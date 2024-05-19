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Аевіт® капсули м'які блістер, №60 - Київ (295311) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 939 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
144,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3), блістер (1)
192,70
Економія: -59,90 грн
132,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
192,70
Економія: -59,90 грн
132,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
134,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2), блістер (2)
134,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
133,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (22)
132,45 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
192,30
Економія: -59,50 грн
132,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: капсули м'які (20)
171,99
Економія: -39,60 грн
132,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
127,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: блістер (2)
126,63 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
179,30
Економія: -52,57 грн
126,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
198,20
Економія: -65,40 грн
132,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
147,63 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2), блістер (2)
192,70
Економія: -59,90 грн
132,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
166,99
Економія: -49,34 грн
117,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (13), блістер (1)
130,35 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: блістер (1)
197,20
Економія: -64,40 грн
132,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
180,10
Економія: -52,71 грн
127,39 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
186,90
Економія: -54,10 грн
132,80 грн