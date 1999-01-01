Київ
ВІТАМІНИ
A11J
ІНШІ КОМБІНОВАНІ ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИ
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A11
ВІТАМІНИ
A11J
ІНШІ КОМБІНОВАНІ ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИ
A11J A
Комбінації вітамінів
A11J B
Вітаміни в комбінації з мінералами
A11J C
Вітаміни в комбінації з іншими речовинами
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Аевіт®
Капсули м'які блістер №50
Київський вітамінний завод
від
115,34
грн
в 970 аптеках
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Кардонат
Капсули контейнер в пачці №20
Сперко Україна
від
375,48
грн
в 914 аптеках
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Аевіт®
Капсули м'які блістер №60
Київський вітамінний завод
від
138,26
грн
в 857 аптеках
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Кокарніт
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій ампула з розчинником в ампулах по 2 мл №3
Уорлд Медицин
від
289,40
грн
в 817 аптеках
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Пантогар
Капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
від
1290,00
грн
в 606 аптеках
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Вітамін A+E Здоров'я
Капсули м'які блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
115,50
грн
в 5 аптеках
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Береш® Кальцій плюс D3
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
від
167,09
грн
в 1 аптеці інших міст
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Аевіт®
Капсули м'які блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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Береш® Кальцій плюс D3
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. м'які
ліофіл. д/р-ну д/ін.
табл. в/плівк. обол.
Пакування
амп.
блістер
контейнер
Кількість штук в упаковці
3
10
20
30
50
60
90
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Виробник
Beres Pharmaceuticals Ltd
Merz Pharmaceuticals
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Сперко Украина
Уорлд Медицин
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