексів при широкому спектрі патологічних станів, включаючи:

неврити, невралгії, полінейропатії. Так, у дослідженнях показано ефективність застосування вітамінів В 1 , В 6 та В 12 у складі комплексної терапії при периферичній невропатії (Calderón-Ospina C.A., Nava-Mesa M.J., 2019);

, В та В у складі комплексної терапії при периферичній невропатії (Calderón-Ospina C.A., Nava-Mesa M.J., 2019); нейродегенеративні захворювання. Ціанокобаламін застосовують у комплексній терапії при бічному аміотрофічному склерозі. У дослідженнях показано, що вітамін В 12 є кофактором синтезу мієліну і проявляє імуномодулювальні та нейротрофічні властивості. Таким чином, потенційно вітамін В 12 може бути рекомендований у комплексній терапії при розсіяному склерозі (Miller A. et al., 2005);

є кофактором синтезу мієліну і проявляє імуномодулювальні та нейротрофічні властивості. Таким чином, потенційно вітамін В може бути рекомендований у комплексній терапії при розсіяному склерозі (Miller A. et al., 2005); вітаміни В 6 , В 12 , фолієву кислоту застосовують у комплексній терапії при макроцитарних, апластичних, постгеморагічних та залізодефіцитних анеміях, а також анеміях токсичного генезу;

, В , фолієву кислоту застосовують у комплексній терапії при макроцитарних, апластичних, постгеморагічних та залізодефіцитних анеміях, а також анеміях токсичного генезу; гіпергомоцистеїнемія. Включення вітаміну В 6 до комплексної терапії при цереброваскулярних та серцево-судинних захворюваннях сприяє зниженню рівня гомоцистеїну в плазмі крові. У дослідженнях показано, що гомоцистеїн є фактором ризику розвитку цереброваскулярних захворювань. Вірогідно, він має пряму нейротоксичну дію. За оцінками експертів, гіпергомоцистеїнемія також є імовірною ланкою механізму розвитку хвороби Альцгеймера та інших форм деменції (Malouf R., Grimley Evans J., 2003). У дослідженнях показано, що комплекс вітамінів В 1 , В 6 та В 12 сприяє зниженню рівня гомоцистеїну, покращенню контролю глікемії та функції нирок у хворих на цукровий діабет І типу. Таким чином, вітаміни В 1 , В 6 і В 12 можуть бути рекомендовані в комплексній терапії у разі нефропатії при цукровому діабеті І типу у дітей (Elbarbary N.S. et al., 2019);

до комплексної терапії при цереброваскулярних та серцево-судинних захворюваннях сприяє зниженню рівня гомоцистеїну в плазмі крові. У дослідженнях показано, що гомоцистеїн є фактором ризику розвитку цереброваскулярних захворювань. Вірогідно, він має пряму нейротоксичну дію. За оцінками експертів, гіпергомоцистеїнемія також є імовірною ланкою механізму розвитку хвороби Альцгеймера та інших форм деменції (Malouf R., Grimley Evans J., 2003). У дослідженнях показано, що комплекс вітамінів В , В та В сприяє зниженню рівня гомоцистеїну, покращенню контролю глікемії та функції нирок у хворих на цукровий діабет І типу. Таким чином, вітаміни В , В і В можуть бути рекомендовані в комплексній терапії у разі нефропатії при цукровому діабеті І типу у дітей (Elbarbary N.S. et al., 2019); вагітність. Цільова група з профілактичних послуг США (United States Preventive Services Task Force — USPSTF) рекомендує щодня приймати 400 мкг фолієвої кислоти не тільки протягом перших 8–12 тиж вагітності, але і щонайменше протягом місяця до настання передбачуваної вагітності. Американський коледж акушерства та гінекології (American College of Obstetricians and Gynecologists) рекомендує регулярний прийом 400 мкг/добу фолієвої кислоти всім жінкам репродуктивного віку. У дослідженнях показано, що фолієва кислота знижує ризик розвитку патології розвитку нервової системи у плода (Rapkin R.B., Creinin M.D., 2011). Також у дослідженнях показано, що прийом фолієвої кислоти в період преконцепційної підготовки та у перші 12 тиж вагітності сприяє зниженню ризику розвитку лейкемії у дітей (Cantarella C.D. et al., 2017).

Як вибрати вітаміни групи В?

Для оптимального вибору препаратів вітамінів групи В слід звернутися до лікаря. Купити вітаміни групи В в Україні можна без рецепта, водночас лише лікар визначить, чи показаний прийом вітамінів та в яких дозах конкретному хворому. Вітаміни групи В виробляють як в ампулах у формі розчину для ін’єкцій, так і у формі таблеток. Крім того, випускають вітаміни групи В у формі монопрепаратів та комплекси вітамінів групи В, наприклад: