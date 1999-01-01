Користь вітаміну С

Вітамін С (аскорбінова кислота) в організмі виконує багато функцій.

Аскорбінова кислота бере участь в окисно-відновних реакціях, синтезі структурних білків сполучної тканини, у тому числі колагену та еластину, катехоламінів та глюкокортикостероїдів, проявляє мембранопротекторну дію. Вітамін С необхідний для катаболізму холестерину. Так, у дослідженнях показано, що він є кофактором багатьох ферментів, що бере участь у процесах модуляції синаптичної активності нейронів. Вітамін С є потужним антиоксидантом, нейтралізує вільні радикали та захищає клітинні мембрани від пошкодження активними формами кисню (Harrison F.E., May J.M., 2009). Крім того, він сприяє відновленню активності інших антиоксидантів (тетрагідробіоптерину, α-токоферолу) (Marik P.E., 2018). Бере участь у нейтралізації різних токсичних речовин, у тому числі алкоголю та нітратів. Вітамін С сприяє всмоктуванню заліза з їжі, оскільки бере участь у перетворенні тривалентного заліза на двовалентне, а також є коферментом гідролаз, необхідних для синтезу колагену (Du J. et al., 2012). Аскорбінова кислота пригнічує вивільнення гістаміну гладкими клітинами. Вона проявляє протизапальні властивості: пригнічує активацію ядерного фактора NF-κB та фактора некрозу пухлини-α (tumor necrosis factor α — TNFα), а також секрецію протизапального цитокіну високорухливого білка 1-ї групи (high-mobility group protein B1 — HMGB) (Marik P.E., 2018).

Вітамін С має імуностимулювальну дію: активує хемотаксис, фагоцитарну здатність нейтрофілів, проліферацію лімфоцитів та стимулює вироблення інтерферону (Marik P.E., 2018). У дослідженнях показано, що вітамін С стимулює вироблення антитіл плазматичними клітинами (Amin Gasmi A. et al., 2020).

У людей, приматів та морських свинок відсутній фермент l-гулоно-γ-лактоноксидаза, необхідний для синтезу аскорбінової кислоти. Це означає, що їм необхідне регулярне надходження вітаміну з їжею. Основні джерела вітаміну С — це фрукти та овочі. Зазвичай профілактична доза становить 60 мг аскорбінової кислоти на добу. У той же час у низці досліджень було показано, що для досягнення оптимального рівня вітаміну С в організмі необхідно щодня приймати 500 мг цього вітаміну (Harrison F.E., May J.M., 2009).

Симптоми дефіциту вітаміну С:

ламкість капілярів (капілярні кровотечі, наприклад, кровоточивість ясен, петехіальні крововиливи на слизових оболонках, підшкірні крововиливи («синці»);

уповільнення загоєння ушкоджень шкіри;

загальна слабкість, стомлюваність;

ламкість волосся та нігтів;

зміни емоційної сфери: іпохондричний синдром та депресія;

анемія;

зниження імунітету;

артралгії;

задишка та ін. (Padayatty S.J., Levine M., 2016).

Показання до прийому вітаміну С

Вітамін С показаний:

для профілактики та лікування при гіповітамінозі С;

профілактично в періоди інтенсивного росту, вагітності, годування грудьми, інтенсивних фізичних та розумових навантажень для забезпечення підвищеної потреби в цьому вітаміні;

у комплексній терапії пацієнтів з інфекційними захворюваннями та інтоксикаціями;

при променевій хворобі;

у комплексній терапії при кровотечах (у тому числі носових, маткових) та геморагічних діатезах;

при хворобі Аддісона (при Аддісонічному кризі застосовують у формі розчину для ін'єкцій);

при порушенні процесів регенерації у разі травм шкіри та м'яких тканин, інфікованих та ранах, що повільно гранулюються, переломах кісток;

при передозуванні антикоагулянтів;

у терапії пацієнтів із цингою.

Форми випуску вітаміну С

Вітамін С випускається в різних формах та з різним вмістом діючої речовини, включаючи:

жувальні таблетки, що містять 25 мг вітаміну С;

жувальні таблетки, що містять 50 мг вітаміну С;

драже, що містять 50 мг аскорбінової кислоти;

таблетки з вмістом аскорбінової кислоти 400 мг;

жувальні таблетки, що містять 500 мг вітаміну С;

таблетки шипучі, що містять 550 мг та 1000 мг вітаміну С;

розчин для ін'єкцій з вмістом аскорбінової кислоти 50 мг/1 мл у ампулах по 1 або 2 мл;

розчин для ін'єкцій з вмістом аскорбінової кислоти 100 мг/1 мл у ампулах по 1 або 2 мл.

Також випускаються дієтичні добавки з вітаміном С, наприклад, таблетки і капсули, що містять 500 або 1000 мг вітаміну С, вітамін С у формі порошку.

У якій дозі застосовують вітамін С у дітей?

З профілактичною метою вітамін С у формі таблеток у дітей застосовують у наступних дозах:

у віці 3–14 років — 50 мг 2 рази на добу;

у віці від 14 років — 50–100 мг 1 раз на добу.

З лікувальною метою вітамін С у формі таблеток у дітей застосовують:

у віці 3–6 років — по 50–100 мг 2–3 рази на добу;

у віці 7–10 років — по 100 мг 2–3 рази на добу;

у віці 11–14 років — 100–150 мг 2–3 рази на добу;

у віці від 14 років — 50–100 мг 3–5 разів на добу.

Аскорбінову кислоту у формі розчину для ін'єкцій застосовують у дітей від народження:

у віці до 6 міс — 30мг/добу;

у віці 6–12 міс — 35 мг/добу;

у віці 1–4 років — 40 мг/добу;

у віці 4–10 років — 45 мг/добу;

у віці 11–12 років — 50 мг/добу;

у віці від 12 років — 50–150 мг/добу, при отруєннях добова доза вітаміну С становить 500 мг. Максимальна разова доза вітаміну С — 200 мг, максимальна добова доза становить 500 мг.

Протипоказання до прийому вітаміну С

Незважаючи на всі позитивні характеристики, слід пам'ятати, що вітамін С — лікарський препарат і існують протипоказання до його прийому:

алергічні реакції на аскорбінову кислоту або допоміжні речовини, що входять до складу препарату, в анамнезі;

цукровий діабет;

гіперкоагуляція та підвищений ризик тромбоутворення;

тромбофлебіт;

при застосуванні доз вище 1000 мг/добу — сечокам'яна хвороба, гіпероксалурія;

ниркова недостатність;

онкологічні захворювання, що прогресують;

різні захворювання системи крові (гемохроматоз, таласемія, поліцитемія, лейкемія, сидеробластна анемія, серповидноклітинна анемія);

дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази.

Ціна препаратів вітаміну С залежить від форми випуску, дози, фірми-виробника. Для підбору оптимальної форми випуску та дози препарату, з урахуванням показань до застосування та протипоказань, слід звернутися до лікаря.