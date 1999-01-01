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ВІТАМІНИ
A11G

ПРЕПАРАТИ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ (ВІТАМІНУ С) ТА КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЇЇ МІСТЯТЬ

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A11ВІТАМІНИ
A11GПРЕПАРАТИ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ (ВІТАМІНУ С) ТА КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЇЇ МІСТЯТЬ
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Аскорбінова кислота
Аскорбінова кислота
Драже 50 мг контейнер №160
Київський вітамінний завод
від 48,55 грн
в 910 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком полуниці №10
Київський вітамінний завод
від 7,38 грн
в 745 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком тутті-фрутті №10
Київський вітамінний завод
від 7,20 грн
в 743 аптеках
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Аскорбінова кислота-Дарниця
Аскорбінова кислота-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 64,08 грн
в 728 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком лимону №10
Київський вітамінний завод
від 7,12 грн
в 715 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком банану №10
Київський вітамінний завод
від 6,90 грн
в 711 аптеці
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Аскорбінка®-КВ
Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком манго №10
Київський вітамінний завод
від 7,12 грн
в 710 аптеках
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Аскорбінова кислота-Дарниця
Аскорбінова кислота-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 57,81 грн
в 700 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці №10
Київський вітамінний завод
від 7,20 грн
в 699 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком дині №10
Київський вітамінний завод
від 7,12 грн
в 697 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком м'яти №10
Київський вітамінний завод
від 7,12 грн
в 665 аптеках
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Аскоцин®
Аскоцин®
Таблетки жувальні стрип №100
Гледфарм
від 333,64 грн
в 663 аптеках
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Вітамін C 500
Вітамін C 500
Таблетки жувальні 0,5 г контейнер з персиковим смаком №30
Київський вітамінний завод
від 48,74 грн
в 550 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком апельсину №10
Київський вітамінний завод
від 7,20 грн
в 542 аптеках
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Вітамін C 500
Вітамін C 500
Таблетки жувальні 0,5 г блістер з апельсиновим смаком №60
Київський вітамінний завод
від 80,41 грн
в 464 аптеках
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Аскорбінова кислота
Аскорбінова кислота
Драже 50 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від 15,40 грн
в 452 аптеках
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Вітамін C 500
Вітамін C 500
Таблетки жувальні 0,5 г блістер з апельсиновим смаком №10
Київський вітамінний завод
від 17,33 грн
в 425 аптеках
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Аскорбінова кислота
Аскорбінова кислота
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками №10
Лекхім-Харків
від 49,70 грн
в 293 аптеках
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Аскорбінова кислота
Аскорбінова кислота
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампули у блістері 2 мл в пачці №10
Лубнифарм
від 56,28 грн
в 286 аптеках
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Вітамін C 500
Вітамін C 500
Таблетки жувальні 0,5 г блістер з персиковим смаком №60
Київський вітамінний завод
від 80,15 грн
в 281 аптеці
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Користь вітаміну С

Вітамін С (аскорбінова кислота) в організмі виконує багато функцій.

Аскорбінова кислота бере участь в окисно-відновних реакціях, синтезі структурних білків сполучної тканини, у тому числі колагену та еластину, катехоламінів та глюкокортикостероїдів, проявляє мембранопротекторну дію. Вітамін С необхідний для катаболізму холестерину. Так, у дослідженнях показано, що він є кофактором багатьох ферментів, що бере участь у процесах модуляції синаптичної активності нейронів. Вітамін С є потужним антиоксидантом, нейтралізує вільні радикали та захищає клітинні мембрани від пошкодження активними формами кисню (Harrison F.E., May J.M., 2009). Крім того, він сприяє відновленню активності інших антиоксидантів (тетрагідробіоптерину, α-токоферолу) (Marik P.E., 2018). Бере участь у нейтралізації різних токсичних речовин, у тому числі алкоголю та нітратів. Вітамін С сприяє всмоктуванню заліза з їжі, оскільки бере участь у перетворенні тривалентного заліза на двовалентне, а також є коферментом гідролаз, необхідних для синтезу колагену (Du J. et al., 2012). Аскорбінова кислота пригнічує вивільнення гістаміну гладкими клітинами. Вона проявляє протизапальні властивості: пригнічує активацію ядерного фактора NF-κB та фактора некрозу пухлини-α (tumor necrosis factor α — TNFα), а також секрецію протизапального цитокіну високорухливого білка 1-ї групи (high-mobility group protein B1 — HMGB) (Marik P.E., 2018).

Вітамін С має імуностимулювальну дію: активує хемотаксис, фагоцитарну здатність нейтрофілів, проліферацію лімфоцитів та стимулює вироблення інтерферону (Marik P.E., 2018). У дослідженнях показано, що вітамін С стимулює вироблення антитіл плазматичними клітинами (Amin Gasmi A. et al., 2020).

У людей, приматів та морських свинок відсутній фермент l-гулоно-γ-лактоноксидаза, необхідний для синтезу аскорбінової кислоти. Це означає, що їм необхідне регулярне надходження вітаміну з їжею. Основні джерела вітаміну С — це фрукти та овочі. Зазвичай профілактична доза становить 60 мг аскорбінової кислоти на добу. У той же час у низці досліджень було показано, що для досягнення оптимального рівня вітаміну С в організмі необхідно щодня приймати 500 мг цього вітаміну (Harrison F.E., May J.M., 2009).

Симптоми дефіциту вітаміну С:

  • ламкість капілярів (капілярні кровотечі, наприклад, кровоточивість ясен, петехіальні крововиливи на слизових оболонках, підшкірні крововиливи («синці»);
  • уповільнення загоєння ушкоджень шкіри;
  • загальна слабкість, стомлюваність;
  • ламкість волосся та нігтів;
  • зміни емоційної сфери: іпохондричний синдром та депресія;
  • анемія;
  • зниження імунітету;
  • артралгії;
  • задишка та ін. (Padayatty S.J., Levine M., 2016).

Показання до прийому вітаміну С

Вітамін С показаний:

  • для профілактики та лікування при гіповітамінозі С;
  • профілактично в періоди інтенсивного росту, вагітності, годування грудьми, інтенсивних фізичних та розумових навантажень для забезпечення підвищеної потреби в цьому вітаміні;
  • у комплексній терапії пацієнтів з інфекційними захворюваннями та інтоксикаціями;
  • при променевій хворобі;
  • у комплексній терапії при кровотечах (у тому числі носових, маткових) та геморагічних діатезах;
  • при хворобі Аддісона (при Аддісонічному кризі застосовують у формі розчину для ін'єкцій);
  • при порушенні процесів регенерації у разі травм шкіри та м'яких тканин, інфікованих та ранах, що повільно гранулюються, переломах кісток;
  • при передозуванні антикоагулянтів;
  • у терапії пацієнтів із цингою.

Форми випуску вітаміну С

Вітамін С випускається в різних формах та з різним вмістом діючої речовини, включаючи:

  • жувальні таблетки, що містять 25 мг вітаміну С;
  • жувальні таблетки, що містять 50 мг вітаміну С;
  • драже, що містять 50 мг аскорбінової кислоти;
  • таблетки з вмістом аскорбінової кислоти 400 мг;
  • жувальні таблетки, що містять 500 мг вітаміну С;
  • таблетки шипучі, що містять 550 мг та 1000 мг вітаміну С;
  • розчин для ін'єкцій з вмістом аскорбінової кислоти 50 мг/1 мл у ампулах по 1 або 2 мл;
  • розчин для ін'єкцій з вмістом аскорбінової кислоти 100 мг/1 мл у ампулах по 1 або 2 мл.

Також випускаються дієтичні добавки з вітаміном С, наприклад, таблетки і капсули, що містять 500 або 1000 мг вітаміну С, вітамін С у формі порошку.

У якій дозі застосовують вітамін С у дітей?

З профілактичною метою вітамін С у формі таблеток у дітей застосовують у наступних дозах:

  • у віці 3–14 років — 50 мг 2 рази на добу;
  • у віці від 14 років — 50–100 мг 1 раз на добу.

З лікувальною метою вітамін С у формі таблеток у дітей застосовують:

  • у віці 3–6 років — по 50–100 мг 2–3 рази на добу;
  • у віці 7–10 років — по 100 мг 2–3 рази на добу;
  • у віці 11–14 років — 100–150 мг 2–3 рази на добу;
  • у віці від 14 років — 50–100 мг 3–5 разів на добу.

Аскорбінову кислоту у формі розчину для ін'єкцій застосовують у дітей від народження:

  • у віці до 6 міс — 30мг/добу;
  • у віці 6–12 міс — 35 мг/добу;
  • у віці 1–4 років — 40 мг/добу;
  • у віці 4–10 років — 45 мг/добу;
  • у віці 11–12 років — 50 мг/добу;
  • у віці від 12 років — 50–150 мг/добу, при отруєннях добова доза вітаміну С становить 500 мг. Максимальна разова доза вітаміну С — 200 мг, максимальна добова доза становить 500 мг.

Протипоказання до прийому вітаміну С

Незважаючи на всі позитивні характеристики, слід пам'ятати, що вітамін С — лікарський препарат і існують протипоказання до його прийому:

  • алергічні реакції на аскорбінову кислоту або допоміжні речовини, що входять до складу препарату, в анамнезі;
  • цукровий діабет;
  • гіперкоагуляція та підвищений ризик тромбоутворення;
  • тромбофлебіт;
  • при застосуванні доз вище 1000 мг/добу — сечокам'яна хвороба, гіпероксалурія;
  • ниркова недостатність;
  • онкологічні захворювання, що прогресують;
  • різні захворювання системи крові (гемохроматоз, таласемія, поліцитемія, лейкемія, сидеробластна анемія, серповидноклітинна анемія);
  • дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази.

Ціна препаратів вітаміну С залежить від форми випуску, дози, фірми-виробника. Для підбору оптимальної форми випуску та дози препарату, з урахуванням показань до застосування та протипоказань, слід звернутися до лікаря.

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