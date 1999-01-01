Київ
ВІТАМІНИ
A11J

ІНШІ КОМБІНОВАНІ ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИ

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A11ВІТАМІНИ
A11JІНШІ КОМБІНОВАНІ ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИ
Сортування: По популярності
Аевіт®
Аевіт®
Капсули м'які блістер №50
Київський вітамінний завод
від 115,34 грн
в 970 аптеках
Знайти в аптеках
Кардонат
Кардонат
Капсули контейнер в пачці №20
Сперко Україна
від 375,48 грн
в 914 аптеках
Знайти в аптеках
Аевіт®
Аевіт®
Капсули м'які блістер №60
Київський вітамінний завод
від 138,26 грн
в 857 аптеках
Знайти в аптеках
Кокарніт
Кокарніт
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій ампула з розчинником в ампулах по 2 мл №3
Уорлд Медицин
від 289,40 грн
в 817 аптеках
Знайти в аптеках
Пантогар
Пантогар
Капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
від 1290,00 грн
в 606 аптеках
Знайти в аптеках
Вітамін A+E Здоров'я
Вітамін A+E Здоров'я
Капсули м'які блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 115,50 грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
Береш® Кальцій плюс D3
Береш® Кальцій плюс D3
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
від 167,09 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Аевіт®
Аевіт®
Капсули м'які блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
Береш® Кальцій плюс D3
Береш® Кальцій плюс D3
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране