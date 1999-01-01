Київ
ВІТАМІНИ
A11H
ІНШІ ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНІВ
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A11
ВІТАМІНИ
A11H
ІНШІ ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНІВ
A11H A
Інші прості препарати вітамінів
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Вітамін E
Капсули м'які 400 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
161,94
грн
в 916 аптеках
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Вітамін E
Капсули м'які 200 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
92,55
грн
в 908 аптеках
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Волвіт®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг №30
Гледфарм
від
232,32
грн
в 906 аптеках
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Біотин-КВ
Таблетки 5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
166,23
грн
в 745 аптеках
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Вітамін E
Капсули м'які 100 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від
83,50
грн
в 704 аптеках
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Біотин-КВ
Таблетки 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
271,80
грн
в 658 аптеках
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Піридоксин-Дарниця (вітамін В6-Дарниця)
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
72,59
грн
в 635 аптеках
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Натубіотин
Таблетки 5 мг блістер №30
Alpen Pharma GmbH
від
364,90
грн
в 585 аптеках
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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E)
Розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
від
74,72
грн
в 522 аптеках
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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E)
Розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
від
59,61
грн
в 479 аптеках
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Біотебал
Таблетки 5 мг блістер №30
Польфарма
від
183,91
грн
в 443 аптеках
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Деакура®
Таблетки 5 мг флакон №50
Мібе Україна
від
289,85
грн
в 383 аптеках
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Натубіотин
Таблетки 10 мг блістер №30
Alpen Pharma GmbH
від
688,68
грн
в 371 аптеці
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Біотебал
Таблетки 5 мг блістер №60
Польфарма
від
328,06
грн
в 344 аптеках
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Медобіотин®
Таблетки 2,5 мг №60
Мібе Україна
від
283,69
грн
в 322 аптеках
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Натубіотин
Таблетки 5 мг блістер №60
Alpen Pharma GmbH
від
686,00
грн
в 321 аптеці
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Піридоксину гідрохлорид (Вітамін В6)
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від
71,10
грн
в 312 аптеках
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Вітамін E-Здоров'я
Капсули м'які 400 мг блістер №30
від
162,90
грн
в 298 аптеках
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Вітамін E-Здоров'я
Капсули м'які 200 мг блістер №30
від
109,30
грн
в 291 аптеці
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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E)
Розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
від
49,70
грн
в 239 аптеках
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Форма випуску
капс. м'які
р-н д/ін.
р-н олійн. орал.
табл.
табл. в/о
Дозування
2.5 мг
5 мг
10 мг
50 мг/мл
100 МО
100 мг
100 мг/мл
200 МО
200 мг
300 мг/мл
400 МО
400 мг
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Пакування
амп. 1 мл
амп. в бліст. 1 мл
блістер
фл.
фл. 20 мл
Кількість штук в упаковці
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10
20
30
50
60
100
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Виробник
Alpen Pharma GmbH
MEGA LIFESCIENCES
Гледфарм
Дарниця ФФ
Дермафарм АГ
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Мибе Украина
Мібе Україна
Опелла Хелскеа Україна
Польфарма
Технолог
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