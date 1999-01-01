Вітамін С (аскорбінова кислота) в організмі виконує багато функцій.
Аскорбінова кислота бере участь в окисно-відновних реакціях, синтезі структурних білків сполучної тканини, у тому числі колагену та еластину, катехоламінів та глюкокортикостероїдів, проявляє мембранопротекторну дію. Вітамін С необхідний для катаболізму холестерину. Так, у дослідженнях показано, що він є кофактором багатьох ферментів, що бере участь у процесах модуляції синаптичної активності нейронів. Вітамін С є потужним антиоксидантом, нейтралізує вільні радикали та захищає клітинні мембрани від пошкодження активними формами кисню (Harrison F.E., May J.M., 2009). Крім того, він сприяє відновленню активності інших антиоксидантів (тетрагідробіоптерину, α-токоферолу) (Marik P.E., 2018). Бере участь у нейтралізації різних токсичних речовин, у тому числі алкоголю та нітратів. Вітамін С сприяє всмоктуванню заліза з їжі, оскільки бере участь у перетворенні тривалентного заліза на двовалентне, а також є коферментом гідролаз, необхідних для синтезу колагену (Du J. et al., 2012). Аскорбінова кислота пригнічує вивільнення гістаміну гладкими клітинами. Вона проявляє протизапальні властивості: пригнічує активацію ядерного фактора NF-κB та фактора некрозу пухлини-α (tumor necrosis factor α — TNFα), а також секрецію протизапального цитокіну високорухливого білка 1-ї групи (high-mobility group protein B1 — HMGB) (Marik P.E., 2018).
Вітамін С має імуностимулювальну дію: активує хемотаксис, фагоцитарну здатність нейтрофілів, проліферацію лімфоцитів та стимулює вироблення інтерферону (Marik P.E., 2018). У дослідженнях показано, що вітамін С стимулює вироблення антитіл плазматичними клітинами (Amin Gasmi A. et al., 2020).
У людей, приматів та морських свинок відсутній фермент l-гулоно-γ-лактоноксидаза, необхідний для синтезу аскорбінової кислоти. Це означає, що їм необхідне регулярне надходження вітаміну з їжею. Основні джерела вітаміну С — це фрукти та овочі. Зазвичай профілактична доза становить 60 мг аскорбінової кислоти на добу. У той же час у низці досліджень було показано, що для досягнення оптимального рівня вітаміну С в організмі необхідно щодня приймати 500 мг цього вітаміну (Harrison F.E., May J.M., 2009).
Вітамін С показаний:
Вітамін С випускається в різних формах та з різним вмістом діючої речовини, включаючи:
Також випускаються дієтичні добавки з вітаміном С, наприклад, таблетки і капсули, що містять 500 або 1000 мг вітаміну С, вітамін С у формі порошку.
З профілактичною метою вітамін С у формі таблеток у дітей застосовують у наступних дозах:
З лікувальною метою вітамін С у формі таблеток у дітей застосовують:
Аскорбінову кислоту у формі розчину для ін'єкцій застосовують у дітей від народження:
Незважаючи на всі позитивні характеристики, слід пам'ятати, що вітамін С — лікарський препарат і існують протипоказання до його прийому:
Ціна препаратів вітаміну С залежить від форми випуску, дози, фірми-виробника. Для підбору оптимальної форми випуску та дози препарату, з урахуванням показань до застосування та протипоказань, слід звернутися до лікаря.