Київ
ВІТАМІНИ
A11H

ІНШІ ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНІВ

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A11ВІТАМІНИ
A11HІНШІ ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНІВ
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Вітамін E
Вітамін E
Капсули м'які 400 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 161,94 грн
в 916 аптеках
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Вітамін E
Вітамін E
Капсули м'які 200 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 92,55 грн
в 908 аптеках
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Волвіт®
Волвіт®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг №30
Гледфарм
від 232,32 грн
в 906 аптеках
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Біотин-КВ
Біотин-КВ
Таблетки 5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 166,23 грн
в 745 аптеках
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Вітамін E
Вітамін E
Капсули м'які 100 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від 83,50 грн
в 704 аптеках
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Біотин-КВ
Біотин-КВ
Таблетки 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 271,80 грн
в 658 аптеках
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Піридоксин-Дарниця (вітамін В6-Дарниця)
Піридоксин-Дарниця (вітамін В6-Дарниця)
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 72,59 грн
в 635 аптеках
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Натубіотин
Натубіотин
Таблетки 5 мг блістер №30
Alpen Pharma GmbH
від 364,90 грн
в 585 аптеках
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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E)
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E)
Розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
від 74,72 грн
в 522 аптеках
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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E)
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E)
Розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
від 59,61 грн
в 479 аптеках
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Біотебал
Біотебал
Таблетки 5 мг блістер №30
Польфарма
від 183,91 грн
в 443 аптеках
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Деакура®
Деакура®
Таблетки 5 мг флакон №50
Мібе Україна
від 289,85 грн
в 383 аптеках
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Натубіотин
Натубіотин
Таблетки 10 мг блістер №30
Alpen Pharma GmbH
від 688,68 грн
в 371 аптеці
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Біотебал
Біотебал
Таблетки 5 мг блістер №60
Польфарма
від 328,06 грн
в 344 аптеках
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Медобіотин®
Медобіотин®
Таблетки 2,5 мг №60
Мібе Україна
від 283,69 грн
в 322 аптеках
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Натубіотин
Натубіотин
Таблетки 5 мг блістер №60
Alpen Pharma GmbH
від 686,00 грн
в 321 аптеці
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Піридоксину гідрохлорид (Вітамін В6)
Піридоксину гідрохлорид (Вітамін В6)
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від 71,10 грн
в 312 аптеках
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Вітамін E-Здоров'я
Вітамін E-Здоров'я
Капсули м'які 400 мг блістер №30
від 162,90 грн
в 298 аптеках
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Вітамін E-Здоров'я
Вітамін E-Здоров'я
Капсули м'які 200 мг блістер №30
від 109,30 грн
в 291 аптеці
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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E)
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E)
Розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
від 49,70 грн
в 239 аптеках
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